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Tam Boyutta Gör Katlanabilir akıllı telefon pazarının lideri olan Samsung, çok yakında Galaxy Z serisini yenilemeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz saatlerde ise, Galaxy Z Fold 6 ve Flip 6 için kesin bir tarih ortaya çıktı. İşte Galaxy Z Fold 6, Galaxy Z Flip 6, ve Galaxy Ring modellerinin tanıtılacağı tarih...

Galaxy Z Fold 6 ve Flip 6'nın lansman tarihi doğrulandı

Kaçıranlar için daha önce Galaxy Z Fold 6, Galaxy Z Flip 6, Galaxy Watch 7 serisinin tanıtılacağı Galaxy Unpacked etkinliğinin Temmuz ayında yapılacağı sızdırılmıştı. Kore medyasında yayınlanan son raporlar ise, etkinlik tarihine açıklık getirdi. Buna göre Samsung'un bir sonraki Unpacked etkinliği, 10 Temmuz'da Fransa'nın Paris kentinde gerçekleşecek.

Galaxy Z Fold 6 ve Flip 6 beklenen özellikler

Galaxy Z Fold 6 ve Flip 6'ya dönecek olursak, her iki modelin özellikleri halen doğrulanmış değil. Ancak Z Fold 6'nın daha az ekran kırışıklığı, Snapdragon 8 Gen 3 platformu 50 MP f/1.8 1/1.56" ISOCELL GN3 birincil, 10 MP f2.4 1/3.94" OIS 3x zoom telefoto ve 12 MP f/2.2 1/3.06" ultra geniş kameraya sahip olması bekleniyor. Ön yüzünde ise, 4 MP, f/1.8 ekran altı ve 10MP selfie sensörleri eşlik edecek.

Galaxy Z Flip 6 ise, daha önce sürümlere benzer şekilde Snapdragon 8 Gen 3 çipsetiyle gelecek. 8 GB ve 12 GB RAM seçeneğine sahip olması beklenen cihaz, 3.9 inçlik daha büyük kapak ekranına ve 4000 mAh büyüklüğünde bataryaya sahip olacak. atırlayacak olursanız geçtiğimiz yıl tanıtılan Galaxy Z Flip 5, 12MP kamera sensörüne sahipti.

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Galaxy Z Flip 6’da bulunan kamera sensörünün ise 50MP çözünürlüğe, f/1.8 diyafram açıklığına, 5.4mm odak uzaklığına, EIS ve OIS teknolojilerine sahip olacağı söyleniyor.

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Galaxy Z Fold 6 ve Flip 6'nın tanıtım tarihi ortaya çıktı!