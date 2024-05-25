Galaxy Z Fold 6 ve Flip 6'nın tanıtım tarihi ortaya çıktı

- Galaxy Z Fold 6 ve Flip 6'nın lansman tarihi doğrulandı
- Galaxy Z Fold 6 ve Flip 6 beklenen özellikler
- Yorumlar
Galaxy Z Fold 6 ve Flip 6'nın lansman tarihi doğrulandı
Kaçıranlar için daha önce Galaxy Z Fold 6, Galaxy Z Flip 6, Galaxy Watch 7 serisinin tanıtılacağı Galaxy Unpacked etkinliğinin Temmuz ayında yapılacağı sızdırılmıştı. Kore medyasında yayınlanan son raporlar ise, etkinlik tarihine açıklık getirdi. Buna göre Samsung'un bir sonraki Unpacked etkinliği, 10 Temmuz'da Fransa'nın Paris kentinde gerçekleşecek.
Galaxy Z Fold 6 ve Flip 6 beklenen özellikler
Galaxy Z Fold 6 ve Flip 6'ya dönecek olursak, her iki modelin özellikleri halen doğrulanmış değil. Ancak Z Fold 6'nın daha az ekran kırışıklığı, Snapdragon 8 Gen 3 platformu 50 MP f/1.8 1/1.56" ISOCELL GN3 birincil, 10 MP f2.4 1/3.94" OIS 3x zoom telefoto ve 12 MP f/2.2 1/3.06" ultra geniş kameraya sahip olması bekleniyor. Ön yüzünde ise, 4 MP, f/1.8 ekran altı ve 10MP selfie sensörleri eşlik edecek.
Galaxy Z Flip 6 ise, daha önce sürümlere benzer şekilde Snapdragon 8 Gen 3 çipsetiyle gelecek. 8 GB ve 12 GB RAM seçeneğine sahip olması beklenen cihaz, 3.9 inçlik daha büyük kapak ekranına ve 4000 mAh büyüklüğünde bataryaya sahip olacak. atırlayacak olursanız geçtiğimiz yıl tanıtılan Galaxy Z Flip 5, 12MP kamera sensörüne sahipti.
Galaxy Z Flip 6’da bulunan kamera sensörünün ise 50MP çözünürlüğe, f/1.8 diyafram açıklığına, 5.4mm odak uzaklığına, EIS ve OIS teknolojilerine sahip olacağı söyleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.