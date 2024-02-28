Galaxy Z Fold 6 yüksek kaliteli render görüntüleri paylaşıldı

Galaxy S24 Ultra'ya benzeyecek
Paylaşılan CAD görüntülerine göre Galaxy Z Fold 6, tamamen düz, Galaxy Ultra serisini hatırlatan bir tasarımda tanıtılacak. Arka bölümde, led flaşla desteklenen üçlü kamera kurulumu mevcut. Üstelik akıllı telefonun siyah renk seçeneğini görüyoruz. Buna arka kapakta cam mat yüzey eşlik ediyor.
S-Pen yuvası yok
Bunlara ek olarak, Galaxy Z Fold 6'da herhangi bir S Pen yuvası olmayacak. Bu bağlamda kullanıcılar, S Pen destekli kılıflara yönelmek zorunda. Bu değişikliğin ayrıntıları ise şu an için belirsiz ancak resmi duyuruya 5 aydan daha az bir süre kaldı. Dolayısıyla yeni tasarıma ait detayların yakın gelecekte gelecekte paylaşılacağını düşünüyoruz.
Hatırlayanlar olacaktır, daha önceki söylentiler, telefonun titanyum yapıya sahip olacağı yönündeydi. Ancak CAD görüntülerinde buna dair herhangi bir bilgi bulunmuyor. Galaxy Z Fold 6'nın diğer beklenen özellikleri arasında, Exynos 2400/Snapdragon 8 Gen 4 platformu, 50+12+10MP kamera, Galaxy AI, 7 yıllık işletim sistemi ve güvenlik güncelleme desteği yer alıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.