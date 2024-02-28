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    Anlık Bildirim

    Galaxy Z Fold 6 yüksek kaliteli render görüntüleri paylaşıldı

    Samsung'un yaklaşmakta olan katlanabilir telefonu Galaxy Z Fold 6 netleşmeye başladı. Bugün Galaxy Z Fold 6'nın yüksek kaliteli render görüntüleri paylaşıldı. İşte Galaxy Z Fold 6'nın tasarımı
    Galaxy Z Fold 6 yüksek kaliteli render görüntüleri paylaşıldı! Tam Boyutta Gör
    Samsung'un yeni katlanabilir telefonu Galaxy Z Fold 6'nın yüksek kaliteli render görüntüleri paylaşıldı. Bildiğiniz gibi önümüzdeki yaz aylarında tanıtılacak modelin bir süredir tamamen yenileneceği konuşuluyor. Sızdırılan görüntüler ise, bu değişikliklere ve Samsung Galaxy Z Fold 6'ya erken bir ön bakış sunuyor diyebiliriz. 

    Galaxy S24 Ultra'ya benzeyecek

    Paylaşılan CAD görüntülerine göre Galaxy Z Fold 6, tamamen düz, Galaxy Ultra serisini hatırlatan bir tasarımda tanıtılacak. Arka bölümde, led flaşla desteklenen üçlü kamera kurulumu mevcut. Üstelik akıllı telefonun siyah renk seçeneğini görüyoruz. Buna arka kapakta cam mat yüzey eşlik ediyor.

    Galaxy Z Fold 6 yüksek kaliteli render görüntüleri paylaşıldı! Tam Boyutta Gör
    Sızıntı kaynağına göre Galaxy Z Fold 6, selefinden 1,4 mm daha kısa ve 2,6 mm daha geniş olacak. Bu da mevcut modele kıyasla 153,5mm uzunluğunda ve 69.7mm (katlanmış) genişliğinde olacağını gösteriyor. Telefonun kalınlığı ise selefiyle aynı kalacak. Dolayısıyla, geçmiş nesildeki menteşe tasarımı bir nesil de daha korunabilir.

    S-Pen yuvası yok

    Bunlara ek olarak, Galaxy Z Fold 6'da herhangi bir S Pen yuvası olmayacak. Bu bağlamda kullanıcılar, S Pen destekli kılıflara yönelmek zorunda. Bu değişikliğin ayrıntıları ise şu an için belirsiz ancak resmi duyuruya 5 aydan daha az bir süre kaldı. Dolayısıyla yeni tasarıma ait detayların yakın gelecekte gelecekte paylaşılacağını düşünüyoruz.

    Hatırlayanlar olacaktır, daha önceki söylentiler, telefonun titanyum yapıya sahip olacağı yönündeydi. Ancak CAD görüntülerinde buna dair herhangi bir bilgi bulunmuyor. Galaxy Z Fold 6'nın diğer beklenen özellikleri arasında, Exynos 2400/Snapdragon 8 Gen 4 platformu, 50+12+10MP kamera, Galaxy AI, 7 yıllık işletim sistemi ve güvenlik güncelleme desteği yer alıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 6 gün önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 3 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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