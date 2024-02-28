Tam Boyutta Gör Samsung'un yeni katlanabilir telefonu Galaxy Z Fold 6'nın yüksek kaliteli render görüntüleri paylaşıldı. Bildiğiniz gibi önümüzdeki yaz aylarında tanıtılacak modelin bir süredir tamamen yenileneceği konuşuluyor. Sızdırılan görüntüler ise, bu değişikliklere ve Samsung Galaxy Z Fold 6'ya erken bir ön bakış sunuyor diyebiliriz.

Galaxy S24 Ultra'ya benzeyecek

Paylaşılan CAD görüntülerine göre Galaxy Z Fold 6, tamamen düz, Galaxy Ultra serisini hatırlatan bir tasarımda tanıtılacak. Arka bölümde, led flaşla desteklenen üçlü kamera kurulumu mevcut. Üstelik akıllı telefonun siyah renk seçeneğini görüyoruz. Buna arka kapakta cam mat yüzey eşlik ediyor.

Tam Boyutta Gör Sızıntı kaynağına göre Galaxy Z Fold 6, selefinden 1,4 mm daha kısa ve 2,6 mm daha geniş olacak. Bu da mevcut modele kıyasla 153,5mm uzunluğunda ve 69.7mm (katlanmış) genişliğinde olacağını gösteriyor. Telefonun kalınlığı ise selefiyle aynı kalacak. Dolayısıyla, geçmiş nesildeki menteşe tasarımı bir nesil de daha korunabilir.

S-Pen yuvası yok

Bunlara ek olarak, Galaxy Z Fold 6'da herhangi bir S Pen yuvası olmayacak. Bu bağlamda kullanıcılar, S Pen destekli kılıflara yönelmek zorunda. Bu değişikliğin ayrıntıları ise şu an için belirsiz ancak resmi duyuruya 5 aydan daha az bir süre kaldı. Dolayısıyla yeni tasarıma ait detayların yakın gelecekte gelecekte paylaşılacağını düşünüyoruz.

Samsung Galaxy Z Fold 6 özellikleri ortaya çıktı 6 gün önce eklendi

Hatırlayanlar olacaktır, daha önceki söylentiler, telefonun titanyum yapıya sahip olacağı yönündeydi. Ancak CAD görüntülerinde buna dair herhangi bir bilgi bulunmuyor. Galaxy Z Fold 6'nın diğer beklenen özellikleri arasında, Exynos 2400/Snapdragon 8 Gen 4 platformu, 50+12+10MP kamera, Galaxy AI, 7 yıllık işletim sistemi ve güvenlik güncelleme desteği yer alıyor.

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Galaxy Z Fold 6 yüksek kaliteli render görüntüleri paylaşıldı!