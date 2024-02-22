Galaxy Z Fold 6 özellikleri ortaya çıktı: İnce, titanyum tasarımla geliyor

Tam Boyutta Gör Galaxy S24 serisinin ardından gözler Samsung’un katlanır telefon modelleri Galaxy Z Flip 6 ve Galaxy Z Fold 6’ya çevrildi. Yeni katlanan ekranlı akıllı telefonların bu yılın ikinci yarısından tanıtılması bekleniyor. Galaxy Z Fold 5’te tasarım değişikliği olmadığından Z Fold 6’nın tamamen yeni tasarımla gelmesi bekleniyor. İşte beklenen Samsung Z Fold 6 özellikleri:

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Samsung Galaxy Z Fold 6 beklenen özellikleri

Samsung Galaxy Z Fold 6’nın önceki modelden çok daha ince ve daha hafif olacağı söyleniyor. 11mm incelikle Samsung’un şimdiye kadarki en ince katlanan telefonu olacağı iddia ediliyor. Samsung Galaxy S24 Ultra modeli gibi keskin hatlara ve titanyum yapıya sahip olacak. Suya dayanıklılık açısından IP68 sertifikası yine olacak. Telefonun kapak ekranı 6.4 inç olacak. Z Fold 5, 6.2 inç dış ekrana sahipti. Kapak ekranının ayrıca 20:9 en boy oranına, iç ekranın da 1.08:1 en boy oranına sahip olacağı söyleniyor. Geniş ve kareye yakın bir kapak ekranıyla karşılaşacağız gibi görünüyor. Yeni rapor Galaxy Z Fold 6’da önemli bir eksiklikten bahsediyor; S Pen kalem yuvası olmayacak.

Kamera tarafında, Galaxy Z Fold 6’nın 50MP ana kamera, 12MP ultra geniş kamera, 10MP telefoto kameradan oluşan kamera kurulumuna sahip olduğu bildiriliyor. Kapak ekranında gelişmiş ekran altı kamera ile geleceği söyleniyor. Telefonun kalbinde Qualcomm’un Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisi olacak. 4600 mAh bataryaya sahip olacak ki, önceki nesilde 4400 mAh batarya vardı. Son olarak, telefonun üç renk seçeneğiyle gelmesi bekleniyor.

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Samsung Galaxy Z Fold 6 özellikleri ortaya çıktı