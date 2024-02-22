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    Anlık Bildirim

    Galaxy Z Fold 6 özellikleri ortaya çıktı: İnce, titanyum tasarımla geliyor

    Yeni rapor, Galaxy Z Fold 6 katlanan telefonun tamamen yeni tasarımla geleceği ve Samsung'un en ince katlanır telefon modeli olacağını söylüyor.                 
    samsung galaxy z fold 6 özellikleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Galaxy S24 serisinin ardından gözler Samsung’un katlanır telefon modelleri Galaxy Z Flip 6 ve Galaxy Z Fold 6’ya çevrildi. Yeni katlanan ekranlı akıllı telefonların bu yılın ikinci yarısından tanıtılması bekleniyor. Galaxy Z Fold 5’te tasarım değişikliği olmadığından Z Fold 6’nın tamamen yeni tasarımla gelmesi bekleniyor. İşte beklenen Samsung Z Fold 6 özellikleri:

    Samsung Galaxy Z Fold 6 beklenen özellikleri

    Samsung Galaxy Z Fold 6’nın önceki modelden çok daha ince ve daha hafif olacağı söyleniyor. 11mm incelikle Samsung’un şimdiye kadarki en ince katlanan telefonu olacağı iddia ediliyor. Samsung Galaxy S24 Ultra modeli gibi keskin hatlara ve titanyum yapıya sahip olacak. Suya dayanıklılık açısından IP68 sertifikası yine olacak. Telefonun kapak ekranı 6.4 inç olacak. Z Fold 5, 6.2 inç dış ekrana sahipti. Kapak ekranının ayrıca 20:9 en boy oranına, iç ekranın da 1.08:1 en boy oranına sahip olacağı söyleniyor. Geniş ve kareye yakın bir kapak ekranıyla karşılaşacağız gibi görünüyor. Yeni rapor Galaxy Z Fold 6’da önemli bir eksiklikten bahsediyor; S Pen kalem yuvası olmayacak.

    Kamera tarafında, Galaxy Z Fold 6’nın 50MP ana kamera, 12MP ultra geniş kamera, 10MP telefoto kameradan oluşan kamera kurulumuna sahip olduğu bildiriliyor. Kapak ekranında gelişmiş ekran altı kamera ile geleceği söyleniyor. Telefonun kalbinde Qualcomm’un Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisi olacak. 4600 mAh bataryaya sahip olacak ki, önceki nesilde 4400 mAh batarya vardı. Son olarak, telefonun üç renk seçeneğiyle gelmesi bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 15 saat önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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