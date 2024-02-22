Galaxy Z Fold 6 özellikleri ortaya çıktı: İnce, titanyum tasarımla geliyor

Samsung Galaxy Z Fold 6 beklenen özellikleri
Samsung Galaxy Z Fold 6’nın önceki modelden çok daha ince ve daha hafif olacağı söyleniyor. 11mm incelikle Samsung’un şimdiye kadarki en ince katlanan telefonu olacağı iddia ediliyor. Samsung Galaxy S24 Ultra modeli gibi keskin hatlara ve titanyum yapıya sahip olacak. Suya dayanıklılık açısından IP68 sertifikası yine olacak. Telefonun kapak ekranı 6.4 inç olacak. Z Fold 5, 6.2 inç dış ekrana sahipti. Kapak ekranının ayrıca 20:9 en boy oranına, iç ekranın da 1.08:1 en boy oranına sahip olacağı söyleniyor. Geniş ve kareye yakın bir kapak ekranıyla karşılaşacağız gibi görünüyor. Yeni rapor Galaxy Z Fold 6’da önemli bir eksiklikten bahsediyor; S Pen kalem yuvası olmayacak.
Kamera tarafında, Galaxy Z Fold 6’nın 50MP ana kamera, 12MP ultra geniş kamera, 10MP telefoto kameradan oluşan kamera kurulumuna sahip olduğu bildiriliyor. Kapak ekranında gelişmiş ekran altı kamera ile geleceği söyleniyor. Telefonun kalbinde Qualcomm’un Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisi olacak. 4600 mAh bataryaya sahip olacak ki, önceki nesilde 4400 mAh batarya vardı. Son olarak, telefonun üç renk seçeneğiyle gelmesi bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.