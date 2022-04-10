Galaxy Z Fold 4 ve Flip 4, ekran altı parmak izi okuyucu barındırmayacak

Tam Boyutta Gör

Samsung, geçtiğimiz yıllarda katlanabilir akıllı telefon pazarına yaptığı yatırımların karşılığını aldı. Katlanabilir akıllı telefon pazarında açık ara lider olan Samsung, özellikle Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 3 ile gözleri üstüne çekti. Samsung’un önümüzdeki aylarda tanıtması beklenen yeni Z Fold 4 ve Z Flip 4, güç tuşuna entegre parmak izi ile devam edecek.

Ekran altı parmak izi okuyucusu olmayacak

Uzun yıllardır amiral gemilerinde ekran altı parmak izi okuyucusu kullanan Samsung, Galaxy Z Fold ve Z Flip serisinde ekran altı parmak izi okuyucusuna yer vermedi. Katlanabilir ekranların bu durumu zorlaştırmış olabileceğinden Samsung, bugüne kadar güç tuşuna entegre parmak izi tarayıcısı kullandı. Görünüşe göre Samsung, bu yoldan devam edecek.

Samsung, Galaxy Watch 5 Pro üzerinde çalışıyor 1 gün önce eklendi

Business Korea’dan gelen bilgilere göre Samsung, Z Fold 4 ve Z Flip 4 için ekran altı parmak izi okuyucu kullanmayı düşünmüş ancak daha sonra bu fikirden vazgeçmiş. Kullanıcıların, katlanmış ekranları açarken aynı anda parmak izini okutmasını verimli bulan Samsung, bu yolda devam edecek. Ayrıca Samsung’un Galaxy Z Fold 4 için hem iç hem de dış ekranda ekranın altına parmak izi tarayıcısı yerleştirmesi gerekiyordu. Bu nedenlerden dolayı Samsung, büyük ihtimalle güç tuşuna entegre parmak izi kullanmaya devam edecek. Belki de Samsung, Z Flip 4 için ekran altı parmak izi tarayıcısı kullanır ve Z Fold 4 için güç tuşuna entegre parmak izi kullanmaya devam eder.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Galaxy Z Fold/Flip 4, güç tuşuna entegre parmak izi kullanacak