Samsung Galaxy Tab S10 Plus, İngiltere destek sayfasında ortaya çıktı

Gündemi yakından takip eden Melisa, bilim ve teknoloji dünyasında yaşanan son gelişmeleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Teknoloji devlerinden Samsung, Galaxy Tab S serisini genişletmeye hazırlanıyor. Şimdilerde Galaxy Tab S10 serisi üzerinde çalışan şirket, seriyi küresel pazarlarda piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Cihazlar, geçmişte birden fazla sertifika sitesinde yer aldı ve önemli ayrıntıları böylece ortaya çıktı. Ancak yakın bir zamanda seriden Galaxy Tab S10 Plus, şirketin İngiltere destek sayfasında ortaya çıktı ve cihazların çok yakında piyasaya sürülmesi muhtemel.

Moto G Stylus 2025'in tasarımı ortaya çıktı 1 gün önce eklendi

İşte Samsung Galaxy Tab S10 Plus'ın beklenen özellikleri:

Galaxy Tab S10+'ın Wi-Fi ve hücresel bağlantıya sahip versiyonlarını şirketin İngiltere destek sayfasında tespit edildi. SM-X820 ve SM-X826B model numaralarını taşıyan cihazın beklenen özelliklerine değinecek olursak ise Samsung Galaxy S10+, selefiyle aynı olan 45W kablolu hızlı şarj desteğiyle gelecek.

Tam Boyutta Gör Arm Immortalis-G720 MC12 GPU ile eşleştirilmiş MediaTek Dimensity 9300+ SoC'den güç alması beklenen tabletin, Galaxy AI desteğiyle gelmesi kuvvetle muhtemel. Son olarak cihazın, Ekim ayında Samsung Galaxy S24 FE ile birlikte küresel pazarlarda piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Tablet Haberleri

Samsung Galaxy Tab S10 Plus, İngiltere destek sayfasında görüldü