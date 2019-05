Resmi olarak duyuruldu: Game of Thrones 8. sezon ne zaman yayınlanacak?

Sekizinci sezonu ile ekranlara veda edecek Game of Thrones’un 8. Sezonunu ne zaman yayınlanacağı belli oldu. Dizinin sosyal medya hesaplarından yayınlanan videoda 8. Sezonunun Nisan ayında yayınlanacağını bilgisine yer verildi.

Yayınlanan videonun başlarında Cersei, “Taht için savaşırsan ya kaybedersin, ya da ölürsün!” diyor. Sahne aralarındaki metinlerde de şu ifadelere yer veriliyor: “Her savaş, her ihanet, her ittifak, her risk, her kavga, her, fedakarlık, her ölüm… Bütün hepsi son bulacak.” Dizinin finalinde insanlar ile ak gezenlerin mücadelesini izleyeceğiz. Dizinin final bölümünde büyük bir savaş seyredeceğiz. Dizinin final sezonu toplam 6 bölümden oluşacak. Her bölüm yaklaşık bir buçuk saat uzunluğunda olacak.

Bugüne kadar televizyon tarihinin gördüğü en büyük savaş sahnelerini ekrana taşıyan Game of Thrones, son sezonunda kendi rekorunu kıracak. Dizide bugüne kadar yer alan en büyük savaş sahnelerinden Piçlerin Savaşı’nın (Battle of the Bastards) çekimi 5 hafta sürerken, yeni sezondaki büyük savaş sahnesinin çekimi tam 11 hafta sürdü.

Game of Thrones'un 8. sezonu önümüzdeki Nisan ayında yayınlanacak. Dizi, Mayıs ayından önce yayına gireceği için Emmy ödüllerine aday olabilecek. Bugüne kadar Emmy ödüllerinde pek çok ödülün sahibi olan Game of Thrones'un final sezonunun Emmy 2019 ödüllerini silip süpürmesi bekleniyor.

Yeni diziler yolda

Game of Thrones’un final sezonu ile ekranlara veda etmesine karşın George R.R. Martin'in yarattığı Buz ve Ateşin Şarkısı dünyasında geçen spin-off diziler ile ekranlardaki yolculuğunu sürdürecek. Game of Thrones sonrası hayata hazırlanan HBO, aynı evrende geçen The Long Night isimli yeni dizisi için hazırlıklarını sürdürüyor. Yeni dizide Ak Gezenler’in yaratılışını ve ormanın çocukları ile insanlar arasındaki savaş gibi konuları göreceğiz. Kahramanlar Çağı'nda altın dönemini yaşayan dünyanın yavaş yavaş karanlığa gömülmesi ele alınacak. Bu diziye ek olarak üç dizi daha yapılması planlanıyor.