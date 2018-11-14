Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Resmi olarak duyuruldu: Game of Thrones 8. sezon ne zaman yayınlanacak?

Game of Thrones 8. sezon ne zaman yayınlanacak? Dizinin sosyal medya hesaplarından Game of Thrones final sezonu ile ilgili video yayınlandı. Dizinin hangi ay yayınlanacağı açıklandı.
6 ay
7,8b
1
7
Sinema ve Dizi
Yusuf Akbaş
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

 

Sekizinci sezonu ile ekranlara veda edecek Game of Thrones’un 8. Sezonunu ne zaman yayınlanacağı belli oldu. Dizinin sosyal medya hesaplarından yayınlanan videoda 8. Sezonunun Nisan ayında yayınlanacağını bilgisine yer verildi.

Yayınlanan videonun başlarında Cersei, “Taht için savaşırsan ya kaybedersin, ya da ölürsün!” diyor. Sahne aralarındaki metinlerde de şu ifadelere yer veriliyor: “Her savaş, her ihanet, her ittifak, her risk, her kavga, her, fedakarlık, her ölüm… Bütün hepsi son bulacak.” Dizinin finalinde insanlar ile ak gezenlerin mücadelesini izleyeceğiz. Dizinin final bölümünde büyük bir savaş seyredeceğiz. Dizinin final sezonu toplam 6 bölümden oluşacak. Her bölüm yaklaşık bir buçuk saat uzunluğunda olacak.

Bugüne kadar televizyon tarihinin gördüğü en büyük savaş sahnelerini ekrana taşıyan Game of Thrones, son sezonunda kendi rekorunu kıracak. Dizide bugüne kadar yer alan en büyük savaş sahnelerinden Piçlerin Savaşı’nın (Battle of the Bastards) çekimi 5 hafta sürerken, yeni sezondaki büyük savaş sahnesinin çekimi tam 11 hafta sürdü.

Game of Thrones'un 8. sezonu önümüzdeki Nisan ayında yayınlanacak. Dizi, Mayıs ayından önce yayına gireceği için Emmy ödüllerine aday olabilecek. Bugüne kadar Emmy ödüllerinde pek çok ödülün sahibi olan Game of Thrones'un final sezonunun Emmy 2019 ödüllerini silip süpürmesi bekleniyor.

Yeni diziler yolda

Game of Thrones’un final sezonu ile ekranlara veda etmesine karşın George R.R. Martin'in yarattığı Buz ve Ateşin Şarkısı dünyasında geçen spin-off diziler ile ekranlardaki yolculuğunu sürdürecek. Game of Thrones sonrası hayata hazırlanan HBO, aynı evrende geçen The Long Night isimli yeni dizisi için hazırlıklarını sürdürüyor. Yeni dizide Ak Gezenler’in yaratılışını ve ormanın çocukları ile insanlar arasındaki savaş gibi konuları göreceğiz. Kahramanlar Çağı'nda altın dönemini yaşayan dünyanın yavaş yavaş karanlığa gömülmesi ele alınacak. Bu diziye ek olarak üç dizi daha yapılması planlanıyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
THESİMPSON 6 ay
Bunun kesinlikle filmi yapılır. Özellikle de ejderhalı bölümü.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Francis J. Underwood 6 ay
boş iş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Y-ZiyA 6 ay
Bitiyor mu bu sezon. Adam daha kitapları bitiremedi :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aozgec 6 ay
video'nun başında "when you play the game of thrones you win or die" diyor. tercümeyi düzeltir misiniz? kaybetmek falan yok burada...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Musty3535123 6 ay
bir efsane daha son buluyor be...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
1BilimAdamı 6 ay
Bu dizi başladığımda lise 4teydim sanırım şimdi askere gidiyorum... Zaman geçiyor.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Gt95 6 ay
Hayda oldu mu şimdi bu
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 ay 2si1 | 2. el oyun, orijinal sayılır mı? 6 ay Moment akıllı telefonlar için telefoto lensini duyurdu 6 ay Pixel 3 akıllı telefonlarda bu kez de ekran sorunu çıkmaya başladı 6 ay iPhone'larda esrarengiz bir kilitlenme sorunu başladı 6 ay Apple satışları artırmak için üst düzey bir Nokia yöneticisi transfer etti 6 ay Samsung, otomobiller için geliştirdiği fütüristik kontrol panelini sergiledi 6 ay GTX 1080 kırpıldı ve GTX 1060 oldu 6 ay 8K QLED TV ülkemize ne zaman geliyor? 6 ay Netflix'in Türk dizisi Hakan: Muhafız için ilk uzun fragman yayınlandı 6 ay Spotify Apple Watch uygulaması yayınlandı 6 ay Almanya, elektrikli araçlar için batarya üretimine 1 milyar euro ayırdı 6 ay Origin Access Premier İnceleme 6 ay Microsoft sonunda Windows 10 Ekim 2018 Güncellemesi'ni yeniden yayınladı 6 ay Bir başka Facebook açığı ile ilgili detaylar ortaya çıktı 6 ay The Game Awards 2018 adayları açıklandı: İşte yılın en iyileri 6 ay Monster'da Bu Hafta - Forza Horizon 3 6 ay Google'ın tarayıcı tabanlı resim optimizasyon aracı Squoosh hizmete başladı 6 ay Huawei, 10x optik yakınlaştırma yapabilen dört arka kameralı telefon çıkaracak 6 ay 1.1.1.1 DNS servisi mobil dünyaya geldi 6 ay Samsung Galaxy Note 7 Fan Edition kullanıcılarına Android Pie müjdesi 6 ay GÖRÜNTÜLENEN Resmi olarak duyuruldu: Game of Thrones 8. sezon ne zaman yayınlanacak? Sonraki Petrol fiyatları 2020’li yıllarda zirve yapabilir 6 ay Yeni Ford Focus Türkiye'de satışa çıktı! İşte fiyatları 6 ay Honor 10 Lite haftaya tanıtılıyor 6 ay Web uygulamaları en az yerleşik uygulamalar kadar zengin içeriklere sahip olacak 6 ay Özel yapay zekâ birimine sahip Exynos 9820 yonga seti duyuruldu 6 ay Taksicilere eğitim zorunluluğu geliyor! Sertifikası olmayan taksicilik yapamayacak 6 ay Mozilla, Firefox Test Pilot'a eklediği 2 yeni kullanışlı özelliği duyurdu 6 ay Eski nasa astronotu, Drone'ları kolayca kontrol etmek için joystick geliştiriyor 6 ay Uzay ülkesi Asgardia, vatandaşlık ücretini duyurdu 6 ay AMD Radeon RX 590 duyuruldu: İşte özellikleri ve fiyatı 6 ay Bir küvet dolusu bozuk parayla iPhone XS satın aldı 6 ay Yeni BMW M3 öncesi ısınma turları; M340i xDrive 374 beygirlik motoruyla tanıtıldı 6 ay Akıllı televizyonlar ile interaktif reklamlar yükselişe geçti 6 ay SK Hynix daha verimli 10nm sürecinde 8Gb DDR4 DRAM bellek geliştirdi 6 ay Netflix, bazı ülkelerdeki abonelik ücretlerini düşürecek 6 ay Volkswagen sahipleri artık araçlarını Apple Siri ile kontrol edebilecek 6 ay Vivo Y95 tanıtıldı! 6 ay Apple doğruladı: T2 yongası üçüncü parti tamir işlemlerini engelliyor 6 ay Intel 5G modem planlarını hızlandırıyor 6 ay PUBG, Playstation 4 için resmi olarak duyuruldu: İşte çıkış tarihi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
SAMSUNG A8 PLUS 2018 ANA KONU
DH Forum
Selçuk Bayraktar: Türkiye, Dünyanın
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim