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    Wonder Woman 1984, HBO Max'in abone sayısını ikiye katladı

    Yalnızca Amerika'da erişime açık olan video akış platformu HBO Max'in abone sayısı açıklandı. Wonder Woman 1984'ün yayınlanmasının ardından servisin abone sayısı iki katına çıktı.
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    Sinema ve Dizi
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Wonder Woman 1984, HBO Max'in abone sayısını ikiye katladı
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    Netflix ve Disney+'ın ardından bir diğer büyük şirket olan Warner Bros'un video akış platfomu da geçtiğimiz yıl yayın hayatına başlamıştı. Her ne kadar başlangıçta birçok probleme sahiplik etse de zamanla çoğu çözüldü ve özel içerikler yavaş yavaş gelmeye başladı.

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    Ayrıca Bkz. "The Last of Us ve Chernobyl dizisinin yaratıcısı HBO ile 3 yıllık anlaşma imzaladı"

    Ne yazık ki hâlâ yalnızca Amerika'da erişime açık olan HBO Max'in abone sayısı son finansal çeyrekte iki katına çıktı. Warner Bros'un sürpriz kararı ve ardından Wonder Woman 1984'ün HBO Max'te yayınlanması elbette bunun en büyük sebebi. Ekim ayı sonunda 8.6 milyon abonesi olan HBO Max, şu anda 17.2 milyon aboneye ulaşmış durumda. Wonder Woman 1984'ün yayınlandığı gün olan 25 Aralık ile 27 Aralık tarihleri arasında HBO Max'e 554.000 yeni abone katıldı.

    Ayrıca HBO ve HBO Max'in toplam abone sayısının da 61 milyonu geçtiği açıklandı. 2021 yılı içerisinde tüm Warner Bros filmleri, vizyon tarihleri ile aynı gün HBO Max'te yayınlanancak. Kısaca 2021 yılı içerisine HBO Max'in abone sayısı ciddi oranda artacak. 

    Ancak platformun diğer ülkelere açılmasıyla ilgil hala resmi bir açıklama yok. Henüz Avrupa'ya bile açılmayan platformun Türkiye'ye gelmesi ise çok daha uzakta duruyor.



    https://www.ign.com/articles/wonder-woman-1984-hbo-max-subscriber-numbers-double-end-of-year-results Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Pilotsuz helikopter havalandı

    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    U ultra sonic 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    sadece amerikada olupta 18 milyon abone kazanmak büyük başarı
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    4 435 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Şunu izlemek için para verdiğimi hayal bile edemiyorum. Para verseler belki izlerim
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    zevron (Burası Dünya) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    büyük ihtimalle pişman olmuşlardır. film kötüydü.
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    Rachsuchtig 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bakalım Şubat'ta da aboneler kalacak mı? O kadar içeriği yok sonuçta
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