Game Pass kullanıcılarına üzücü haber: Baldur’s Gate 3 asla gelmeyecek

Tam Boyutta Gör Yılın oyunu ödülüne layık görülen ve Steam üzerinde 20 milyondan fazla satan Baldur’s Gate 3 geliştiricileri, Xbox Game Pass söylentilerine açıklık getirdi. Geliştiricilerin şu anki düşüncesi gelir akışını kesmemek.

Baldur’s Gate 3 bekleyenlere kötü haber

Bir söyleşide konuşan Larian Studios kurucusu Swen Vincke, Game Pass sistemine katılmak gibi bir niyetlerinin olmadığını belirtti. Baldur’s Gate 3 oyununun fiyatına göre önemli bir değer sunduğunu vurgulayan Vincke, oyuna para ödeyen her oyuncunun yeni oyunların geliştirilmesine katkı yapacağını dile getirdi.

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Baldur’s Gate 3 oyun içi satın alımlar olmadığı için sadece satışlardan gelir elde eden bir modele sahip. Bu bakımdan Game Pass, satışların baltalanması anlamına geliyor. Take Two geliştiricisi de Game Pass sistemini kayıp olarak nitelemişti. Yine de küçük geliştiriciler bu sistemi kendisini ön plana çıkarma fırsatı olarak görüyor. Oyun Xbox platformunda 1300TL olarak satılıyor.

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Game Pass’te Baldur’s Gate 3 olmayacak