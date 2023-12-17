Game Pass kullanıcılarına üzücü haber: Baldur’s Gate 3 asla gelmeyecek

Baldur’s Gate 3 bekleyenlere kötü haber
Bir söyleşide konuşan Larian Studios kurucusu Swen Vincke, Game Pass sistemine katılmak gibi bir niyetlerinin olmadığını belirtti. Baldur’s Gate 3 oyununun fiyatına göre önemli bir değer sunduğunu vurgulayan Vincke, oyuna para ödeyen her oyuncunun yeni oyunların geliştirilmesine katkı yapacağını dile getirdi.
Baldur’s Gate 3 oyun içi satın alımlar olmadığı için sadece satışlardan gelir elde eden bir modele sahip. Bu bakımdan Game Pass, satışların baltalanması anlamına geliyor. Take Two geliştiricisi de Game Pass sistemini kayıp olarak nitelemişti. Yine de küçük geliştiriciler bu sistemi kendisini ön plana çıkarma fırsatı olarak görüyor. Oyun Xbox platformunda 1300TL olarak satılıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.