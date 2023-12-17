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    Game Pass kullanıcılarına üzücü haber: Baldur’s Gate 3 asla gelmeyecek

    Baldur’s Gate 3 oyunu geliştiricileri, düzenli bir gelir modeli inşa edebilmek amacıyla Xbox Game Pass sisteminde hiçbir zaman yer almayacaklarını açıkladı.     
    Baldur’s Gate 3 Tam Boyutta Gör
    Yılın oyunu ödülüne layık görülen ve Steam üzerinde 20 milyondan fazla satan Baldur’s Gate 3 geliştiricileri, Xbox Game Pass söylentilerine açıklık getirdi. Geliştiricilerin şu anki düşüncesi gelir akışını kesmemek.

    Baldur’s Gate 3 bekleyenlere kötü haber

    Bir söyleşide konuşan Larian Studios kurucusu Swen Vincke, Game Pass sistemine katılmak gibi bir niyetlerinin olmadığını belirtti. Baldur’s Gate 3 oyununun fiyatına göre önemli bir değer sunduğunu vurgulayan Vincke, oyuna para ödeyen her oyuncunun yeni oyunların geliştirilmesine katkı yapacağını dile getirdi.

    Baldur’s Gate 3 oyun içi satın alımlar olmadığı için sadece satışlardan gelir elde eden bir modele sahip. Bu bakımdan Game Pass, satışların baltalanması anlamına geliyor. Take Two geliştiricisi de Game Pass sistemini kayıp olarak nitelemişti. Yine de küçük geliştiriciler bu sistemi kendisini ön plana çıkarma fırsatı olarak görüyor. Oyun Xbox platformunda 1300TL olarak satılıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 1 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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