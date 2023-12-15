GeForce Now'a üç popüler Game Pass oyunu eklendi

GeForce Now içerisine yeni Game Pass oyunları eklendi
Yeni duyuruya göre artık GeForce Now kullanıcıları, Minecraft Dungeons ve sevilen açık dünya yarış oyunları Forza Horizon 4 ve Forza Horizon 5'e GeForce Now üzerinden erişebilecek. Ayrıca Game Pass'in yanı sıra House Flipper 2, Escape the Backrooms ve Flashback 2 başta olmak üzere platforma 10 yeni oyun daha eklendi.
Bilmeyenler için GeForce Now, yalnızca internet bağlantısı ile yüksek performanslı bir bilgisayara bağlanarak oyun oynama olanağı tanıyan bir servis. Dolayısıyla güçlü bir sisteme sahip olmayan kullanıcılar tarafından sıkça tercih ediliyor.
Halihazırda 1500’den fazla oyuna destek sunan GeForce Now (GAME+) platformuna aylık 340 TL ücret ile ulaşılabiliyor. 3 aylık, 6 aylık ve 12 Aylık Premium paketin ücretleri ise sırasıyla 800, 1.000 TL ve 1.700 TL (indirimli).
GeForce Now'a son eklenen yapımlar
- Stellaris Nexus (Steam, 12 Aralık)
- Tin Hearts (Xbox, PC Game Pass, 12 Aralık)
- Pioneers of Pagonia (Steam, 13 Aralık)
- House Flipper 2 (Steam, 14 Aralık)
- Soulslinger: Envoy of Death (Steam, 14 Aralık)
- Escape the Backrooms (Steam)
- Flashback 2 (Steam)
- Forza Horizon 4 (Steam)
- Forza Horizon 5 (Steam, Xbox ve PC Game Pass)
- The Front (Steam)
- Minecraft Dungeons (Steam, Xbox ve PC Game Pass)
- Primal Carnage: Extinction (Steam)
- Universe Sandbox (Steam)
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.