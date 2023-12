GeForce Now'a üç popüler Game Pass oyunu eklendi

Tam Boyutta Gör Ülkemizde GAME+ adı altında sunulan GeForce Now, her hafta yeni oyunlar ile güncellenmeye devam ediyor. Kaçıranlar için bulut oyun servisi, Nvidia ve Microsoft iş birliği kapsamında artık belirli Game Pass oyunlarına destek sunuyor. Şimdi de GeForce Now, üç popüler Game Pass oyununa daha kavuştu.

GeForce Now içerisine yeni Game Pass oyunları eklendi

Yeni duyuruya göre artık GeForce Now kullanıcıları, Minecraft Dungeons ve sevilen açık dünya yarış oyunları Forza Horizon 4 ve Forza Horizon 5'e GeForce Now üzerinden erişebilecek. Ayrıca Game Pass'in yanı sıra House Flipper 2, Escape the Backrooms ve Flashback 2 başta olmak üzere platforma 10 yeni oyun daha eklendi.

Bilmeyenler için GeForce Now, yalnızca internet bağlantısı ile yüksek performanslı bir bilgisayara bağlanarak oyun oynama olanağı tanıyan bir servis. Dolayısıyla güçlü bir sisteme sahip olmayan kullanıcılar tarafından sıkça tercih ediliyor.

Nvidia'dan karar değişikliği: RTX 3060 daha rekabetçi olacak 1 hf. önce eklendi

Halihazırda 1500’den fazla oyuna destek sunan GeForce Now (GAME+) platformuna aylık 340 TL ücret ile ulaşılabiliyor. 3 aylık, 6 aylık ve 12 Aylık Premium paketin ücretleri ise sırasıyla 800, 1.000 TL ve 1.700 TL (indirimli).

GeForce Now'a son eklenen yapımlar

Stellaris Nexus (Steam, 12 Aralık)

Tin Hearts (Xbox, PC Game Pass, 12 Aralık)

Pioneers of Pagonia (Steam, 13 Aralık)

House Flipper 2 (Steam, 14 Aralık)

Soulslinger: Envoy of Death (Steam, 14 Aralık)

Escape the Backrooms (Steam)

Flashback 2 (Steam)

Forza Horizon 4 (Steam)

Forza Horizon 5 (Steam, Xbox ve PC Game Pass)

The Front (Steam)

Minecraft Dungeons (Steam, Xbox ve PC Game Pass)

Primal Carnage: Extinction (Steam)

Universe Sandbox (Steam)

