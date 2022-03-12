Oyun dünyasının en büyük fuarlarından Gamescom 2022'nin tarihi belli oldu

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Bildiğiniz gibi yaz ayları ne yazık ki çok fazla oyun çıkmıyor. Ancak onun yerine yaz ayları oyun fuarlarıyla geçiyor ve bizleri heyecanlandıran duyurular ve videolar görebiliyoruz. Geçtiğimiz saatlerde de büyük bir etkinliğin tarihi paylaşıldı.

Gamescom 2022 24 - 28 Ağustos'ta

Geçtiğimiz saatlerde yapılan açıklamaya göre Gamescom bu yıl 24 Ağustos - 28 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek. Etkinlik bu yıl fiziksel olarak düzenlenecek ancak bir dijital etkinlik de olacak. Açıklamaya göre kapsamlı bir dijital ekinlik olacak. Her zaman olduğu gibi fiziksel etkinlik yine Köln'de olacak.

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Şu an için hangi şirketlerin katılacağı ne yazık ki belli değil. Onlar da yaz aylarına yaklaştığımız tarihlerde paylaşılacaktır. Ancak pandeminin artık bitme durumuna yaklaştığını düşünürsek büyük bir etkinlik olacak gibi duruyor diyebiliriz.

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Gamescom 2022'nin tarihi belli oldu