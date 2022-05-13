Garanti BBVA'dan çevreci uygulama: Fiş yerine dijital slip kullanılacak

Garanti bankacılık sektöründe Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek kağıt fişleri dijital slipe çeviriyor. Müşteriler bazı işlemler için kağıt fiş yerine dijital fiş (dijital slip) almayı tercih edebilecek. Bu sayede kağıt israfı önlenecek ve çevrenin korunmasına katkı sağlanacak.

Fiş yerine dijital slip almak isteyen Garanti BBVA müşterilerinin, Bonus Flaş uygulaması üzerinden “sliplerimi sadece dijital olarak almak istiyorum, basılı almak istemiyorum” seçeneğini aktif etmesi gerekiyor. Bu seçeneği aktif ettikten sonra Garanti BBVA postlarından yapılacak 500 TL ve altı tüm temassız ödemelerde kağıt fiş yerine Bonus Flaş uygulaması üzerinden dijital slip verilecek. Diğer işlemlerde ise basılı slip verilmeye devam edilecek.

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Dijital slip seçeneğini aktif eden veya etmeyen tüm Garanti BBVA müşterileri, Garanti BBVA poslarından yapacakları tüm ödemelerin fişlerini Bonus Flaş uygulaması üzerinden görüntüleyebilecek. Diğer firmaların pos cihazından yapılan ödemeler görüntülenmeyecek.

Kağıt sliplerin hayatımızdan kalkmasıyla büyük tasarruf sağlanacağını belirten Garanti BBVA Ödeme Sistemleri Genel Müdürü Murat Çağrı Süzer, “Yapılan araştırmalara göre tüm sektörlerde 2021 yılında yapılan işlemler göz önüne alındığında, kağıt sliplerin hayatımızdan çıkmasıyla birlikte 5 bin ton kağıt tasarrufu ile 86 bin ağacı kurtarılabileceğimizi öngörüyoruz. İçerdiği kimyasal sebebiyle geri dönüşümü de mümkün olmayan kağıt sliplerin yerine dijital slip uygulaması bu yönüyle de doğaya çok önemli bir katkı sağlayacak.” dedi.

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Garanti BBVA, basılı fişler yerine dijital slipe geçiş yapıyor