Garanti BBVA depremde hayatını kaybedenlerin tüm borçlarını siliyor

Depremde vefat edenlerin borçları silinecek
Deprem felaketinin yaşandığı bölgede hayatını kaybeden bireysel ve gerçek kişi ticari müşterilerin kredi ve kredi kartı borçları anapara dahil olmak üzere silinecek.
Depremde ağır hasara uğrayan il ve ilçelerdeki (Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye illeri ile Gaziantep ilinin İslahiye ve Nurdağı ilçeleri) bireysel müşteri ve gerçek ticari işletmelerin kredi ve kredi kartı borçları, herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın 31 Ağustos 2023’e kadar faizsiz 6 ay ertelendi. Depremden etkilenen diğer ilçelerde ve Adana, Gaziantep, Diyarbakır, Elazığ, Şanlıurfa ve Kilis şehirlerinde müşterilerin kredi ve kredi kartı borçları 1 ay süreyle faizsiz olarak ertelendi.
Depremde ağır hasara uğrayan 5 il ve Gaziantep’in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki Garanti BBVA müşterilerinden 2023 yılı sonuna kadar kredi kartı ücreti ve pos ücreti tahsil edilmeyecek. Bankacılık işlemlerinde 31 Ağustos 2023’e kadar komisyon almayacak. Diğer tüm banka ATM’lerinden ücretsiz işlem yapılabilecek.
Garanti BBVA müşterileri, Garanti BBVA kredi kartları ile yapacakları bağış ödemelerini ücretsiz ve faizsiz olarak 6 taksite bölebilecek. Enkaz nedeniyle hizmet verilemeyen bölgelerde mobil araç şubeleriyle hizmet veriliyor. Toplamda 17 mobil şube kuruldu. Ayrıca deprem nedeniyle kimlik kartlarını kaybeden müşterilerimize istisna tanıyarak, bazı işlemleri kimliksiz yapabilme kolaylığı sağlanıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.
herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil
Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?
48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.
iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah