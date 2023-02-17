Garanti BBVA depremde hayatını kaybedenlerin tüm borçlarını siliyor

Tam Boyutta Gör Garanti BBVA, depremzedelere yönelik destek paketini açıkladı. Depremde hayatını kaybeden vatandaşların borçları silinecek. Bölgeye yaklaşık 10 milyar TL finansman desteği sağlanacak ve AFAD’a 650 milyon TL bağış yapılacak.

Depremde vefat edenlerin borçları silinecek

Deprem felaketinin yaşandığı bölgede hayatını kaybeden bireysel ve gerçek kişi ticari müşterilerin kredi ve kredi kartı borçları anapara dahil olmak üzere silinecek.

İş Bankası depremde hayatını kaybedenlerin tüm borçlarını sildi 1 gün önce eklendi

Depremde ağır hasara uğrayan il ve ilçelerdeki (Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye illeri ile Gaziantep ilinin İslahiye ve Nurdağı ilçeleri) bireysel müşteri ve gerçek ticari işletmelerin kredi ve kredi kartı borçları, herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın 31 Ağustos 2023’e kadar faizsiz 6 ay ertelendi. Depremden etkilenen diğer ilçelerde ve Adana, Gaziantep, Diyarbakır, Elazığ, Şanlıurfa ve Kilis şehirlerinde müşterilerin kredi ve kredi kartı borçları 1 ay süreyle faizsiz olarak ertelendi.

Depremde ağır hasara uğrayan 5 il ve Gaziantep’in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki Garanti BBVA müşterilerinden 2023 yılı sonuna kadar kredi kartı ücreti ve pos ücreti tahsil edilmeyecek. Bankacılık işlemlerinde 31 Ağustos 2023’e kadar komisyon almayacak. Diğer tüm banka ATM’lerinden ücretsiz işlem yapılabilecek.

Garanti BBVA müşterileri, Garanti BBVA kredi kartları ile yapacakları bağış ödemelerini ücretsiz ve faizsiz olarak 6 taksite bölebilecek. Enkaz nedeniyle hizmet verilemeyen bölgelerde mobil araç şubeleriyle hizmet veriliyor. Toplamda 17 mobil şube kuruldu. Ayrıca deprem nedeniyle kimlik kartlarını kaybeden müşterilerimize istisna tanıyarak, bazı işlemleri kimliksiz yapabilme kolaylığı sağlanıyor.

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Garanti BBVA depremde hayatını kaybedenlerin tüm borçlarını sildi