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    Garanti BBVA depremde hayatını kaybedenlerin tüm borçlarını siliyor

    Garanti BBVA, depremden etkilenen müşterilerine yönelik destek paketini açıkladı. Deprem bölgesindeki müşterilerin borçları faizsiz ertelenecek. Vefat edenlerin borçları silinecek.
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    Garanti BBVA depremde hayatını kaybedenlerin tüm borçlarını sildi Tam Boyutta Gör
    Garanti BBVA, depremzedelere yönelik destek paketini açıkladı. Depremde hayatını kaybeden vatandaşların borçları silinecek. Bölgeye yaklaşık 10 milyar TL finansman desteği sağlanacak ve AFAD’a 650 milyon TL bağış yapılacak.

    Depremde vefat edenlerin borçları silinecek

    Deprem felaketinin yaşandığı bölgede hayatını kaybeden bireysel ve gerçek kişi ticari müşterilerin kredi ve kredi kartı borçları anapara dahil olmak üzere silinecek.

    Depremde ağır hasara uğrayan il ve ilçelerdeki (Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye illeri ile Gaziantep ilinin İslahiye ve Nurdağı ilçeleri) bireysel müşteri ve gerçek ticari işletmelerin kredi ve kredi kartı borçları, herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın 31 Ağustos 2023’e kadar faizsiz 6 ay ertelendi. Depremden etkilenen diğer ilçelerde ve Adana, Gaziantep, Diyarbakır, Elazığ, Şanlıurfa ve Kilis şehirlerinde müşterilerin kredi ve kredi kartı borçları 1 ay süreyle faizsiz olarak ertelendi.

    Depremde ağır hasara uğrayan 5 il ve Gaziantep’in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki Garanti BBVA müşterilerinden 2023 yılı sonuna kadar kredi kartı ücreti ve pos ücreti tahsil edilmeyecek. Bankacılık işlemlerinde 31 Ağustos 2023’e kadar komisyon almayacak. Diğer tüm banka ATM’lerinden ücretsiz işlem yapılabilecek.

    Garanti BBVA müşterileri, Garanti BBVA kredi kartları ile yapacakları bağış ödemelerini ücretsiz ve faizsiz olarak 6 taksite bölebilecek. Enkaz nedeniyle hizmet verilemeyen bölgelerde mobil araç şubeleriyle hizmet veriliyor. Toplamda 17 mobil şube kuruldu. Ayrıca deprem nedeniyle kimlik kartlarını kaybeden müşterilerimize istisna tanıyarak, bazı işlemleri kimliksiz yapabilme kolaylığı sağlanıyor.

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    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

    M
    mistick34 2 gün önce

    güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.

    E
    emiristanbul 4 gün önce

    herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil

    B
    barisg 6 gün önce

    Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?

    E
    em007re 6 gün önce

    48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.

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    alfa-x 1 hafta önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

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