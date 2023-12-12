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    Anlık Bildirim

    R10.net ve Wmaracı.com'a erişim engeli getirildi

    Yerli webmaster forumlarından r10.net ve wmaraci.com'a Samsun 3. Sulh Ceza Hakimliğince erişim kısıtlaması uygulandı. R10'un erişim engeli kaldırıldı ancak wmaracı.com'a erişim sağlanamıyor.
    R10.net ve Wmaracı.com'a erişim engeli getirildi Tam Boyutta Gör
    Web tasarım, yazılım, adsense, SEO, sosyal medya gibi platformlardan para kazanan kullanıcıların aktif bir şekilde kullandığı webmaster forumlarından r10.net ve wmaraci.com’a erişim engeli getirildi. Her iki platformdan yapılan resmi açıklamada erişim engeli kararı duyuruldu.

    R10’dan yapılan açıklamada bir içerik kaldırma talebinin yerine getirilmediği gerekçesiyle Samsun 3. Sulh Ceza Hakimliğince erişim kısıtlaması getirildiği belirtildi. R10 bu karara itiraz etti. Şu an için r10.net’e erişim sağlanabiliyor.

    Wmaraci.com’dan yapılan açıklamada yine Samsun 3. Sulh Ceza Hakimliğince erişim kısıtlaması getirildiği duyuruldu. Wmaraci.com’un erişim engeli devam ediyor. Siteye erişim sağlanamıyor.

    R10’un açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

    “Türk Telekom'un Samsun 3. Sulh Ceza Hakimliği'ne yaptığı şikayeti üzerine platformumuz R10'a yönelik erişim engeli kararı alınmasını şaşkınlıkla karşılıyoruz.

    Yer Sağlayıcı olarak sorumluluklarımızı yerine getirdiğimiz halde yaşanan bu durum, R10'un ve üyelerimizin mağduriyetine neden olmuştur.

    BTK, Erişim Sağlayıcılar Birliği tarafından tarafımıza iletilen içerik kaldırma talebini 5 dakika içerisinde yerine getirmemize rağmen, R10'a erişim engeli getirildi.

    Yüz binlerce kullanıcının gelir kapısı olan R10'a uygulanan engelleme kararını haksız bulduğumuzu belirtme ihtiyacı hissediyoruz.

    Şikayet konu olan ilgili içeriklerin kaldırılma talebinde bulunulması yerine Türk Telekom hukuk biriminin doğrudan domain adımız olan "r10.net" yazmasından kaynaklı olarak Yer Sağlayıcı olduğumuz ve içeriklerden hukuken sorumlu tutulmadığımız halde R10.net kapatılmıştır. "Türk Telekom" ve "TTNET" ile alakalı kullanıcıların kendilerinin açtıkları konular/mesajlar kısaca zararlı olabilecek tüm içerikler tarafımızca bize herhangi bir LİNK/URL iletilmediği halde tek tek kaldırıldı.

    Yarın avukatlarımız aracılığı ile bu karara itiraz edeceğiz.

    R10 olarak 2005 yılından bu yana teknoloji, tasarım, yazılım, sosyal medya gibi birçok alanda freelancerların ve dijital ekosistemlere hizmet sunanların buluşma noktasıyız. Kurulduğumuz günden itibaren, Kanunlara uygunluk ilkesini benimseyerek çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Yer Sağlayıcı sorumluluklarımız gereği olarak, ilgili Devlet kurumlarıyla iş birliği içinde faaliyet gösteriyoruz. Bu konuda yaşanan gelişmeleri kamuoyuyla paylaşmaya devam ederek, üyelerimizin haklarını savunmak adına gerekli adımları atacağımızı belirtmek isteriz. Son olarak, bu problemin hızlıca çözüleceğini umut ediyoruz.”

    Wmaracı’nın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

    “Bugün itibariyle Samsun 3. Sulh Ceza Hakimliğince verilen bir karar doğrultusunda WM Aracı'na erişim kısıtlaması getirildi.

    Bu haksız kısıtlamayı anlamak mümkün değil. Herhangi bir içerik kaldırma talebi iletilmemesine ve 5651 sayılı kanun gereği WM Aracı bir yer sağlayıcı olması, içeriklerden sorumlu olmamasına rağmen direkt olarak wmaraci.com alan adına kısıtlama kararı çıkarılmış.

    Mesai saati bitimine yakın saatte bildirilmesi sebebiyle de bugün itirazımızı yapamadık. Yarın avukatımız verilen bu yanlış kararın düzeltilmesi için gerekli adımları atıyor olacak.

    En kısa sürede bu yanlış kararın düzeltileceğini umuyoruz.”

    Kaynakça https://www.r10.net/off-topic/3915570-r10-net-ile-alakali-hatali-mahkeme-karari-ve-yasanilan-surec-hakkinda-genel-bilgilendirme.html https://wmaraci.com/forum/wm-araci/wm-araci-erisim-kisitlanmasi-703380.html
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 6 gün önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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