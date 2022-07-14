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    Garmin yeni bisiklet bilgi ekranını duyurdu

    Garmin markası sürekli bisiklet kullananlar için Edge 1040 Solar GPS bilgi ekranı ve Varia RCT715 arka kamera satışa sunuyor. Ürünler farklı avantajlara sahip.  
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    Garmin Edge 1040 Solar GPS
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    Bir dönem otomotiv sektöründe ihtiyaç haline gelen bilgi ekranları motorsikletlere, bisikletlere ve elektrikli scooter ürünlerine kadar inmiş durumda. Kullanıcılara çeşitli veriler sunan bilgi ekranları ilgi görüyor. Garmin bisiklet kullanıcıları için yeni aksesuarlarını duyurdu.

    Garmin Edge 1040 Solar GPS ve Varia RCT715

    Garmin Edge 1040 Solar GPS bir bisiklet bilgi ekranı. Çok bantlı GNSS desteği sunan ekran hassas konumlama yapabiliyor. Sürüşleri gerçek zamanlı takip edebilen ekran uygulama üzerinden de detaylı istatistikler sunabiliyor. Ayrıca uygulamada farklı verileri için bildirimler ve pek çok şehir için sürüş bilgileri de bulunabiliyor.

    Ekran 64GB dahili belleğe sahip. Wi-Fi, Bluetooth ve ANT+ bağlantılarını destekliyor. Jiroskop, ivme ölçer ve manyetometre ile hassas ölçümler yapabiliyor. Yine Garmin müşterilerine düşme algılama gibi özel hizmetler sunuyor. Fiyatı 913$.

    Garmin Varia RCT715 ise radar destekli arka kamera. Sürücünün arka tarafı net bir şekilde görebilmesini sağlayan kamera yine belirli mesafeye kadar yaklaşan araçlarda ise uyarı veriyor. 16GB kapasitesi olan kamera 4-6 saat arası kullanılabiliyor. Yine uygulama üzerinden detaylı veriler elde edilebiliyor ve kaza anında görüntü saklanabiliyor. Bu cihaz da 513$ fiyat etiketine sahip.

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    juanmata09 7 saat önce

    Fotoğrafta 5g yazanda 2 kamera var açıklamada 3 kamera olduğu belirtiliyor. Editörlük ölmüş

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