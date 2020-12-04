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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Gaz formuna dönüşen deneysel yapıştırıcı geliştirildi

    New Hampshire’s Dartmouth College araştırmacıları moleküler katılar olarak bilinen yapılardan oluşan ve kalıcı olmayan deneysel yapıştırıcı geliştirdi. Yeni yöntem elektronik alanında kullanılabilir.
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    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
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    Gaz formuna dönüşen deneysel yapıştırıcı geliştirildi
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    Bir eşya kırıldığında genellikle yapıştırmak için çeşitli yapıştırıcılar ve kuvvetli kimyasallar kullanılıyor ancak bu durum mekanik kuvvetle birlikte kimyasal kullanımını da gerektiriyor.

    New Hampshire’s Dartmouth College araştırmacıları moleküler katılar olarak bilinen yapılardan oluşan ve kalıcı olmayan deneysel yapıştırıcı geliştirdi.

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    Gaz formuna dönüşen deneysel yapıştırıcı

    Gaz formuna dönüşen deneysel yapıştırıcı geliştirildi

    Günümüzde rutinde kullanılan polimer bazlı yapıştırıcıların bağlarının kopması için kimyasal olarak çözülmesi veya mekanik kuvvet uygulanması gerekirken yeni geliştirilen deneysel yapıştırıcı gaz formuna dönüşerek bağlarını koparıyor.

    Süblimleşme adı verilen fiziksel olay sebebiyle bahsi geçen yapışıtırıcı katı fazdan sıvı faza uğramadan direkt olarak gaz fazına geçiyor, bu sebeple de yapıştırıcının etkisi geçmiş ve yapıştırılan nesneler birbirlerinden ayrılmış oluyor.

    Ayrıca Bkz. "Koronavirüs için geliştirilen tüm aşıların avantajları ve dezavantajları neler?"

    Yeni araştırmanın ve geliştirilen yapıştırıcının şu an için ticari bir hedefi bulunmamakla bilrlikte yeni araştırma gelecekte elektronik üretim alanlarında kullanılabilir.

    Yeni araştırma Chemistry of Materials adlı dergide yayımlandı.



    Kaynakça https://www.dartmouth.edu/press-releases/new-glue-sticks-easily-holds-strongly-gas-pull-apart.html https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.chemmater.0c01401 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    TheJudgé 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    çok basit gibi görünüyor kimi için ama bence oldukça güzel bi buluş , bilimde eksikliği hissedilen birçok alanda ilaç gibi etki yaratacaktır
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