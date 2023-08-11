Google'ın klavye uygulamasına büyük güncelleme: İşte gelecek yenilikler

Tam Boyutta Gör Google’ın klavye uygulaması Gboard, Android tarafında büyük güncelleme alıyor. Gboard 13.3, kalemle el yazısı modu, sesle yazma arayüzünde değişiklik, üretken yapay zeka çıkartmaları gibi yeni özellikler getirecek.

Google Gboard, en çok beklenen özelliğe kavuşuyor 1 ay önce eklendi

Gboard'a gelecek yeni özellikler

Tam Boyutta Gör Bölünmüş klavyeden sonra Gboard’un bir sonraki büyük ekran optimizasyonu yeni dijital kalemle yazma modu olacak. Kalem kullanarak veya el yazısıyla yazılan otomatik olarak metne dönüştürülecek. Herhangi bir metin alanına doğrudan yazılabilecek. Ayarlar - Diller - Dil - El Yazısı bölümünden açılabilecek. Ayrıca kalemle bir harfi, kelimeyi veya cümleyi karalayarak silmek mümkün olacak. Seçme, ekleme, yeni satır gibi çeşitli düzenleme hareketleri de sunulacak.

Sesle yazma yardımcısı, kullanıcının aynı anda konuşup yazmasına olanak tanıyan bir özellik. Yeni araç çubuğu, sesle yazarken ekranda yer açılmasını sağlayan tuş gizleme seçeneğiyle geliyor. Mikrofonun yanındaki düğmeye basarak etkinleştirilebiliyor. Sesle yazarken araç çubuğu kolayca istenilen konuma taşınabiliyor.

Güncellenen Gboard, üretken yapay zekayı kullanarak tek dokunuşla yazım, dilbilgisi ve noktalama işaretlerini düzeltmeye yardımcı oluyor. Düzeltmelere araç çubuğundan erişilebiliyor, hatalı düzeltme yapılmışsa belirtilebiliyor. Yazım hatalarını denetleme kullanıldığında, yazılan metin, geri bildirim ve özellikle etkileşim, kullanıcıya düzeltme önerisi sunmak ve özelliğin iyileştirilmesi amacıyla Google sunucularına gönderiliyor ve 60 gün boyunca saklanıyor.

Son olarak, kullanıcılar, üretken yapay zekayı kullanarak (Emogen) emoji stili çıkartmalar oluşturabilecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.