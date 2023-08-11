Google'ın klavye uygulamasına büyük güncelleme: İşte gelecek yenilikler

Gboard'a gelecek yeni özellikler
Sesle yazma yardımcısı, kullanıcının aynı anda konuşup yazmasına olanak tanıyan bir özellik. Yeni araç çubuğu, sesle yazarken ekranda yer açılmasını sağlayan tuş gizleme seçeneğiyle geliyor. Mikrofonun yanındaki düğmeye basarak etkinleştirilebiliyor. Sesle yazarken araç çubuğu kolayca istenilen konuma taşınabiliyor.
Güncellenen Gboard, üretken yapay zekayı kullanarak tek dokunuşla yazım, dilbilgisi ve noktalama işaretlerini düzeltmeye yardımcı oluyor. Düzeltmelere araç çubuğundan erişilebiliyor, hatalı düzeltme yapılmışsa belirtilebiliyor. Yazım hatalarını denetleme kullanıldığında, yazılan metin, geri bildirim ve özellikle etkileşim, kullanıcıya düzeltme önerisi sunmak ve özelliğin iyileştirilmesi amacıyla Google sunucularına gönderiliyor ve 60 gün boyunca saklanıyor.
Son olarak, kullanıcılar, üretken yapay zekayı kullanarak (Emogen) emoji stili çıkartmalar oluşturabilecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: