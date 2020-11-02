Gears POP! oyunu kapanıyor

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Microsoft’un mobil oyun dünyasına sunduğu ve ikonik Gears of War karakterlerini eğlenceli Funko Pop! tasarımı ile harmanladığı Gears Pop! mobil oyunu uzun ömürlü olmadı. Firma yapımın fişini çekiyor.

Gears POP! neler sunuyor?

Gears POP! oyunu Clash of Clans tarzında bir hayatta kalma oyunu. Enerji çubuğuna göre elinizdeki karakterleri sahaya sürüyor ve karşı taraftaki rakibi ilk önce bozguna uğratmaya çalışıyorsunuz. Oyunun farkı ise siper sistemi.

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Oyunda belirli bir alan içerisine birimlerinizi koyabiliyorsunuz. Bu alan ne kadar kısa olursa kazanma şansınız düşüyor. Bu nedenle sipere yatarak alanı genişleten birimler kullanmanız gerekiyor. Böylece karşı üssün en yakınına kadar sokulabiliyorsunuz. Oyunda PvP yanında boss’lara karşı ekip de kurabiliyorsunuz.

5 milyona yakın indirilen ve olumlu yorumlar alan Gears POP! ne yazık ki Microsoft’u tatmin edemedi. Xbox Series X ve S konsollarının da önemli bir kaynağa ihtiyaç duyduğu dönemde firma oyunun fişini çekme kararı aldı.

Gears POP! oyunu 26 Nisan 2021 tarihi itibariyle iptal edilecek. Bu tarihe kadar oyunu indirmek ve oynamak mümkün olacak. Bununla birlikte oyun içi satın alımlar kapatıldı. 30 Temmuz-28 Ekim tarihleri arasında yapılan satın alımlar da iade edilecek. Oyunu henüz denememiş olanlar ise arttırılan turnuva ödülleri ve efsane eşyalar ile kısa bir fırsat yakalamış olacaklar.

Gears POP! Microsoft Corporation Strateji Oyunları Ücretsiz Cihaza göre değişir

Gears POP! Microsoft Corporation Oyunlar Ücretsiz 236 MB

https://www.pocketgamer.com/articles/084584/gears-pop-will-be-shutting-down-in-april-2021-after-only-launching-last-august/

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