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    Gears POP! oyunu kapanıyor

    Gears War karakterleri ile eğlenceli bir Clash Royale tarzı sunan Microsoft’un Gears POP! oyunu piyasada tutunamadı. Firma yakın zamanda oyunu sonlandırmaya hazırlanıyor.
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    Mobil Oyunlar
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Gears POP! oyunu kapanıyor
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    Microsoft’un mobil oyun dünyasına sunduğu ve ikonik Gears of War karakterlerini eğlenceli Funko Pop! tasarımı ile harmanladığı Gears Pop! mobil oyunu uzun ömürlü olmadı. Firma yapımın fişini çekiyor.

    Gears POP! neler sunuyor?

    Gears POP! oyunu Clash of Clans tarzında bir hayatta kalma oyunu. Enerji çubuğuna göre elinizdeki karakterleri sahaya sürüyor ve karşı taraftaki rakibi ilk önce bozguna uğratmaya çalışıyorsunuz. Oyunun farkı ise siper sistemi.

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    Oyunda belirli bir alan içerisine birimlerinizi koyabiliyorsunuz. Bu alan ne kadar kısa olursa kazanma şansınız düşüyor. Bu nedenle sipere yatarak alanı genişleten birimler kullanmanız gerekiyor. Böylece karşı üssün en yakınına kadar sokulabiliyorsunuz. Oyunda PvP yanında boss’lara karşı ekip de kurabiliyorsunuz.

    5 milyona yakın indirilen ve olumlu yorumlar alan Gears POP! ne yazık ki Microsoft’u tatmin edemedi. Xbox Series X ve S konsollarının da önemli bir kaynağa ihtiyaç duyduğu dönemde firma oyunun fişini çekme kararı aldı.

    Gears POP! oyunu 26 Nisan 2021 tarihi itibariyle iptal edilecek. Bu tarihe kadar oyunu indirmek ve oynamak mümkün olacak. Bununla birlikte oyun içi satın alımlar kapatıldı. 30 Temmuz-28 Ekim tarihleri arasında yapılan satın alımlar da iade edilecek. Oyunu henüz denememiş olanlar ise arttırılan turnuva ödülleri ve efsane eşyalar ile kısa bir fırsat yakalamış olacaklar.

    Gears POP! Gears POP! Gears POP! Gears POP! Microsoft Corporation Strateji Oyunları Ücretsiz Cihaza göre değişir

    Gears POP! Gears POP! Gears POP! Gears POP! Microsoft Corporation Oyunlar Ücretsiz 236 MB



    https://www.pocketgamer.com/articles/084584/gears-pop-will-be-shutting-down-in-april-2021-after-only-launching-last-august/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Rolls-Royce’tan en hızlı elektrikli uçak adayı: ACCEL

    ilkerinanç

    Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.

    42 dakika önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    59 dakika önce
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