Geçen yıl üretilen tüm yerli akıllı telefonlarda MediaTek işlemci vardı

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Yılın üçüncü çeyreğinde mobil yonga pazarının lideri olmayı başaran MediaTek’in de ülkemizde çok büyük bir hakimiyeti var. Özellikle yerli akıllı telefon üreticileri markaya büyük bir ilgi gösteriyor.

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Yerlide MediaTek damgası

Geçen yıl mobil cihaz pazarında büyük bir başarı elde eden Dimensity yonga setleri firmayı adeta uçurdu. 5G teknolojisini geniş kitlelere yaymayı başaran Dimensity serisini CES 2021 fuarına getiren MediaTek ülkemiz ile ilgili de şaşırtıcı bilgiler verdi.

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Açıklanan verilere göre 2019 ikinci çeyreğinden itibaren ülkemizde üretilen tüm yerli telefonlarda MediaTek yonga setleri kullanıldı. Casper, Vestel gibi tüm yerli markaların bu süreçte Qualcomm’u tercih etmediği görülüyor.

Ülkemiz pazarında genel olarak MediaTek’in payı yüzde 32 civarında seyrediyor. Bu pay 3 yıl önce yüzde 12 civarındaydı. Yerli üretim akıllı televizyonlarda MediaTek işlemci oranı yüzde 95 seviyesinde. Fiber modem ve VDSL modemlerde de yine aynı oran söz konusu. Tabletlerde ise yüzde 45 gibi bir oran bulunuyor. Yani bu oranlara göre evimizde en az bir cihazda MediaTek işlemci var diyebiliriz.

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