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    Windows 11 geçici çözümler ile kurulduğunda uyarı gösterecek

    Windows 11'in TPM gereksinimi ile birlikte eski nesil birçok cihaza desteğini sonlandıran Microsoft, geçiçi çözümler ile kurulabilen işletim sistemine yeni bir uyarı ekliyor.
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    Geçici çözümler ile Windows 11 kuranlar dikkat: Uyarı ekleniyor
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    Windows 11'i eski bilgisayarlarda çalıştırmak isteyen kullanıcılar için Microsoft'un yeni bir önlem aldığı ortaya çıktı. Bildirilenlere göre işletim sistemi için paylaşılan son güncellemede yeni bir masaüstü filigranı ekleyen şirket, desteklenmeyen bilgisayarlarda uyumsuzluk uyarısı gösterecek.

    Geçici çözümler ile kurulabiliyor

    Bilindiği üzere TPM 2.0 gereksinimi sebebiyle Intel’in 8.nesil işlemci ailesi veya AMD Zen+, Zen 2 mimarileri ve üstünü destekleyen Windows 11, farklı bypass yöntemleri ile eski nesil bilgisayarlara da kurulabiliyor. Bununla birlikte herhangi bir geçici çözüm kullanarak yeni işletim sistemini kuran kullanıcılar artık 'Windows’u etkinleştir' fligranına benzer şekilde 'Sistem gereksinimleri karşılanmıyor' uyarısı ile karşılaşacak.

    Windows 11’in desteklenmeyen bilgisayarlarda kullanıldığında güncelleme sorunları yaşanabileceği konusunda uyarıda bulunan ancak kullanıcılara açık kapı bırakan Microsoft, bypass yöntemlerine izin veriyor olsa da görünüşe göre kullanıcıların geçici çözümler kullanmasını istemiyor.

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    Seri üretimi tamamlandı: Kaplan MT

    S
    ShrekPentamami 17 saat önce

    Tebrikler böyle zeki mühendislrere

    K
    kombinciniz 1 gün önce

    Kullanıcı deneyimi her şeyin başında gelir bence

    alfa-x 5 gün önce

    Hatta yurt dışına satış bile yapıldı , tebrikler mühendislerimize ,tebrikler bu imkanları sağlayanlara

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