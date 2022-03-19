Microsoft, Xbox Cloud Gaming'i Steam Deck'e getirdi

Yazılım devi Microsoft, bulut tabanlı oyun hizmeti Xbox Cloud Gaming'i popüler el konsolu Steam Deck'e getirdi. Özelliğin yeni konsol üzerinde çalışması için kendi web sitesi ve Reddit üzerinden bir talimat listesi paylaşan şirket, kullanıcılara Microsoft Edge'in Linux sürümü üzerinden hizmet sağlayacak.
Microsoft, Valve ile işbirliğine gidebilir
Geçtiğimiz ay Valve CEO'su Gabe Newell'ın Microsoft'un Xbox Game Pass'i Steam ile entegre etmesine seve seve yardımcı olacağını açıklaması ile birlikte Microsoft, iki şirket için ilk işbirliği adımını atmış olabilir. Bununla beraber şirketin yeni desteğinin Steam Deck kullanıcılarına daha uzun batarya süreleri ile Xbox Game Pass kütüphanesine erişme fırsatı tanıyacağını söyleyebiliriz.
Bilindiği üzere Valve tarafından Linux tabanlı SteamOS işletim sistemi ile kullanıcılara sunulan Steam Deck'in herhangi bir yazılım kısıtlaması bulunmuyor. Geçtiğimiz hafta ilk Windows 10 sürücülerine kavuşan yeni cihazın yakında Windows 11'i de desteklemesi bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hatta yurt dışına satış bile yapıldı , tebrikler mühendislerimize ,tebrikler bu imkanları sağlayanlara