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    Microsoft, Xbox Cloud Gaming'i Steam Deck'e getirdi

    Microsoft, Valve'ın yeni el konsolu Steam Deck'e desteğini arttırıyor. Cuma günü yeni bir duyuru paylaşayan şirket, Xbox Cloud Gaming'in yeni konsolda nasıl kullanılacağını açıkladı.
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    Steam Deck'e Xbox Cloud Gaming desteği geldi: İşte detaylar
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    Yazılım devi Microsoft, bulut tabanlı oyun hizmeti Xbox Cloud Gaming'i popüler el konsolu Steam Deck'e getirdi. Özelliğin yeni konsol üzerinde çalışması için kendi web sitesi ve Reddit üzerinden bir talimat listesi paylaşan şirket, kullanıcılara Microsoft Edge'in Linux sürümü üzerinden hizmet sağlayacak.

    Microsoft, Valve ile işbirliğine gidebilir

    Geçtiğimiz ay Valve CEO'su Gabe Newell'ın Microsoft'un Xbox Game Pass'i Steam ile entegre etmesine seve seve yardımcı olacağını açıklaması ile birlikte Microsoft, iki şirket için ilk işbirliği adımını atmış olabilir. Bununla beraber şirketin yeni desteğinin Steam Deck kullanıcılarına daha uzun batarya süreleri ile Xbox Game Pass kütüphanesine erişme fırsatı tanıyacağını söyleyebiliriz.

    Bilindiği üzere Valve tarafından Linux tabanlı SteamOS işletim sistemi ile kullanıcılara sunulan Steam Deck'in herhangi bir yazılım kısıtlaması bulunmuyor. Geçtiğimiz hafta ilk Windows 10 sürücülerine kavuşan yeni cihazın yakında Windows 11'i de desteklemesi bekleniyor.

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    Seri üretimi tamamlandı: Kaplan MT

    alfa-x 3 gün önce

    Hatta yurt dışına satış bile yapıldı , tebrikler mühendislerimize ,tebrikler bu imkanları sağlayanlara

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