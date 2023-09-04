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    Anlık Bildirim

    Gecikme yok: iOS 17 ve iPadOS 17 bu kez birlikte yayınlanacak

    Apple geçtiğimiz yıl iOS 16 ve iPadOS 16'yı farklı zamanlarda yayınlamak zorunda kalmıştı. Şirkete yakın kaynaklara göre bu yıl herhangi bir rötar olmayacak ve iki yazılım da aynı anda sunulacak.
    Gecikme yok: iOS 17 ve iPadOS 17 bu kez birlikte yayınlanacak Tam Boyutta Gör
    Apple merakla beklenen Eylül etkinliğini önümüzdeki hafta gerçekleştirecek. Cupertinolu şirket geçen yıl iOS 16 ve iPadOS 16 sürümlerini farklı zamanlarda yayınlamıştı. Ancak bu kez her iki büyük yazılım güncellemesini de aynı anda sunacağı bildiriliyor.

    Söz konusu bilgiler Apple haberleriyle tanıdığımız Bloomberg muhabiri Mark Gurman'dan geldi. Gurman iOS 17 ve iPadOS 17'nin 12 Eylül'de iPhone 15 serisinin duyurulmasının ardından yayınlanacağını söylüyor. Ancak bir önceki büyük sürümlerde bu böyle olmamıştı.

    Gecikme yok: iOS 17 ve iPadOS 17 bu kez birlikte yayınlanacak Tam Boyutta Gör

    Geçen yıl neden gecikme oldu?

    Hatırlatma açısından iOS 16'nın 12 Eylül'de, iPadOS 16'nın ise neredeyse bir ay sonra yayınlandığını belirtelim. Cupertinolu şirket Stage Manager işlevini daha iyi hale getirmek için yazılımı geciktirmek zorunda kaldı. Zira iPadOS 16'nın beta sürümlerinde çoklu görev yetenekleriyle alakalı birçok hata tespit edilmişti.

    Bu istihbaratlar Apple'ın kendi iç geliştirme süreçlerine dayandığı için beta sürümlerinde beklenmedik kritik hatalar bulunmadığı sürece her şeyin planlandığı gibi gitmesi muhtemel. Yani büyük ihtimalle bu yıl şirketin iOS 17 ve iPadOS 17'yi cihazlara aynı anda ulaştırdığını göreceğiz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 2 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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