Tam Boyutta Gör Apple merakla beklenen Eylül etkinliğini önümüzdeki hafta gerçekleştirecek. Cupertinolu şirket geçen yıl iOS 16 ve iPadOS 16 sürümlerini farklı zamanlarda yayınlamıştı. Ancak bu kez her iki büyük yazılım güncellemesini de aynı anda sunacağı bildiriliyor.

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Söz konusu bilgiler Apple haberleriyle tanıdığımız Bloomberg muhabiri Mark Gurman'dan geldi. Gurman iOS 17 ve iPadOS 17'nin 12 Eylül'de iPhone 15 serisinin duyurulmasının ardından yayınlanacağını söylüyor. Ancak bir önceki büyük sürümlerde bu böyle olmamıştı.

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Geçen yıl neden gecikme oldu?

Hatırlatma açısından iOS 16'nın 12 Eylül'de, iPadOS 16'nın ise neredeyse bir ay sonra yayınlandığını belirtelim. Cupertinolu şirket Stage Manager işlevini daha iyi hale getirmek için yazılımı geciktirmek zorunda kaldı. Zira iPadOS 16'nın beta sürümlerinde çoklu görev yetenekleriyle alakalı birçok hata tespit edilmişti.

Bu istihbaratlar Apple'ın kendi iç geliştirme süreçlerine dayandığı için beta sürümlerinde beklenmedik kritik hatalar bulunmadığı sürece her şeyin planlandığı gibi gitmesi muhtemel. Yani büyük ihtimalle bu yıl şirketin iOS 17 ve iPadOS 17'yi cihazlara aynı anda ulaştırdığını göreceğiz.

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Gecikme yok: iOS 17 ve iPadOS 17 bu kez birlikte yayınlanacak