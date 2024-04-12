Tam Boyutta Gör Günümüzün en popüler bulut oyun platformlarından GeForce Now (GAME+), sürekli olarak büyümeye ve yeni oyunlar ile güncellemeye devam ediyor. Son olarak Nvidia, bu hafta GeForce Now'a eklenecek oyunları duyurdu. Fallout 4, Fallout 76 ve daha fazlası bulut üzerinden oynanabilir olacak.

GeForce Now'a 10 yeni oyun ekleniyor: İşte liste

Nvidia'nın paylaşımına göre GeForce Now kütüphanesine Fallout 4 ve Fallout 76 dahil olmak üzere 10 yeni oyun ekleniyor. Diğer oyunlar ise sırasıyla Gigantic: Rampage Edition, Inkbound 1.0, Broken Roads, Infection Free Zone, Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition, Backpack Battles, Ghostrunner ve Terra Invicta olacak .Listedeki tüm oyunlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Gigantic: Rampage Edition (Steam)

Inkbound 1.0 (Steam)

Broken Roads (Steam)

Infection Free Zone (Steam)

Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition (Xbox ve PC Game Pass)

Backpack Battles (Steam)

Fallout 4 (Steam)

Fallout 76 (Steam ve Xbox, PC Game Pass)

Ghostrunner (Epic Games Store)

Terra Invicta (Xbox PC Game Pass)

Halihazırda 100'den fazlası ücretsiz olmak üzere 1800’den fazla oyuna destek sunan GeForce Now (GAME+) platformu aylık 340 TL ücretle sunuluyor. Ayrıca 3 ay, 6 ay ve 12 aylık Premium paketlere kısa süreliğine 800 TL, 1.580 TL ve 2.880 TL'den ulaşılabiliyor. Ayrıca Nvidia, mevcut abonelik katmanlarına ek olarak artık Haftalık Premium aboneliği de sunuyor.

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GeForce Now'a 10 yeni oyun ekleniyor: İşte liste