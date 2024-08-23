GeForce Now'a 25 yeni oyun ekleniyor: İşte liste

GeForce Now'a 25 oyun ekleniyor
Nvidia'nın paylaşımına göre bu hafta GeForce Now kütüphanesine Black Myth: Wukong, Skull & Bones, Sid Meier’s Civilization VI, V, IV, My Time At Portia, Desperados III, Commandos 3, Alan Wake’s American Nightmare ve Final Fantasy XVI Demo başta olmak üzere 25 oyun ekleniyor. GeForce Now'a eklenecek yeni oyunlar ve tarihleri şu şekilde olacak;
- Black Myth: Wukong (Steam, Epic Games Store, 19 Ağustos)
- Final Fantasy XVI Demo (New release on Steam, 19 Ağustos)
- GIGANTIC: RAMPAGE EDITION (Available on Epic Games Store, Ücretsiz 22 Ağustos)
- Skull & Bones (New release on Steam, 22 Ağustos)
- Alan Wake’s American Nightmare (Xbox, Microsoft Store)
- Commandos 3 – HD Remaster (Xbox, Microsoft Store)
- Desperados III (Xbox, Microsoft Store)
- The Dungeon Of Naheulbeuk: The Amulet Of Chaos (Xbox, Microsoft Store)
- The Flame in the Flood (Xbox, Microsoft Store)
- FTL: Faster Than Light (Xbox, Microsoft Store)
- Genesis Noir (Xbox, PC Game Pass)
- House Flipper (Xbox, PC Game Pass)
- Medieval Dynasty (Xbox, PC Game Pass)
- My Time At Portia (Xbox, PC Game Pass)
- Night in the Wood (Xbox, Microsoft Store)
- Offworld Trading Company (Xbox, PC Game Pass)
- Orwell: Keeping an Eye On You (Xbox, Microsoft Store)
- Project Winter (Xbox, Microsoft Store)
- Shadow Tactics: Blades of the Shogun (Xbox, Microsoft Store)
- Sid Meier’s Civilization VI (Steam, Epic Games Store, Xbox, Microsoft store)
- Sid Meier’s Civilization V (Steam)
- Sid Meier’s Civilization IV (Steam)
- Sid Meier’s Civilization: Beyond Earth (Steam)
- Spirit of the North (Xbox, PC Game Pass)
- Wreckfest (Xbox, PC Game Pass)
GeForce Now (GAME+) platformuna ülkemizde aylık 340TL ücretle ulaşılabiliyor. 3 ay, 6 ay ve 12 aylık Premium paketlerin fiyatı ise sırasıyla 800 TL, 1.580TL ve 2.880 TL.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.