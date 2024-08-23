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    GeForce Now'a 25 yeni oyun ekleniyor: İşte liste

    Türkiye'de GeForce Now by Game+ olarak kullanıma sunulan Nvidia GeForce Now hizmetine bu hafta 25 yeni oyun ekleniyor. İşte platforma eklenecek yeni yapımlar...
    GeForce Now'a 25 yeni oyun ekleniyor: İşte liste Tam Boyutta Gör
    Günümüzün en popüler bulut oyun platformlarından GeForce Now (GAME+), sürekli olarak büyümeye ve yeni oyunlar ile güncellemeye devam ediyor. Son olarak Nvidia, bu hafta GeForce Now'a eklenecek oyunları duyurdu. Black Myth: Wukong, Final Fantasy XVI Demo, DesperadosIII ve daha fazlası bulut üzerinden oynanabilir olacak.

    GeForce Now'a 25 oyun ekleniyor

    Nvidia'nın paylaşımına göre bu hafta GeForce Now kütüphanesine Black Myth: Wukong, Skull & Bones, Sid Meier’s Civilization VI, V, IV, My Time At Portia, Desperados III, Commandos 3, Alan Wake’s American Nightmare ve Final Fantasy XVI Demo başta olmak üzere 25 oyun ekleniyor. GeForce Now'a eklenecek yeni oyunlar ve tarihleri şu şekilde olacak; 

    • Black Myth: Wukong (Steam, Epic Games Store, 19 Ağustos)
    • Final Fantasy XVI Demo (New release on Steam, 19 Ağustos)
    • GIGANTIC: RAMPAGE EDITION (Available on Epic Games Store, Ücretsiz 22 Ağustos)
    • Skull & Bones (New release on Steam, 22 Ağustos)
    • Alan Wake’s American Nightmare (Xbox, Microsoft Store)
    • Commandos 3 – HD Remaster (Xbox, Microsoft Store)
    • Desperados III (Xbox, Microsoft Store)
    • The Dungeon Of Naheulbeuk: The Amulet Of Chaos (Xbox, Microsoft Store)
    • The Flame in the Flood (Xbox, Microsoft Store)
    • FTL: Faster Than Light (Xbox, Microsoft Store)
    • Genesis Noir (Xbox, PC Game Pass)
    • House Flipper (Xbox, PC Game Pass)
    • Medieval Dynasty (Xbox, PC Game Pass)
    • My Time At Portia (Xbox, PC Game Pass)
    • Night in the Wood (Xbox, Microsoft Store)
    • Offworld Trading Company (Xbox, PC Game Pass)
    • Orwell: Keeping an Eye On You (Xbox, Microsoft Store)
    • Project Winter (Xbox, Microsoft Store)
    • Shadow Tactics: Blades of the Shogun (Xbox, Microsoft Store)
    • Sid Meier’s Civilization VI (SteamEpic Games StoreXbox, Microsoft store)
    • Sid Meier’s Civilization V (Steam)
    • Sid Meier’s Civilization IV (Steam)
    • Sid Meier’s Civilization: Beyond Earth (Steam)
    • Spirit of the North (Xbox, PC Game Pass)
    • Wreckfest (Xbox, PC Game Pass)

    GeForce Now (GAME+) platformuna ülkemizde aylık 340TL ücretle ulaşılabiliyor. 3 ay, 6 ay ve 12 aylık Premium paketlerin fiyatı ise sırasıyla 800 TL, 1.580TL ve 2.880 TL.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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