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Tam Boyutta Gör Günümüzün en popüler bulut oyun platformlarından GeForce Now (GAME+), sürekli olarak büyümeye ve yeni oyunlar ile güncellemeye devam ediyor. Son olarak Nvidia, bu hafta GeForce Now'a eklenecek oyunları duyurdu. Black Myth: Wukong, Final Fantasy XVI Demo, DesperadosIII ve daha fazlası bulut üzerinden oynanabilir olacak.

GeForce Now'a 25 oyun ekleniyor

Nvidia'nın paylaşımına göre bu hafta GeForce Now kütüphanesine Black Myth: Wukong, Skull & Bones, Sid Meier’s Civilization VI, V, IV, My Time At Portia, Desperados III, Commandos 3, Alan Wake’s American Nightmare ve Final Fantasy XVI Demo başta olmak üzere 25 oyun ekleniyor. GeForce Now'a eklenecek yeni oyunlar ve tarihleri şu şekilde olacak;

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GeForce Now (GAME+) platformuna ülkemizde aylık 340TL ücretle ulaşılabiliyor. 3 ay, 6 ay ve 12 aylık Premium paketlerin fiyatı ise sırasıyla 800 TL, 1.580TL ve 2.880 TL.

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GeForce Now'a 25 yeni oyun ekleniyor: İşte liste