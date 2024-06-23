GeForce Now'a 4 yeni oyun ekleniyor: İşte liste

GeForce Now'a 4 yeni oyun ekleniyor
Nvidia'nın paylaşımına göre GeForce Now kütüphanesine Still Wakes the Deep ve Life is Strange serisinin yaratıcıları Dontnod Entertainment'ın bölümsel macera oyunu Tell Me Why dahil olmak üzere 4 yeni oyun ekleniyor. Diğer oyunlar ise sırasıyla Skye: The Misty Isle ve As Dusk Falls olacak. Listedeki tüm oyunlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.
- Still Wakes the Deep (Steam, Xbox, PC Game Pass 18 Haziran
- Skye: The Misty Isle (New release on Steam, 19 Haziran)
- As Dusk Falls (Steam and Xbox, PC Game Pass)
- Tell Me Why (Steam and Xbox, PC Game Pass)
Halihazırda 100'den fazlası ücretsiz olmak üzere 1800’den fazla oyuna destek sunan GeForce Now (GAME+) platformu aylık 340 TL ücretle sunuluyor. Ayrıca 3 ay, 6 ay ve 12 aylık Premium paketlere kısa süreliğine 800 TL, 1.580 TL ve 2.880 TL'den ulaşılabiliyor. Ayrıca Nvidia, mevcut abonelik katmanlarına ek olarak artık Haftalık Premium aboneliği de sunuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.