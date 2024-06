GeForce Now'a 4 yeni oyun ekleniyor: İşte liste

Tam Boyutta Gör Günümüzün en popüler bulut oyun platformlarından GeForce Now (GAME+), sürekli olarak büyümeye ve yeni oyunlar ile güncellemeye devam ediyor. Son olarak Nvidia, bu hafta GeForce Now'a eklenecek oyunları duyurdu. Still Wakes the Deep, Tell Me Why ve daha fazlası bulut üzerinden oynanabilir olacak.

GeForce Now'a 4 yeni oyun ekleniyor

Nvidia'nın paylaşımına göre GeForce Now kütüphanesine Still Wakes the Deep​​​​​​​ ve Life is Strange serisinin yaratıcıları Dontnod Entertainment'ın bölümsel macera oyunu Tell Me Why dahil olmak üzere 4 yeni oyun ekleniyor. Diğer oyunlar ise sırasıyla Skye: The Misty Isle ve As Dusk Falls olacak. Listedeki tüm oyunlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Still Wakes the Deep (Steam, Xbox, PC Game Pass 18 Haziran

Skye: The Misty Isle (New release on Steam, 19 Haziran)

As Dusk Falls (Steam and Xbox, PC Game Pass)

Tell Me Why (Steam and Xbox, PC Game Pass)

Halihazırda 100'den fazlası ücretsiz olmak üzere 1800’den fazla oyuna destek sunan GeForce Now (GAME+) platformu aylık 340 TL ücretle sunuluyor. Ayrıca 3 ay, 6 ay ve 12 aylık Premium paketlere kısa süreliğine 800 TL, 1.580 TL ve 2.880 TL'den ulaşılabiliyor. Ayrıca Nvidia, mevcut abonelik katmanlarına ek olarak artık Haftalık Premium aboneliği de sunuyor.

