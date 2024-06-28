GeForce Now'a 4 yeni oyun ekleniyor: İşte liste

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Tam Boyutta Gör Günümüzün en popüler bulut oyun platformlarından GeForce Now (GAME+), sürekli olarak büyümeye ve yeni oyunlar ile güncellemeye devam ediyor. Son olarak Nvidia, bu hafta GeForce Now'a eklenecek oyunları duyurdu. Resident Evil Village, Drug Dealer Simulator 2ve daha fazlası bulut üzerinden oynanabilir olacak.

GeForce Now'a 4 yeni oyun ekleniyor

Nvidia'nın paylaşımına göre GeForce Now kütüphanesine Beyond Good & Evil – 20th Anniversary Edition dahil olmak üzere 4 yeni oyun ekleniyor. Diğer oyunlar ise sırasıyla Drug Dealer Simulator 2, Resident Evil Village ve oyunun Demo sürümü olacak. Listedeki tüm oyunlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Beyond Good & Evil – 20th Anniversary Edition (Steam ve Ubisoft,)

Drug Dealer Simulator 2 (Steam)

Resident Evil Village (Steam)

Resident Evil Village Demo (Steam)

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Halihazırda 100'den fazlası ücretsiz olmak üzere 1800’den fazla oyuna destek sunan GeForce Now (GAME+) platformu aylık 340 TL ücretle sunuluyor. Ayrıca 3 ay, 6 ay ve 12 aylık Premium paketlere kısa süreliğine 800 TL, 1.580 TL ve 2.880 TL'den ulaşılabiliyor. Ayrıca Nvidia, mevcut abonelik katmanlarına ek olarak artık Haftalık Premium aboneliği de sunuyor.

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