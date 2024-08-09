Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Günümüzün en popüler bulut oyun platformlarından GeForce Now (GAME+), sürekli olarak büyümeye ve yeni oyunlar ile güncellemeye devam ediyor. Son olarak Nvidia, bu hafta GeForce Now'a eklenecek oyunları duyurdu. Prince of Persia: The Lost Crown, Ratten Reich ve daha fazlası bulut üzerinden oynanabilir olacak.

GeForce Now'a 4 yeni oyun ekleniyor

Nvidia'nın paylaşımına göre GeForce Now kütüphanesine Prince of Persia: The Lost Crown​​​​​​​, Ratten Reich ve dahil olmak üzere 4 yeni oyun ekleniyor. Ayrıca yeni oyunların da eklenmesiyle platformdaki toplam oyun sayısı 2000'e ulaştı ve bunların 120'den fazla PC Game Pass kütüphanesinde bulunuyor. GeForce Now'a eklenecek yeni oyunlar şu şekilde olacak;

Prince of Persia: The Lost Crown ( Steam, 9 Ağustos)

Ratten Reich (Steam, 9 Ağustos)

Nine Sols (Steam)

Visions of Mana Demo (Steam)

Amazon Prime Gaming Ağustos 2024 oyunları: 20 oyun ücretsiz 1 hf. önce eklendi

GeForce Now (GAME+) platformuna ülkemizde aylık 170 TL (indirimli) ücretle ulaşılabiliyor. 3 ay, 6 ay ve 12 aylık Premium paketlerin fiyatı ise kısa süreliğine 400 TL, 790 TL ve 1.440 TL.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Dijital Servisler Haberleri

GeForce Now'a 4 yeni oyun ekleniyor: İşte liste