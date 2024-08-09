GeForce Now'a 4 yeni oyun ekleniyor: İşte liste

GeForce Now'a 4 yeni oyun ekleniyor
Nvidia'nın paylaşımına göre GeForce Now kütüphanesine Prince of Persia: The Lost Crown, Ratten Reich ve dahil olmak üzere 4 yeni oyun ekleniyor. Ayrıca yeni oyunların da eklenmesiyle platformdaki toplam oyun sayısı 2000'e ulaştı ve bunların 120'den fazla PC Game Pass kütüphanesinde bulunuyor. GeForce Now'a eklenecek yeni oyunlar şu şekilde olacak;
- Prince of Persia: The Lost Crown ( Steam, 9 Ağustos)
- Ratten Reich (Steam, 9 Ağustos)
- Nine Sols (Steam)
- Visions of Mana Demo (Steam)
GeForce Now (GAME+) platformuna ülkemizde aylık 170 TL (indirimli) ücretle ulaşılabiliyor. 3 ay, 6 ay ve 12 aylık Premium paketlerin fiyatı ise kısa süreliğine 400 TL, 790 TL ve 1.440 TL.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.