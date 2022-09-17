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    Haftaya A101 marketlerde akıllı televizyon ve akıllı telefonlar var

    22 Eylül A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında Samsung markasına ve Toshiba markasına ait farklı akıllı televizyon modelleri ile akıllı telefonlar yer alıyor. 
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    A101 aktüel
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    Hemen her hafta perakende gıda zincir marketlerinde farklı markalara ait akıllı televizyon ve akıllı telefonlar bulmak mümkün. Önümüzdeki hafta da A101 marketlerde bu gelenek bozulmuyor.

    22 Eylül A101 aktüel teknoloji ürünleri

    22 Eylül A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında Samsung markasına ait 58 inçlik Crystal UHD akıllı televizyon yer alıyor. 3 adet HDMI ve 1 adet USB girişi olan televizyonda 20W ses sistemi mevcut. Fiyatı ise 10799TL.

    Diğer taraftan Samsung’a alternatif olabilecek Toshiba markasına ait 50 inçlik 4K çözünürlükte Android TV modeli 4 adet HDMI, 2 adet USB girişi ile birlikte 6299TL seviyesinden satışa çıkacak.

    Akıllı telefon tarafında Helio A22 işlemci, 6.53 inçlik ekran, 4GB RAM, 32GB depolama, 8MP arka kamera, 4780mAh batarya gibi özellikleri olan Reeder P13 Blue Plus 2022 modeli 1999TL seviyesinden satılıyor. 5 inçlik ekran, 1GB RAM, 16GB depolaması olan Alcatel Go 1 telefonu ise 1399TL. Son olarak Canon E414 çok fonksiyonlu yazıcı da 799TL fiyat etiketine sahip.

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