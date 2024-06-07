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Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi bulut tabanlı oyun servisleri, oyuncular için yeni bir alternatif haline geldi. Ülkemizde GAME+ adı altında sunulan GeForce Now kütüphanesi ise sürekli olarak güncellenmeye devam ediyor. Son olarak Nvidia, GeForce NOW'a eklenecek yeni oyunları duyurdu. XDefiant​​​​​, Street Fighter 6 ve daha fazlası bulut üzerinden oynanabilir olacak.

GeForce Now (Game+) eklenecek oyunlar

Nvidia'nın yayınladığı listeye göre, 4 ila 6 Haziran'dan itibaren GeForce Now'a eklenecek 7 yeni oyun bulunuyor. Listede yer alan oyunlar ise şu şekilde; Killer Klowns from Outer Space: The Game, Autopsy Simulator, Chornobyl Liquidators, Sneak Out, Farm Together 2, Street Fighter 6 ve Ubisoft'un yeni FPS oyunu XDefiant.

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Halihazırda 100'den fazlası ücretsiz olmak üzere 1800’den fazla oyuna destek sunan GeForce Now (GAME+) platformu aylık 199 TL (indirimli) ücretle sunuluyor. 3 ay, 6 ay ve 12 aylık Premium paketlere ise kısa süreliğine 800 TL, 1.580 TL ve 2.880 TL'den ulaşılabiliyor.

Killer Klowns from Outer Space: The Game (Steam, 4 Haziran)

Autopsy Simulator (Steam, 6 Haziran)

Chornobyl Liquidators (Steam, 6 Haziran)

Sneak Out (Steam, 6 Haziran)

Farm Together 2 (Steam)

Street Fighter 6 (Steam)

XDefiant (Ubisoft)

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GeForce Now'a 7 yeni oyun ekleniyor: XDefiant ve daha fazlası