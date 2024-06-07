GeForce Now'a 7 yeni oyun ekleniyor: XDefiant ve daha fazlası

GeForce Now (Game+) eklenecek oyunlar
Nvidia'nın yayınladığı listeye göre, 4 ila 6 Haziran'dan itibaren GeForce Now'a eklenecek 7 yeni oyun bulunuyor. Listede yer alan oyunlar ise şu şekilde; Killer Klowns from Outer Space: The Game, Autopsy Simulator, Chornobyl Liquidators, Sneak Out, Farm Together 2, Street Fighter 6 ve Ubisoft'un yeni FPS oyunu XDefiant.
Halihazırda 100'den fazlası ücretsiz olmak üzere 1800’den fazla oyuna destek sunan GeForce Now (GAME+) platformu aylık 199 TL (indirimli) ücretle sunuluyor. 3 ay, 6 ay ve 12 aylık Premium paketlere ise kısa süreliğine 800 TL, 1.580 TL ve 2.880 TL'den ulaşılabiliyor.
- Killer Klowns from Outer Space: The Game (Steam, 4 Haziran)
- Autopsy Simulator (Steam, 6 Haziran)
- Chornobyl Liquidators (Steam, 6 Haziran)
- Sneak Out (Steam, 6 Haziran)
- Farm Together 2 (Steam)
- Street Fighter 6 (Steam)
- XDefiant (Ubisoft)
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.