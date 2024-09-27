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Tam Boyutta Gör Günümüzün en popüler bulut oyun platformlarından GeForce Now (GAME+), sürekli olarak büyümeye ve yeni oyunlar ile güncellemeye devam ediyor. Son olarak Nvidia, bu hafta GeForce Now'a eklenecek oyunları duyurdu. GreedFall II: The Dying World ve daha fazlası bulut üzerinden oynanabilir olacak.

GeForce Now'a 7 yeni oyun ekleniyor

Nvidia'nın paylaşımına göre bu hafta GeForce Now kütüphanesine Witchfire, Breachway, Mechabellum, GreedFall II: The Dying World, Monopoly, Disney Epic Mickey: Rebrushed ve Tiny Glade başta olmak üzere 7 oyun ekleniyor. GeForce Now'a eklenecek yeni oyunlar ve tarihlerine hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.

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Halihazırda 2.000'den fazla oyuna destek sunan GeForce Now (GAME+) platformuna ülkemizde ücretsiz (1 saat tekrarlanabilir oturumla sınırlı) veya aylık 340TL ücretle ulaşılabiliyor. 3 ay, 6 ay ve 12 aylık Premium paketlerin fiyatı ise sırasıyla 800 TL, 1.580TL ve 2.880 TL. Ayrıca platformun Keşif Haftası Paketi ve Aylık Gündüz Paketi gibi süreli Premium paketleri de mevcut.

Witchfire (Steam, 23 Eylül)

Tiny Glade (Steam, 23 Eylül)

Disney Epic Mickey: Rebrushed (Steam, 24 Eylül)

GreedFall II: The Dying World (Steam, 24 Eylül)

Breachway (Steam, 26 Eylül)

Mechabellum (Steam, 26 Eylül)

Monopoly (Ubisoft Connect, 26 Eylül)

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GeForce Now'a 7 yeni oyun ekleniyor: İşte liste