GeForce Now'a bu hafta eklenecek oyunlar açıklandı: İşte liste

Tam Boyutta Gör Günümüzün en popüler bulut oyun platformlarından GeForce Now (GAME+), sürekli olarak büyümeye ve yeni oyunlar ile güncellemeye devam ediyor. Son olarak Nvidia, bu hafta GeForce Now'a eklenecek oyunları duyurdu. Assassin’s Creed Shadows ve daha fazlası bulut üzerinden oynanablir olacak.

GeForce Now'a bu hafta eklenecek oyunlar açıklandı

Nvidia'nın paylaşımına göre bu hafta GeForce Now kütüphanesine Assassin’s Creed Shadows, Eternal Strands, Wreckfest 2, Aliens: Dark Descent, Crime Boss: Rockay City, Fable Anniversary, Motor Town: Behind the Wheel, Nine Sols, Quake Live, Skydrift Infinity ve To the Rescue! dahil başta olmak üzere 11 yeni oyun ekleniyor. Platforma eklenecek tüm oyunlara ve tarihlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

GeForce Now Türkiye fiyatları

Premium paket için aylık 340 TL, 3 aylık 800 TL, 6 aylık 1.580 TL ve 12 aylık 2.880 TL

paket için aylık 340 TL, 3 aylık 800 TL, 6 aylık 1.580 TL ve 12 aylık 2.880 TL Ultimate paket için aylık 480 TL, 3 aylık 1.270 TL ve 6 aylık 2.400 TL

paket için aylık 480 TL, 3 aylık 1.270 TL ve 6 aylık 2.400 TL Süreli Premium haftalık 8 saat için 49 TL, aylık gündüz paketi için 170 TL. Basic katmanı ise ücretsiz ve 30 dakika oturum süresi vadediyor.

