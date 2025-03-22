GeForce Now'a bu hafta eklenecek oyunlar açıklandı: İşte liste

GeForce Now'a bu hafta eklenecek oyunlar açıklandı
Nvidia'nın paylaşımına göre bu hafta GeForce Now kütüphanesine Assassin’s Creed Shadows, Eternal Strands, Wreckfest 2, Aliens: Dark Descent, Crime Boss: Rockay City, Fable Anniversary, Motor Town: Behind the Wheel, Nine Sols, Quake Live, Skydrift Infinity ve To the Rescue! dahil başta olmak üzere 11 yeni oyun ekleniyor. Platforma eklenecek tüm oyunlara ve tarihlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.
- Assassin’s Creed Shadows (Steam, Ubisoft Connect, 20 Mart)
- Wreckfest 2 (Steam, 20 Mart)
- Aliens: Dark Descent (Xbox, PC Game Pass)
- Crime Boss: Rockay City (Epic Games Store)
- Eternal Strands (Xbox, PC Game Pass)
- Fable Anniversary (Steam)
- Motor Town: Behind the Wheel (Steam)
- Nine Sols (Xbox, PC Game Pass)
- Quake Live (Steam)
- Skydrift Infinity (Epic Games Store)
- To the Rescue! (Epic Games Store)
GeForce Now Türkiye fiyatları
- Premium paket için aylık 340 TL, 3 aylık 800 TL, 6 aylık 1.580 TL ve 12 aylık 2.880 TL
- Ultimate paket için aylık 480 TL, 3 aylık 1.270 TL ve 6 aylık 2.400 TL
- Süreli Premium haftalık 8 saat için 49 TL, aylık gündüz paketi için 170 TL. Basic katmanı ise ücretsiz ve 30 dakika oturum süresi vadediyor.
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
yine kore'nin yaptığı birşeyi 3-5 sene sonra bizde yapmışız!