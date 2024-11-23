GeForce Now'a bu hafta eklenecek oyunlar açıklandı: İşte liste

GeForce Now'a eklenen yeni oyunlar
Nvidia'nın paylaşımına göre bu hafta GeForce Now kütüphanesine Towers of Aghasba, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, Star Wars Outlaws, The Elder Scrolls IV: Oblivion Game of the Year Edition ve Fallout 3: Game of the Year Edition başta olmak üzere 5 oyun ekleniyor. Üstelik bunların 3'ü Xbox Game Pass kütüphanesine ait.
- Towers of Aghasba (Steam, 19 Kasım)
- S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl (Steam,Xbox, PC Game Pass, 20 Kasım)
- Star Wars Outlaws (Steam, 21 Kasım)
- The Elder Scrolls IV: Oblivion Game of the Year Edition (Epic Games Store, Steam, Xbox, PC Game Pass)
- Fallout 3: Game of the Year Edition (Epic Games Store, Steam, Xbox, PC Game Pass)
GeForce Now Türkiye fiyatları
GeForce Now by Game+ kapsamında Premium, Ultimate, Süreli Premium ve Basic paketleri sunuluyor.
- Premium paket için aylık 340 TL, 3 aylık 800 TL, 6 aylık 599 TL ve 12 aylık 999 TL ödeme talep ediliyor.
- Ultimate paket için aylık 480 TL, 3 aylık 1.270 TL ve 6 aylık 2.400 TL fiyat etiketini belirlenmiş durumda.
- Süreli Premium tarafında ise haftalık 8 saat için 49 TL, aylık gündüz paketi için ise 170 TL ödeme yapmak gerekiyor. Basic katmanı ise ücretsiz olarak sunuluyor ve 30 dakika oturum süresi vadediyor.
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
sonsua kadar sürecek o video
harbiden sıktı bu video
ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.