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    GeForce Now'a bu hafta eklenecek oyunlar açıklandı: İşte liste

    Türkiye'de GeForce Now by Game+ olarak kullanıma sunulan Nvidia GeForce Now hizmetine bu hafta 5 yeni oyun ekleniyor. İşte platforma eklenecek yeni yapımlar... 
    GeForce Now'a bu hafta eklenecek oyunlar açıklandı: İşte liste Tam Boyutta Gör
    Günümüzün en popüler bulut oyun platformlarından GeForce Now (GAME+), sürekli olarak büyümeye ve yeni oyunlar ile güncellemeye devam ediyor. Son olarak Nvidia, bu hafta GeForce Now'a eklenecek oyunları duyurdu. S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, Star Wars Outlaws ve daha fazlası bulut üzerinden oynanabilir olacak.

    GeForce Now'a eklenen yeni oyunlar

    Nvidia'nın paylaşımına göre bu hafta GeForce Now kütüphanesine Towers of Aghasba, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, Star Wars Outlaws, The Elder Scrolls IV: Oblivion Game of the Year Edition ve Fallout 3: Game of the Year Edition başta olmak üzere 5 oyun ekleniyor. Üstelik bunların 3'ü Xbox Game Pass kütüphanesine ait.

    GeForce Now Türkiye fiyatları

    GeForce Now by Game+ kapsamında Premium, Ultimate, Süreli Premium ve Basic paketleri sunuluyor.

    • Premium paket için aylık 340 TL, 3 aylık 800 TL, 6 aylık 599 TL ve 12 aylık 999 TL ödeme talep ediliyor.
    • Ultimate paket için aylık 480 TL, 3 aylık 1.270 TL ve 6 aylık 2.400 TL fiyat etiketini belirlenmiş durumda.
    • Süreli Premium tarafında ise haftalık 8 saat için 49 TL, aylık gündüz paketi için ise 170 TL ödeme yapmak gerekiyor. Basic katmanı ise ücretsiz olarak sunuluyor ve 30 dakika oturum süresi vadediyor.
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    R
    ru1ns 2 gün önce

    sonsua kadar sürecek o video

    Y
    yakup548 3 gün önce

    harbiden sıktı bu video

    Profil resmi
    coraspirin 1 hafta önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 3 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 3 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 1 ay önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 2 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 3 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 8 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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