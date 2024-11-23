Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Günümüzün en popüler bulut oyun platformlarından GeForce Now (GAME+), sürekli olarak büyümeye ve yeni oyunlar ile güncellemeye devam ediyor. Son olarak Nvidia, bu hafta GeForce Now'a eklenecek oyunları duyurdu. S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, Star Wars Outlaws ve daha fazlası bulut üzerinden oynanabilir olacak.

GeForce Now'a eklenen yeni oyunlar

Nvidia'nın paylaşımına göre bu hafta GeForce Now kütüphanesine Towers of Aghasba, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, Star Wars Outlaws, The Elder Scrolls IV: Oblivion Game of the Year Edition ve Fallout 3: Game of the Year Edition başta olmak üzere 5 oyun ekleniyor. Üstelik bunların 3'ü Xbox Game Pass kütüphanesine ait.

RTX 4080’li GeForce Now paketi Türkiye’ye geldi: İşte fiyatı 3 gün önce eklendi

GeForce Now Türkiye fiyatları

GeForce Now by Game+ kapsamında Premium, Ultimate, Süreli Premium ve Basic paketleri sunuluyor.

Premium paket için aylık 340 TL, 3 aylık 800 TL, 6 aylık 599 TL ve 12 aylık 999 TL ödeme talep ediliyor.

paket için aylık 340 TL, 3 aylık 800 TL, 6 aylık 599 TL ve 12 aylık 999 TL ödeme talep ediliyor. Ultimate paket için aylık 480 TL, 3 aylık 1.270 TL ve 6 aylık 2.400 TL fiyat etiketini belirlenmiş durumda.

paket için aylık 480 TL, 3 aylık 1.270 TL ve 6 aylık 2.400 TL fiyat etiketini belirlenmiş durumda. Süreli Premium tarafında ise haftalık 8 saat için 49 TL, aylık gündüz paketi için ise 170 TL ödeme yapmak gerekiyor. Basic katmanı ise ücretsiz olarak sunuluyor ve 30 dakika oturum süresi vadediyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Dijital Servisler Haberleri

GeForce Now'a bu hafta eklenecek oyunlar açıklandı: İşte liste