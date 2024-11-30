GeForce Now'a bu hafta eklenecek oyunlar açıklandı: İşte liste

GeForce Now'a eklenen yeni oyunlar
Nvidia'nın paylaşımına göre bu hafta GeForce Now kütüphanesine New Arc Line, MEGA MAN X DiVE Offline Demo, PANICORE, Resident Evil 7 Teaser: Beginning Hour Demo, Slime Rancher ve Sumerian Six başta olmak üzere 6 oyun ekleniyor. Ayrıca yeni oyunlara ek olarak GeForce Now Premium aboneliği %50, RTX 4080 destekli Ultimate aboneliği ise %30 indirimli olarak sunuluyor.
- New Arc Line (Steam, 26 Kasım)
- MEGA MAN X DiVE Offline Demo (Steam)
- PANICORE (Steam)
- Resident Evil 7 Teaser: Beginning Hour Demo (Steam)
- Slime Rancher (Steam)
- Sumerian Six (Steam)
GeForce Now Türkiye fiyatları
- Premium paket için aylık 340 TL, 3 aylık 800 TL, 6 aylık 599 TL ve 12 aylık 999 TL
- Ultimate paket için aylık 480 TL, 3 aylık 1.270 TL ve 6 aylık 2.400 TL
- Süreli Premium haftalık 8 saat için 49 TL, aylık gündüz paketi için 170 TL. Basic katmanı ise ücretsiz ve 30 dakika oturum süresi vadediyor.
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Düz dünyacılar, şu öğrencilerin yaşı kadar anasınıfı dahil baştan okuyun, 20 yıl sonra kendi imkanlarınızla roketinizi yollayıp bu komployu belgeleyin, kurtarın insanlığı.