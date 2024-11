GeForce Now'a bu hafta eklenecek oyunlar açıklandı: İşte liste

Tam Boyutta Gör Günümüzün en popüler bulut oyun platformlarından GeForce Now (GAME+), sürekli olarak büyümeye ve yeni oyunlar ile güncellemeye devam ediyor. Son olarak Nvidia, bu hafta GeForce Now'a eklenecek oyunları duyurdu.

GeForce Now'a eklenen yeni oyunlar

Nvidia'nın paylaşımına göre bu hafta GeForce Now kütüphanesine New Arc Line, MEGA MAN X DiVE Offline Demo, PANICORE, Resident Evil 7 Teaser: Beginning Hour Demo, Slime Rancher ve Sumerian Six başta olmak üzere 6 oyun ekleniyor. Ayrıca yeni oyunlara ek olarak GeForce Now Premium aboneliği %50, RTX 4080 destekli Ultimate aboneliği ise %30 indirimli olarak sunuluyor.

New Arc Line (Steam, 26 Kasım)

MEGA MAN X DiVE Offline Demo (Steam)

PANICORE (Steam)

Resident Evil 7 Teaser: Beginning Hour Demo (Steam)

Slime Rancher (Steam)

Sumerian Six (Steam)

GeForce Now Türkiye fiyatları

Premium paket için aylık 340 TL, 3 aylık 800 TL, 6 aylık 599 TL ve 12 aylık 999 TL

paket için aylık 340 TL, 3 aylık 800 TL, 6 aylık 599 TL ve 12 aylık 999 TL Ultimate paket için aylık 480 TL, 3 aylık 1.270 TL ve 6 aylık 2.400 TL

paket için aylık 480 TL, 3 aylık 1.270 TL ve 6 aylık 2.400 TL Süreli Premium haftalık 8 saat için 49 TL, aylık gündüz paketi için 170 TL. Basic katmanı ise ücretsiz ve 30 dakika oturum süresi vadediyor.

