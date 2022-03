GeForce Now'a bu hafta eklenen oyunlar belli oldu: 6 yeni oyun

Tam Boyutta Gör

GeForce Now by Game+ ismi ile de ülkemizde yerelleştirilen GeForce Now'ın oyun kütüphanesine bu hafta 6 yeni oyun eklenecek.

Bu hafta eklenen 6 oyun dışında bir de Assassin's Creed'in yeni eklenti paketi Assassin's Creed Valhalla: Dawn of Ragnarök'ün eklendiğini de görüyoruz. Oyuncular, bu yeni bölümde karakterin oğlunu kurtarmak için yeni tanrısal güçler deneyebilecek. Bu hafta eklenen oyunları aşağıda bulabilirsiniz.

GeForce Now'da Bu Hafta

Buccaneers! (Steam’de Yeni Sürüm)

Distant Worlds 2(Steam’de Yeni Sürüm)

Ironsmith Medieval Simulator(Steam’de Yeni Sürüm)

Bus Driver Simulator(Steam)

Martha is Dead(Steam)

Survival Quiz CITY (Steam)

