GeForce Now'a bu hafta eklenen oyunlar belli oldu: 6 yeni oyun

GeForce Now by Game+ ismi ile de ülkemizde yerelleştirilen GeForce Now'ın oyun kütüphanesine bu hafta 6 yeni oyun eklenecek.
Bu hafta eklenen 6 oyun dışında bir de Assassin's Creed'in yeni eklenti paketi Assassin's Creed Valhalla: Dawn of Ragnarök'ün eklendiğini de görüyoruz. Oyuncular, bu yeni bölümde karakterin oğlunu kurtarmak için yeni tanrısal güçler deneyebilecek. Bu hafta eklenen oyunları aşağıda bulabilirsiniz.
GeForce Now'da Bu Hafta
- Buccaneers! (Steam’de Yeni Sürüm)
- Distant Worlds 2(Steam’de Yeni Sürüm)
- Ironsmith Medieval Simulator(Steam’de Yeni Sürüm)
- Bus Driver Simulator(Steam)
- Martha is Dead(Steam)
- Survival Quiz CITY (Steam)
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Adeta Peugeot 2008???