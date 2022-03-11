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    GeForce Now'a bu hafta eklenen oyunlar belli oldu: 6 yeni oyun

    Oyunları stream ederek oynamamızı sağlayan GeForce Now hizmetinin oyun kütüphanesine bu hafta 6 oyun ekleniyor. Oyunları haberimizde bulabilirsiniz.               
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    GeForce Now'a bu hafta eklenen oyunlar belli oldu
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    GeForce Now by Game+ ismi ile de ülkemizde yerelleştirilen GeForce Now'ın oyun kütüphanesine bu hafta 6 yeni oyun eklenecek.

    Bu hafta eklenen 6 oyun dışında bir de Assassin's Creed'in yeni eklenti paketi Assassin's Creed Valhalla: Dawn of Ragnarök'ün eklendiğini de görüyoruz. Oyuncular, bu yeni bölümde karakterin oğlunu kurtarmak için yeni tanrısal güçler deneyebilecek. Bu hafta eklenen oyunları aşağıda bulabilirsiniz.

    GeForce Now'da Bu Hafta

    • Buccaneers! (Steam’de Yeni Sürüm)
    • Distant Worlds 2(Steam’de Yeni Sürüm)
    • Ironsmith Medieval Simulator(Steam’de Yeni Sürüm)
    • Bus Driver Simulator(Steam)
    • Martha is Dead(Steam)
    • Survival Quiz CITY (Steam
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