GeForce Now’a eklenecek oyunlar belli oldu! Diablo 4 ve dahası

- GeForce Now’a eklenecek oyunlar belli oldu
- GeForce Now tarafından bu hafta sunulan tüm oyunlar ise şöyle:
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GeForce Now’a eklenecek oyunlar belli oldu
Nvidia tarafından paylaşılan listeye göre, GeForce Now'a bu hafta eklenecek oyunlar arasında Assasin's Creed: Vallhalla (Xbox Game Pass), TUNIC (Xbox Game Pass) ve Zombie Army 4: Dead War (Xbox Game Pass) dahil olmak üzere 10 yeni oyun yer alıyor. Üstelik bunların 4'ü Xbox Game Pass üzerinden oynanabilecek.
GeForce Now tarafından bu hafta sunulan tüm oyunlar ise şöyle:
- War Hospital (11 Ocak, Steam)
- Assassin’s Creed: Valhalla (Xbox, PC Game Pass)
- Jected – Rivals (Steam)
- RAILGRADE (Steam)
- Survivalist: Invisible Strain (Steam)
- The Talos Principle 2 (Epic Games Store)
- Turbo Golf Racing (Xbox, PC Game Pass)
- TUNIC (Xbox, PC Game Pass)
- Witch It (Steam)
- Zombie Army 4: Dead War (Xbox, PC Game Pass)
Bildiğiniz gibi Nvidia ve Microsoft'un iş birliği kapsamında Xbox PC oyunları GeForce Now'a eklenmeye devam ediyor. Dün sonlanan CES 2024 kapsamında ise sürpriz bir duyuru yapıldı ve Diablo 4 ve Overwatch 2'nin platforma ekleneceği resmen doğrulandı. Bu noktada Nvidia, her iki oyunun da "yakında" erişilebilir olacağı duyurdu ancak net tarih henüz belli değil.
Ayrıca yeni oyunların yanı sıra GeForce Now'la ilgili ek gelişmeler de paylaşıldı. Bunlar arasında G-Sync uyumlu monitörler için bulut G-Sync teknolojisi, Priority veya Ultimate katmanlarına günlük yükseltme seçeneği ve Android kullanıcılar için 2K çözünürlük desteği yer alıyor.
Halihazırda 1600’den fazla oyuna destek sunan GeForce Now (GAME+) platformuna aylık 340 TL ücret ile ulaşılabiliyor. 3 ay, 6 ay ve 12 aylık Premium paketin ücretleri ise sırasıyla 800, 1.580 ve 2.880 TL (İndirimli).Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.