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    Anlık Bildirim

    GeForce Now’a eklenecek oyunlar belli oldu! Diablo 4 ve dahası

    Nvidia ve Microsoft iş birliği kapsamında Xbox oyunları GeForce Now kütüphanesine eklenmeye devam ediyor. Son olarak Diablo 4 ve Overwatch 2'nin yolda olduğu doğrulandı.
    GeForce Now’a eklenecek oyunlar belli oldu! Diablo 4 ve dahası! Tam Boyutta Gör
    Nvidia'nın bulut oyunculuğu konusunda lider haline gelen GeForce Now platformu, sürekli olarak büyümeye devam ediyor. Geçtiğimiz saatlerde de platforma eklenecek yeni oyunlar açıklandı. Diablo 4 ve Overwatch 2 çok yakında GeForce Now'a geliyor.

    GeForce Now’a eklenecek oyunlar belli oldu

    Nvidia tarafından paylaşılan listeye göre, GeForce Now'a bu hafta eklenecek oyunlar arasında Assasin's Creed: Vallhalla (Xbox Game Pass), TUNIC (Xbox Game Pass) ve Zombie Army 4: Dead War (Xbox Game Pass) dahil olmak üzere 10 yeni oyun yer alıyor. Üstelik bunların 4'ü Xbox Game Pass üzerinden oynanabilecek.

    GeForce Now tarafından bu hafta sunulan tüm oyunlar ise şöyle:

    • War Hospital (11 Ocak, Steam)
    • Assassin’s Creed: Valhalla (Xbox, PC Game Pass)
    • Jected – Rivals (Steam)
    • RAILGRADE (Steam)
    • Survivalist: Invisible Strain (Steam)
    • The Talos Principle 2 (Epic Games Store)
    • Turbo Golf Racing (Xbox, PC Game Pass)
    • TUNIC (Xbox, PC Game Pass)
    • Witch It (Steam)
    • Zombie Army 4: Dead War (Xbox, PC Game Pass)

    Bildiğiniz gibi Nvidia ve Microsoft'un iş birliği kapsamında Xbox PC oyunları GeForce Now'a eklenmeye devam ediyor. Dün sonlanan CES 2024 kapsamında ise sürpriz bir duyuru yapıldı ve Diablo 4 ve Overwatch 2'nin platforma ekleneceği resmen doğrulandı. Bu noktada Nvidia, her iki oyunun da "yakında" erişilebilir olacağı duyurdu ancak net tarih henüz belli değil.

    Ayrıca yeni oyunların yanı sıra GeForce Now'la ilgili ek gelişmeler de paylaşıldı. Bunlar arasında G-Sync uyumlu monitörler için bulut G-Sync teknolojisiPriority veya Ultimate katmanlarına günlük yükseltme seçeneği ve Android kullanıcılar için 2K çözünürlük desteği yer alıyor.

    Halihazırda 1600’den fazla oyuna destek sunan GeForce Now (GAME+) platformuna aylık 340 TL ücret ile ulaşılabiliyor. 3 ay, 6 ay ve 12 aylık Premium paketin ücretleri ise sırasıyla 800, 1.580 ve 2.880 TL (İndirimli).

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    fortingen 4 gün önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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