GeForce Now’a eklenecek oyunlar belli oldu! Diablo 4 ve dahası

Tam Boyutta Gör Nvidia'nın bulut oyunculuğu konusunda lider haline gelen GeForce Now platformu, sürekli olarak büyümeye devam ediyor. Geçtiğimiz saatlerde de platforma eklenecek yeni oyunlar açıklandı. Diablo 4 ve Overwatch 2 çok yakında GeForce Now'a geliyor.

GeForce Now’a eklenecek oyunlar belli oldu

Nvidia tarafından paylaşılan listeye göre, GeForce Now'a bu hafta eklenecek oyunlar arasında Assasin's Creed: Vallhalla (Xbox Game Pass), TUNIC (Xbox Game Pass) ve Zombie Army 4: Dead War (Xbox Game Pass) dahil olmak üzere 10 yeni oyun yer alıyor. Üstelik bunların 4'ü Xbox Game Pass üzerinden oynanabilecek.

GeForce Now tarafından bu hafta sunulan tüm oyunlar ise şöyle:

War Hospital (11 Ocak, Steam)

Assassin’s Creed: Valhalla (Xbox, PC Game Pass)

Jected – Rivals (Steam)

RAILGRADE (Steam)

Survivalist: Invisible Strain (Steam)

The Talos Principle 2 (Epic Games Store)

Turbo Golf Racing (Xbox, PC Game Pass)

TUNIC (Xbox, PC Game Pass)

Witch It (Steam)

Zombie Army 4: Dead War (Xbox, PC Game Pass)

Bildiğiniz gibi Nvidia ve Microsoft'un iş birliği kapsamında Xbox PC oyunları GeForce Now'a eklenmeye devam ediyor. Dün sonlanan CES 2024 kapsamında ise sürpriz bir duyuru yapıldı ve Diablo 4 ve Overwatch 2'nin platforma ekleneceği resmen doğrulandı. Bu noktada Nvidia, her iki oyunun da "yakında" erişilebilir olacağı duyurdu ancak net tarih henüz belli değil.

Ayrıca yeni oyunların yanı sıra GeForce Now'la ilgili ek gelişmeler de paylaşıldı. Bunlar arasında G-Sync uyumlu monitörler için bulut G-Sync teknolojisi, Priority veya Ultimate katmanlarına günlük yükseltme seçeneği ve Android kullanıcılar için 2K çözünürlük desteği yer alıyor.

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Halihazırda 1600’den fazla oyuna destek sunan GeForce Now (GAME+) platformuna aylık 340 TL ücret ile ulaşılabiliyor. 3 ay, 6 ay ve 12 aylık Premium paketin ücretleri ise sırasıyla 800, 1.580 ve 2.880 TL (İndirimli).

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GeForce Now’a eklenecek oyunlar belli oldu! Diablo 4 ve dahası!