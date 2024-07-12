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Tam Boyutta Gör Günümüzün en popüler bulut oyun platformlarından GeForce Now (GAME+), sürekli olarak büyümeye ve yeni oyunlar ile güncellemeye devam ediyor. Son olarak Nvidia, bu hafta GeForce Now'a eklenecek oyunları duyurdu. İşte bu hafta dahil olmak üzere Temmuz ayında Platforma eklenecek oyunlar...

GeForce Now'a 3 yeni oyun ekleniyor

Nvidia'nın paylaşımına göre GeForce Now kütüphanesine Cricket 24, Once Human ve Anger Foot dahil olmak üzere 3 yeni oyun ekleniyor. Bunlar arasından Cricket 24, 9 Temmuz'da (Xbox ve Game Pass), Once Human ve Anger Foot ise 9 Temmuz ve 11 Temmuz'dan itibaren (Steam) oynanabilir olacak. İşte Temmuz ayında platforma eklenmesi planlanan tüm oyunlar...

Cricket 24 (Xbox ve PC Game Pass 9 Temmuz)

Once Human (Steam, 9 Temmuz)

Anger Foot (Steam, 11 Temmuz)

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Halihazırda 100'den fazlası ücretsiz olmak üzere 1800’den fazla oyuna destek sunan GeForce Now (GAME+) platformu aylık 340 TL ücretle sunuluyor. Ayrıca 3 ay, 6 ay ve 12 aylık Premium paketlere kısa süreliğine 800 TL, 1.580 TL ve 2.880 TL'den ulaşılabiliyor. Ayrıca Nvidia, mevcut abonelik katmanlarına ek olarak artık Haftalık Premium aboneliği de sunuyor.

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GeForce Now'a eklenecek yeni oyunlar açıklandı: İşte liste