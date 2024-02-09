GeForce NOW'a (GAME+) eklenen ve çıkacak oyunlar: İşte liste

GeForce Now’a (GAME+) eklenecek oyunlar
Nvidia tarafından paylaşılan listeye baktığımızda, GeForce Now'a eklenecek 7 yeni oyun bulunuyor. Bunlar arasından Aragami 2, art of rally, dotAGE, Tram Simulator Urban Transit ve The Walking Dead: The Telltale Definitive Series halihazırda erişime açılırken, 5-12 Şubat'ta Stormgate Demo, 8 Şubat'ta ise The Inquisitor kütüphaneye dahil olacak. İşte GeForce Now’a (GAME+) eklenecek tüm oyunlar ve tarihleri:
- Stormgate Demo (Steam, Steam Next Fest 5-12 Şubat)
- The Inquisitor (Steam, 8 Şubat)
- Aragami 2 (Xbox, Microsoft Store)
- art of rally (Xbox, Microsoft Store)
- dotAGE (Steam)
- Tram Simulator Urban Transit (Steam)
- The Walking Dead: The Telltale Definitive Series (Steam)
Halihazırda 1600’den fazla oyuna destek sunan GeForce Now (GAME+) platformuna aylık 340 TL ücret ile ulaşılabiliyor. 3 ay, 6 ay ve 12 aylık Premium paketin ücretleri ise sırasıyla 800, 1.580 ve 2.880 TL (indirimli). Ayrıca Nvidia, mevcut abonelik katmanlarına ek olarak Haftalık Premium aboneliğini de kullanıma sundu Bu paket sayesinde kullanıcılar, haftalık 10 saate kadar hizmete öncelikli olarak erişebiliyor. Fiyatı ise 240 TL.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.