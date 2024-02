GeForce NOW'a (GAME+) eklenen ve çıkacak oyunlar: İşte liste

Tam Boyutta Gör Nvidia'nın bulut tabanlı oyun platformu GeForce Now (GAME+), sürekli olarak büyümeye ve avantajlı hale gelmeye devam ediyor. Son olarak Nvidia, bu hafta GeForce Now'a eklenecek oyunları duyurdu. The Walking Dead: The Telltale Definitive Series, The Inquisitor ve daha fazlası bu hafta bulut üzerinden oynanabilir olacak.

GeForce Now’a (GAME+) eklenecek oyunlar

Nvidia tarafından paylaşılan listeye baktığımızda, GeForce Now'a eklenecek 7 yeni oyun bulunuyor. Bunlar arasından Aragami 2, art of rally, dotAGE, Tram Simulator Urban Transit ve The Walking Dead: The Telltale Definitive Series halihazırda erişime açılırken, 5-12 Şubat'ta Stormgate Demo, 8 Şubat'ta ise The Inquisitor kütüphaneye dahil olacak. İşte GeForce Now’a (GAME+) eklenecek tüm oyunlar ve tarihleri:

Stormgate Demo (Steam, Steam Next Fest 5-12 Şubat)

The Inquisitor (Steam, 8 Şubat)

Aragami 2 (Xbox, Microsoft Store)

art of rally (Xbox, Microsoft Store)

dotAGE (Steam)

Tram Simulator Urban Transit (Steam)

The Walking Dead: The Telltale Definitive Series (Steam)

Halihazırda 1600’den fazla oyuna destek sunan GeForce Now (GAME+) platformuna aylık 340 TL ücret ile ulaşılabiliyor. 3 ay, 6 ay ve 12 aylık Premium paketin ücretleri ise sırasıyla 800, 1.580 ve 2.880 TL (indirimli). Ayrıca Nvidia, mevcut abonelik katmanlarına ek olarak Haftalık Premium aboneliğini de kullanıma sundu Bu paket sayesinde kullanıcılar, haftalık 10 saate kadar hizmete öncelikli olarak erişebiliyor. Fiyatı ise 240 TL.

