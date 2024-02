GeForce NOW'a (GAME+) eklenen yeni oyunlar: Diablo 4 ve dahası

Tam Boyutta Gör Nvidia'nın bulut oyunculuğu konusunda lider haline gelen GeForce Now platformu, sürekli olarak büyümeye ve avantajlı hale gelmeye devam ediyor. Son olarak Nvidia, bu hafta GeForce Now'a eklenecek oyunları duyurdu. Diablo IV, Overwatch 2 ve daha fazlası bulut üzerinden oynanabilir olacak.

Nvidia tarafından paylaşılan listeye baktığımızda, Activision Blizzard'ın popüler yapımları Diablo 4 IV ve Overwatch 2 dahil GeForce Now'a eklenecek 28 yeni oyun bulunuyor. Bunlar arasından öne çıkanların ise, RAGE, RAGE 2, Skull and Bones, NightingaleSTAR WARS: Dark Forces Remaster, Tales of Arise ve The Walking Dead: The Telltale Definitive Series olduğunu belirtelim. İşte GeForce Now’a (GAME+) eklenecek tüm oyunlar ve tarihleri:

Bang-On Balls: Chronicles (Steam)

Diablo IV (Steam)

Overwatch 2 (Steam)

RAGE (Steam)

RAGE 2 (Steam, Epic Games Store, Xbox PC Game Pass)

Stormgate (Demo Steam)

The Inquisitor (Steam, 8 Şubat)

Banishers: Ghosts of New Eden (New release on Steam, 13 Şubat)

Solium Infernum (New release on Steam, 14 Şubat)

Skull and Bones (New release on Ubisoft, 16 Şubat)

The Thaumaturge (New release on Steam, 20 Şubat)

Myth of Empires (New re-release on Steam, 21 Şubat)

Terminator: Dark Fate – Defiance (Steam, 21 Şubat)

Nightingale (New release on Steam, 22 Şubat)

Garden Life: A Cozy Simulator (New release on Steam, 22 Şubat)

Pacific Drive (New release on Steam, 22 Şubat)

STAR WARS: Dark Forces Remaster (New release on Steam, 28 Şubat)

Welcome to ParadiZe (New release on Steam, 29 Şubat)

Aragami 2 (Xbox, Microsoft Store)

dotAGE (Steam)

Fort Solis (Steam)

Katamari Damacy REROLL (Steam)

Klonoa Phantasy Reverie Series (Steam)

PAC-MAN MUSEUM+ (Steam)

PAC-MAN WORLD Re-PAC (Steam)

Tales of Arise (Steam)

Tram Simulator Urban Transit (Steam)

The Walking Dead: The Telltale Definitive Series (Steam)

Ayrıca GeForce Now, mevcut abonelik katmanlarına ek olarak Haftalık Premium aboneliğini de kullanıma sunuyor. Bu paket sayesinde kullanıcılar, haftalık 10 saate kadar hizmete öncelikli olarak erişebilecek. Haftalık Premium paketi, lansmana özel olarak 7 Şubat saat 23.59’a kadar 170 TL olarak ücretlendirilecek. Sonrasında 240 TL’den satışa sunulacak.

Halihazırda 1600’den fazla oyuna destek sunan GeForce Now (GAME+) platformuna 2 aylık (1+1) 340 TL ücret ile ulaşılabiliyor. 3 ay, 6 ay ve 12 aylık Premium paketin ücretleri ise sırasıyla 800, 1.580 ve 2.880 TL (indirimli)

