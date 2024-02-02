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    GeForce NOW'a (GAME+) eklenen yeni oyunlar: Diablo 4 ve dahası

    Ülkemizde GeForce Now by Game+ olarak kullanıma sunulan GeForce Now (GAME+) hizmetine bu hafta 28 yeni oyun ekleniyor. İşte platforma eklenecek yeni yapımlar...
    GeForce NOW'a (GAME+) eklenen yeni oyunlar! Diablo 4 ve dahası Tam Boyutta Gör
    Nvidia'nın bulut oyunculuğu konusunda lider haline gelen GeForce Now platformu, sürekli olarak büyümeye ve avantajlı hale gelmeye devam ediyor. Son olarak Nvidia, bu hafta GeForce Now'a eklenecek oyunları duyurdu. Diablo IV, Overwatch 2 ve daha fazlası bulut üzerinden oynanabilir olacak.

    GeForce Now’a (GAME+) eklenecek oyunlar

    Nvidia tarafından paylaşılan listeye baktığımızda, Activision Blizzard'ın popüler yapımları Diablo 4 IV ve Overwatch 2 dahil GeForce Now'a eklenecek 28 yeni oyun bulunuyor. Bunlar arasından öne çıkanların ise, RAGE, RAGE 2, Skull and Bones, NightingaleSTAR WARS: Dark Forces Remaster, Tales of Arise ve The Walking Dead: The Telltale Definitive Series olduğunu belirtelim. İşte GeForce Now’a (GAME+) eklenecek tüm oyunlar ve tarihleri:

    • Bang-On Balls: Chronicles (Steam)
    • Diablo IV (Steam)
    • Overwatch 2 (Steam)
    • RAGE (Steam)
    • RAGE 2 (SteamEpic Games StoreXbox PC Game Pass)
    • Stormgate (Demo Steam)
    • The Inquisitor (Steam, 8 Şubat)
    • Banishers: Ghosts of New Eden (New release on Steam, 13 Şubat)
    • Solium Infernum (New release on Steam, 14 Şubat)
    • Skull and Bones (New release on Ubisoft, 16 Şubat)
    • The Thaumaturge (New release on Steam, 20 Şubat)
    • Myth of Empires (New re-release on Steam, 21 Şubat)
    • Terminator: Dark Fate – Defiance (Steam, 21 Şubat)
    • Nightingale (New release on Steam, 22 Şubat)
    • Garden Life: A Cozy Simulator (New release on Steam, 22 Şubat)
    • Pacific Drive (New release on Steam, 22 Şubat)
    • STAR WARS: Dark Forces Remaster (New release on Steam, 28 Şubat)
    • Welcome to ParadiZe (New release on Steam, 29 Şubat)
    • Aragami 2 (Xbox, Microsoft Store)
    • dotAGE (Steam)
    • Fort Solis (Steam)
    • Katamari Damacy REROLL (Steam)
    • Klonoa Phantasy Reverie Series (Steam)
    • PAC-MAN MUSEUM+ (Steam)
    • PAC-MAN WORLD Re-PAC (Steam)
    • Tales of Arise (Steam)
    • Tram Simulator Urban Transit (Steam)
    • The Walking Dead: The Telltale Definitive Series (Steam)

    Ayrıca GeForce Now, mevcut abonelik katmanlarına ek olarak Haftalık Premium aboneliğini de kullanıma sunuyor. Bu paket sayesinde kullanıcılar, haftalık 10 saate kadar hizmete öncelikli olarak erişebilecek. Haftalık Premium paketi, lansmana özel olarak 7 Şubat saat 23.59’a kadar 170 TL olarak ücretlendirilecek. Sonrasında 240 TL’den satışa sunulacak.

    Halihazırda 1600’den fazla oyuna destek sunan GeForce Now (GAME+) platformuna 2 aylık (1+1) 340 TL ücret ile ulaşılabiliyor. 3 ay, 6 ay ve 12 aylık Premium paketin ücretleri ise sırasıyla 800, 1.580 ve 2.880 TL (indirimli)

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 1 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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