GeForce Now'da (Game+) bu hafta: Saints Row IV, Tropico 6 ve daha fazlası

Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi GeForce Now, donanım fiyatlarının artışa geçtiği son dönemde oyuncular için yeni bir alternatif haline geldi. Bu noktada platformlarda bulunan oyunların da sürekli olarak güncellendiğini görüyoruz. Son olarak Nvidia, GeForce NOW (GAME+) platformuna eklenecek yeni oyunları duyurdu.

GeForce NOW'a 18 yeni oyun ekleniyor

Kaçıranlar için ülkemizde GeForce Now by Game+ olarak kullanıma sunulan GeForce Now,uzaktaki bir bilgisayara bağlanılarak sistem üzerinden oyun oynamayı mümkün kılan bir hizmet. Dolayısıyla zayıf sistemlere sahip ancak internet kalitesi yüksek olan kullanıcılar için yepyeni bir deneyim sunuyor. Bu noktada bulut platformunun oyun kütüphanesi de sürekli olarak yenileniyor.

GeForce Now tarafından paylaşılan listeye baktığımızda, oyun sayısının bir hayli fazla olduğunu görüyoruz. Platforma eklenecek oyunlar arasında, Chivalry 2, Saints Row IV: Re-Elected, The Surge 2, Tropico 6, ve Supraland: Six Inches Under gibi popüler yapımlar bulunuyor. Listede yer alan diğer oyunlar ise hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Halihazırda 1600’den fazla oyuna destek sunan GeForce Now (GAME+) platformuna aylık 270 TL ücret ile ulaşılabiliyor. 3 ay, 6 ay ve 12 aylık Premium paketin ücretleri ise sırasıyla 390, 490 ve 990 TL (İndirimli).

GeForce NOW kütüphanesine eklenecek oyunlar

Breathedge (Xbox, available on Microsoft Store)

Bridge Constructor: The Walking Dead (Xbox, available on Microsoft Store)

Bus Simulator 21 (Xbox, available on Microsoft Store)

Chivalry 2 (Xbox, available on PC Game Pass)

Dungeons 4 (Epic Games Store)

Hexarchy (Steam)

Hearts of Iron IV (Xbox, available on Microsoft Store)

I Am Future (Epic Games Store)

Imagine Earth (Xbox, available on Microsoft Store)

The Invincible (Epic Games Store)

Land of the Vikings (Steam)

Saints Row IV: Re-Elected (Xbox, available on Microsoft Store)

SHENZHEN I/O (Xbox, available on Microsoft Store)

Supraland: Six Inches Under (Xbox, available on PC Game Pass)

The Surge 2 (Xbox, available on Microsoft Store)

Thymesia (Xbox, available on Microsoft Store)

Tropico 6 (Xbox, available on Microsoft Store)

West of Dead (Xbox, available on Microsoft Store)

