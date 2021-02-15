GeForce Now by GAME+’ın açılış tarihi açıklandı: 15 Mart

Nvidia’nın bulut tabanlı oyun platformu GeForce Now, GAME+ iş birliği ile Türkiye sunucularında hizmet vermeye başlıyor. GeForce Now by GAME+ platformu, 15 Mart tarihinde Türkiye sunucularında hizmet vermeye başlayacak.
GeForce Now by GAME+, 15 Mart’tan itibaren ücretsiz Basic ve ücretli Premium paketleriyle herkesin kullanıma açılacak. Ön kayıt yaptıran kullanıcılar, platformu ilk kullanma fırsatı elde edecek. Şu anda kapalı beta başladı. Dört hafta boyunca kapalı betaya davet edilen kullanıcılar test edecek.
Sunucular Ankara’dan hizmet veriyor. İlerleyen aylarda İzmir, İstanbul ve diğer şehirlere sunucular kurulacak.İlginizi Çekebilir GeForce Now powered by GAME+ platformuna iki sponsor
GAME+'a şimdiden kaydolarak platformu ilk kullananlar olabilirsiniz: https://gameplus.com.tr/
GeForce Now Basic abonelik özellikleri
Basic seçeneği tamamen ücretsiz. Bu seçenekte oyuncular sunucuya erişmeden önce kuyruk bekleyecek. Her oyuncu 1 saatlik oturum süresine sahip. 1 saat sonunda oturum sonlandırılacak. Devam etmek istiyorsanız yeniden kuyruğa girip kaldığınız yerden tekrar 1 saat oynayabilirsiniz. Sunucular sınırlı kapasitede hizmet sunduğu için yoğun saatlerde kuyruk uzayabilir. Basic abonelikte RTX desteği bulunmuyor. Bu sınırlamalar haricinde Premium ile aynı deneyim sunuluyor.
GeForce Now Premium abonelik özellikleri
Premium abonelikte sıra bekleme derdi yok. Kuyruk beklemeden sunuculara anında erişebilirsiniz. Ayrıca oyunlarda RTX seçeneği aktif edilebiliyor. Premium’un fiyatı ilerleyen günlerde açıklanacaktır.
Premium paketin fiyatı henüz belirlenmedi. Premium pakette uzun vadeli alımlarda fiyat avantajı olacağı duyuruldu. Aylık paketin yanı sıra 6 aylık ve 12 aylık seçenekler olacak. Turkcell abonelerine ek avantajlar sunulmayacak. Turkcell'e özel indiirmler, kotadan yemeyen GAME+ paketi gibi düşünceler henüz yok.
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Kapalı beta’ya katılma fırsatı elde ettik. Elde ettiğimiz deneyim tatmin edici. Baştan söyleyelim; CS GO ve Rainbow Six Siege gibi rekabetçi FPS’lerde gecikme hissediliyor. Reflekslerin birinci planda olduğu oyunları GeForce Now’dan oynayıp başarı yakalamak mümkün değil. Fakat Assasin’s Creed, Euro Truck Simulator 2, Cyberpunk 2077 ve World of Tanks oynarken gecikme hissedilmiyor. Hikaye tabanlı ve offline oyunları rahat bir şekilde GeForce Now'da oynayabilirsiniz. Eski bilgisayarların yanı sıra tablet ve telefonlarda kullanılabiliyor olması da önemli faktör. Yatağa uzanmış bir şekilde tablette düşük gecikmeyle oyun oynamak keyif verici. GeForce Now'ı mutlaka denemenizi tavsiye ederim.
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On kayit ilk gun yaptiranlardanim
1 ay olucak ve on kayit yaptirmama ramen kod gelmedi
On kaydin amaci ne ozamn kod gelmicekse
15 martta hep.beraber giriceksek zaten amac neydi on kayit icin gir gir diye.basimizin etini yediler
On kayit yaptirmayan yotuberlara 80 100 er adet kodlar gitti resmen şaka.gibi
Gerci sasirmiyorum burasi turkiye ..
PS5 exclusive oyunlarını oynatan bir hizmet yapsalar bence güzel olur. Bazı teknik detayları kırparak verebilirler örneğin, kemik kitle en kaliteli halini oynamak için yine PS5 alır bu sayede.
Eski bir mp3'ci olarak hala alışamadım streaming music servislerine. Ama free spotify ile reklamsız PC de takılmak keyifli oluyor. Sağolsun eklentiler...
50Mbps hızın tamamını kullanarak 1920x1080 (16:9) ekran çözünürlüğünde, 60 Fps'de GFN sizden aşşağı yukarı 15 GB veri çekebileceğini söylüyor;
Aynı ayarlarda 35Mbps internet hızında 11gb kullanacağını söylüyor;
Yine aynı ayarlarda 25 Mbps hızda 8GB götüreceğini söylüyor;
16Mbps ile pek performans alabileceğinizi sanmıyorum ama merak edenler için yine ekran görüntüsü atayım dedim, 16mbps hızda da 5gb veri tüketeceğini belirtmiş;
DipNot: Unutmamakta fayda var, bu veriler teorik olup değişkenlik gösterebilir.
[color=#e60000]Kullandığım internet paket özelliklerim;
[color=#e60000]Speedtest sitesinden aldığım hız test sonucu (Hızım normalde 25Mbps ama arada sırada koronadan dolayı superonline cömertlik yapıp 50mbps'e çıkartıyo, hatta bazen 100Mbps bile veriyo :D );
[color=#e60000]Geforce Nov uygulaması üzerinden yaptığım test sonucu aldığım sonuç;
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