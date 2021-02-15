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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    GeForce Now by GAME+’ın açılış tarihi açıklandı: 15 Mart

    GeForce Now'ın Türkiye sunucuları 15 Mart'ta kullanıma açılıyor. Düşük gecikmeyle oyun keyfi 15 Mart'ta başlayacak. Şu anda kapalı beta testleri başladı.
    15 Şubat 2021, 13:51 (Güncellendi, 2 gün)
    5,5b
    1
    60
    Oyunlar
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    46

    GeForce Now by GAME+’ın açılış tarihi açıklandı: 15 Mart
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    Nvidia’nın bulut tabanlı oyun platformu GeForce Now, GAME+ iş birliği ile Türkiye sunucularında hizmet vermeye başlıyor. GeForce Now by GAME+ platformu, 15 Mart tarihinde Türkiye sunucularında hizmet vermeye başlayacak.

    GeForce Now by GAME+, 15 Mart’tan itibaren ücretsiz Basic ve ücretli Premium paketleriyle herkesin kullanıma açılacak. Ön kayıt yaptıran kullanıcılar, platformu ilk kullanma fırsatı elde edecek. Şu anda kapalı beta başladı. Dört hafta boyunca kapalı betaya davet edilen kullanıcılar test edecek.

    Sunucular Ankara’dan hizmet veriyor. İlerleyen aylarda İzmir, İstanbul ve diğer şehirlere sunucular kurulacak.

    İlginizi Çekebilir Avatar GeForce Now powered by GAME+ platformuna iki sponsor

    GAME+'a şimdiden kaydolarak platformu ilk kullananlar olabilirsiniz: https://gameplus.com.tr/

    GeForce Now by GAME+’ın açılış tarihi açıklandı: 15 Mart
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    GeForce Now Basic abonelik özellikleri

    Basic seçeneği tamamen ücretsiz. Bu seçenekte oyuncular sunucuya erişmeden önce kuyruk bekleyecek. Her oyuncu 1 saatlik oturum süresine sahip. 1 saat sonunda oturum sonlandırılacak. Devam etmek istiyorsanız yeniden kuyruğa girip kaldığınız yerden tekrar 1 saat oynayabilirsiniz. Sunucular sınırlı kapasitede hizmet sunduğu için yoğun saatlerde kuyruk uzayabilir. Basic abonelikte RTX desteği bulunmuyor. Bu sınırlamalar haricinde Premium ile aynı deneyim sunuluyor.

    GeForce Now Premium abonelik özellikleri

    Premium abonelikte sıra bekleme derdi yok. Kuyruk beklemeden sunuculara anında erişebilirsiniz. Ayrıca oyunlarda RTX seçeneği aktif edilebiliyor. Premium’un fiyatı ilerleyen günlerde açıklanacaktır.

    Premium paketin fiyatı henüz belirlenmedi. Premium pakette uzun vadeli alımlarda fiyat avantajı olacağı duyuruldu. Aylık paketin yanı sıra 6 aylık ve 12 aylık seçenekler olacak. Turkcell abonelerine ek avantajlar sunulmayacak. Turkcell'e özel indiirmler, kotadan yemeyen GAME+ paketi gibi düşünceler henüz yok.

    Ayrıca Bkz. "Orta çağ temalı Chivalry II'nin çıkış tarihi ve Türkiye fiyatı açıklandı"

    Kapalı beta’ya katılma fırsatı elde ettik. Elde ettiğimiz deneyim tatmin edici. Baştan söyleyelim; CS GO ve Rainbow Six Siege gibi rekabetçi FPS’lerde gecikme hissediliyor. Reflekslerin birinci planda olduğu oyunları GeForce Now’dan oynayıp başarı yakalamak mümkün değil. Fakat Assasin’s Creed, Euro Truck Simulator 2, Cyberpunk 2077 ve World of Tanks oynarken gecikme hissedilmiyor. Hikaye tabanlı ve offline oyunları rahat bir şekilde GeForce Now'da oynayabilirsiniz. Eski bilgisayarların yanı sıra tablet ve telefonlarda kullanılabiliyor olması da önemli faktör. Yatağa uzanmış bir şekilde tablette düşük gecikmeyle oyun oynamak keyif verici. GeForce Now'ı mutlaka denemenizi tavsiye ederim.



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    D DH Misafiri 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Üye olamıyorum çünkü şifre olarak nükleer fırlatma kodu oluşturmamı bekliyor.
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    F FırsatAvcısı4646 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Welcome The Turkey
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    Welcome The Turkey [resim] ...
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    Yorumlar (28) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    L Longg_Night 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    Fiyatı belli mi
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    Oskis (Oski Oski) 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    Benim anlamadigim ve instagram sayfalarinada.yazdim

    On kayit ilk gun yaptiranlardanim

    1 ay olucak ve on kayit yaptirmama ramen kod gelmedi

    On kaydin amaci ne ozamn kod gelmicekse

    15 martta hep.beraber giriceksek zaten amac neydi on kayit icin gir gir diye.basimizin etini yediler

    On kayit yaptirmayan yotuberlara 80 100 er adet kodlar gitti resmen şaka.gibi

    Gerci sasirmiyorum burasi turkiye ..
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    ReiseReise 16 sa. ( Mesaj Silindi )
    GFN de bütün oyunlar yok.Benim anlamadığım ihtar çekemiyor mu bu şirketlere sonuçta nvidia olmasa amd den başka kart üreticisi yok yola gelmeleri lazım.
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    zysistem (Zulfu YILDIZ) 17 sa. ( Mesaj Silindi )
    Elinde Beta Key olan arkadaşımız var ise rica edebilir miyim lütfen. Teşekkürler.
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    Metal-Gear (Evren ) 19 sa. ( Mesaj Silindi )
    Şu an Gamepass'e rakip olabilecek bir servis yok ama Nvidia güzel saldırırsa yakalayabilir belki. Sony'nin de cevap olarak ya PSNow'ı çok sağlam bir şekilde güncelleyip diğer servislerin standartlarını yakalaması lazım, ya da direk yeni bir servis üretmesi lazım.

    PS5 exclusive oyunlarını oynatan bir hizmet yapsalar bence güzel olur. Bazı teknik detayları kırparak verebilirler örneğin, kemik kitle en kaliteli halini oynamak için yine PS5 alır bu sayede.
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    K kekplz (Kekplz Pony) 9 sa. ( Mesaj Silindi ) Metal-Gear
    Niye uğraşsınlar ki zaten insanlar playstation konsolunu exclusive oyunlar için alıyorlar böyle bir sistem getirseler konsolları ellerinde kalır. Mesela ben Sony fanboyu olsam gow Last of Us spiderman için Ps5 alacak olsam böyle bir sistem geldiği için gerek duymam gider gamepass var diye xbox alırım.
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    FRED BAKER (Tayfun D) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    benim anlamadığım bunlar bindiği dalı niye kesiyor , dünya kadar ekran kartı vs satmak varken neden bu sistem
    4 Yanıt Yanıtla
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    B batuqwert7878 (batuhan ) 1 gün ( Mesaj Silindi ) FRED BAKER
    hocam her oyun yok diye biliyorum belli oyunları oynayabiliyorsunuz.
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    astegon (astegon CF) 1 gün ( Mesaj Silindi ) FRED BAKER
    Subscription based sistemler sayesinde gelir artırmak olmasın :)

    Eski bir mp3'ci olarak hala alışamadım streaming music servislerine. Ama free spotify ile reklamsız PC de takılmak keyifli oluyor. Sağolsun eklentiler...
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    Artizt (Mert ) 1 gün ( Mesaj Silindi ) FRED BAKER
    Devamli müşteri yaratmak, bir müşteriye bir ürünü bir kere satmaktan daha kârlı. Ayrıca böyle servislerle beraber 'gamer' olmayan kitleleri de pazara çekecek. Bulut sisteminde işler kizişiyor, dün de Microsoft'un Cloud Gaming servisinin PC'de test edildiğine başlandiği haberi çikti. Oyun pazari buluta kaymaya başlıyor Sony hâlâ 6 yıldır yerinde sayan ve sadece 720p çözünürlük veren dandik Playstation Now'ı ile nal toplayacak.
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    Red_devil33 (ahmet kızartıcı) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Bizim gibi fakir ülkeler için oyun severlere can simidi olur
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    Red_devil33 (ahmet kızartıcı) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    4k için 25 mbps fiber yeterlimi
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    anilk91 (ANIL KARA) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Ayrıca sizden götüreceği internetin de teorik görsellerini paylaşmak isterim.

    50Mbps hızın tamamını kullanarak 1920x1080 (16:9) ekran çözünürlüğünde, 60 Fps'de GFN sizden aşşağı yukarı 15 GB veri çekebileceğini söylüyor;

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın



    Aynı ayarlarda 35Mbps internet hızında 11gb kullanacağını söylüyor;
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

    Yine aynı ayarlarda 25 Mbps hızda 8GB götüreceğini söylüyor;
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın



    16Mbps ile pek performans alabileceğinizi sanmıyorum ama merak edenler için yine ekran görüntüsü atayım dedim, 16mbps hızda da 5gb veri tüketeceğini belirtmiş;
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın



    DipNot: Unutmamakta fayda var, bu veriler teorik olup değişkenlik gösterebilir.
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    anilk91 (ANIL KARA) 2 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Gereken hızlarla ilgili bir görsel paylaşmak isterim dostlar, sistemde ağ testi yaptığım zaman şöyle bir sonuç ile karşılaştım...


    [color=#e60000]Kullandığım internet paket özelliklerim;
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


    [color=#e60000]Speedtest sitesinden aldığım hız test sonucu (Hızım normalde 25Mbps ama arada sırada koronadan dolayı superonline cömertlik yapıp 50mbps'e çıkartıyo, hatta bazen 100Mbps bile veriyo :D );

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın





    [color=#e60000]Geforce Nov uygulaması üzerinden yaptığım test sonucu aldığım sonuç;

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    Anthropomancy (Levent B) 1 gün ( Mesaj Silindi ) anilk91
    Superbox da o şekilde olsa ne güzel olur :)
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    5511 kez okundu.
    25 kişi, toplam 28 yorum yazdı.

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