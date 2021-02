GeForce Now by GAME+’ın açılış tarihi açıklandı: 15 Mart

Tam Boyutta Gör

Nvidia’nın bulut tabanlı oyun platformu GeForce Now, GAME+ iş birliği ile Türkiye sunucularında hizmet vermeye başlıyor. GeForce Now by GAME+ platformu, 15 Mart tarihinde Türkiye sunucularında hizmet vermeye başlayacak.

GeForce Now by GAME+, 15 Mart’tan itibaren ücretsiz Basic ve ücretli Premium paketleriyle herkesin kullanıma açılacak. Ön kayıt yaptıran kullanıcılar, platformu ilk kullanma fırsatı elde edecek. Şu anda kapalı beta başladı. Dört hafta boyunca kapalı betaya davet edilen kullanıcılar test edecek.

Sunucular Ankara’dan hizmet veriyor. İlerleyen aylarda İzmir, İstanbul ve diğer şehirlere sunucular kurulacak.

GeForce Now powered by GAME+ platformuna iki sponsor

GAME+'a şimdiden kaydolarak platformu ilk kullananlar olabilirsiniz: https://gameplus.com.tr/

GeForce Now Basic abonelik özellikleri

Basic seçeneği tamamen ücretsiz. Bu seçenekte oyuncular sunucuya erişmeden önce kuyruk bekleyecek. Her oyuncu 1 saatlik oturum süresine sahip. 1 saat sonunda oturum sonlandırılacak. Devam etmek istiyorsanız yeniden kuyruğa girip kaldığınız yerden tekrar 1 saat oynayabilirsiniz. Sunucular sınırlı kapasitede hizmet sunduğu için yoğun saatlerde kuyruk uzayabilir. Basic abonelikte RTX desteği bulunmuyor. Bu sınırlamalar haricinde Premium ile aynı deneyim sunuluyor.

GeForce Now Premium abonelik özellikleri

Premium abonelikte sıra bekleme derdi yok. Kuyruk beklemeden sunuculara anında erişebilirsiniz. Ayrıca oyunlarda RTX seçeneği aktif edilebiliyor. Premium’un fiyatı ilerleyen günlerde açıklanacaktır.

Premium paketin fiyatı henüz belirlenmedi. Premium pakette uzun vadeli alımlarda fiyat avantajı olacağı duyuruldu. Aylık paketin yanı sıra 6 aylık ve 12 aylık seçenekler olacak. Turkcell abonelerine ek avantajlar sunulmayacak. Turkcell'e özel indiirmler, kotadan yemeyen GAME+ paketi gibi düşünceler henüz yok.

Kapalı beta’ya katılma fırsatı elde ettik. Elde ettiğimiz deneyim tatmin edici. Baştan söyleyelim; CS GO ve Rainbow Six Siege gibi rekabetçi FPS’lerde gecikme hissediliyor. Reflekslerin birinci planda olduğu oyunları GeForce Now’dan oynayıp başarı yakalamak mümkün değil. Fakat Assasin’s Creed, Euro Truck Simulator 2, Cyberpunk 2077 ve World of Tanks oynarken gecikme hissedilmiyor. Hikaye tabanlı ve offline oyunları rahat bir şekilde GeForce Now'da oynayabilirsiniz. Eski bilgisayarların yanı sıra tablet ve telefonlarda kullanılabiliyor olması da önemli faktör. Yatağa uzanmış bir şekilde tablette düşük gecikmeyle oyun oynamak keyif verici. GeForce Now'ı mutlaka denemenizi tavsiye ederim.

