Orta çağ temalı Chivalry II'nin çıkış tarihi ve Türkiye fiyatı açıklandı

Tam Boyutta Gör

Yayıncılığını Tripwire Interactive'in yaptığı, geliştiriciliğini ise Torn Banner Studios'un yaptığı orta çağ temalı Chivalry II'nin çıkış tarihi açıklandı.

Ayrıca Bkz. "Konami'nin Irak'taki savaşı konu alan iptal edilen FPS oyunu Six Days in Fallujah yeniden duyuruldu"

İlginizi Çekebilir

Psikolojik korku oyunu The Medium'dan "rahatsız edici" bir sinematik fragman yayınlandı

Chivalry II; PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One ve PC için 8 Haziran 2021'de çıkışını yapacak. Oyun PC'de Epic Games'e özel olacak. Süreli mi özel olacak yoksa süresiz mi bilinmiyor. 26 - 29 Mart tarihleri arasında da tüm platformlarda kapalı beta erişilebilir olacak. Oyunun kapalı betası ön sipariş verenler için erişilebilir olacak.

Ayrıca oyunun Epic Games fiyatı da belli oldu. Oyunun Standart Sürümü 69,00 TL. Special Edition Sürümü ise 79,00 TL. Buraya tıklayarak mağazaya ulaşabilirsiniz.

Orta çağ savaş meydanlarına geri dön

Chivalry 2, destansı orta çağ filmi savaşlarından ilham alan, çok oyunculu ve birinci şahıs kesip biçmeli bir oyundur. Oyuncular kendilerini, çarpışan kılıçlardan alevli ok fırtınalarına, yayılan kale kuşatmalarına ve çok daha fazlasına kadar çağın tüm ikonik anlarının aksiyonunun içinde buluyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.