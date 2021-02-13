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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Orta çağ temalı Chivalry II'nin çıkış tarihi ve Türkiye fiyatı açıklandı

    Bir zamanların en popüler oyunlarından biri haline gelen Chivalry'nin devam oyunu Chivalry II'nin çıkış tarihi açıklandı. Ayrıca oyun ön siparişe açıldı ve fiyatı belli oldu.
    13 Şubat 2021, 12:00 (Güncellendi, 4 gün)
    2,5b
    1
    11
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    2

    Orta çağ temalı Chivalry II'nin çıkış tarihi ve Türkiye fiyatı açıklandı
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    Yayıncılığını Tripwire Interactive'in yaptığı, geliştiriciliğini ise Torn Banner Studios'un yaptığı orta çağ temalı Chivalry II'nin çıkış tarihi açıklandı.

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    Chivalry II; PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One ve PC için 8 Haziran 2021'de çıkışını yapacak. Oyun PC'de Epic Games'e özel olacak. Süreli mi özel olacak yoksa süresiz mi bilinmiyor. 26 - 29 Mart tarihleri arasında da tüm platformlarda kapalı beta erişilebilir olacak. Oyunun kapalı betası ön sipariş verenler için erişilebilir olacak.

    Ayrıca oyunun Epic Games fiyatı da belli oldu. Oyunun Standart Sürümü 69,00 TL. Special Edition Sürümü ise 79,00 TL. Buraya tıklayarak mağazaya ulaşabilirsiniz. 

    Orta çağ savaş meydanlarına geri dön

    Chivalry 2, destansı orta çağ filmi savaşlarından ilham alan, çok oyunculu ve birinci şahıs kesip biçmeli bir oyundur. Oyuncular kendilerini, çarpışan kılıçlardan alevli ok fırtınalarına, yayılan kale kuşatmalarına ve çok daha fazlasına kadar çağın tüm ikonik anlarının aksiyonunun içinde buluyor.



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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    temmuzaksami 16 sa. ( Mesaj Silindi )
    Fiyat uygun, fragman kötü.
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    duren (Enes Durgun) 17 sa. ( Mesaj Silindi )
    TPS mevcut mu oyunda yoksa sadece fps mi
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    D DH Misafiri 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Mount & Blade Warnand ya da Bannerlord daha güzel
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    XanthiN (Ozan ) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    1. oyunu epey uzun süre oynamıştım. 2. oyunu da merakla bekliyorum.
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    D DH Misafiri 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Hocam neyle neyi kiyasliyorsunuz
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    ankaland (mehmet yok) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    grafikler vasat görünüyor, oyun takıla takıla gidiyor gibi.. oyunda ruh yok.. nerede risen, gothic 3, skyrim??
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    H hakanhan68 4 gün ( Mesaj Silindi )
    dövüşler güzele benziyo çocuklar için kafa kesmeler olmasa daha iyiydi.
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    H Hyper-X (Emre Özkardeşler) 4 gün ( Mesaj Silindi ) hakanhan68
    Çocuk oyunu mu bu sanki? Derecelendirmesi de ona göredir zaten. Ebeveynseniz kontrolü sizde olacak.
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    ARISLCK 4 gün ( Mesaj Silindi ) hakanhan68
    O tür görüntüleri kapatma ayarı olacaktır muhtemelen.
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    Jon_Kar 4 gün ( Mesaj Silindi )
    10.000 kişilik meydan savaşı olmazsa alınmaz.
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    Z Zodian 4 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Fiyatı ve fragmanı fena değil. Alınabilir.
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