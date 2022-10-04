GeForce Now GAME+'a 12 aylık abonelik seçeneği geldi

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Nvidia’nın Türkiye’de Turkcell iş birliğiyle sunduğu bulut tabanlı oyun platformu GeForce Now GAME+ servisine 12 aylık abonelik seçeneği eklendi. Daha önce kullanıcılar en fazla 6 aylık abonelik alabiliyordu.

12 Aylık GeForce Now Premium aboneliğinin ücreti 840 TL olarak belirlenmiş, aylık 76 TL’ye denk geliyor. Bir aylık pakete göre yüzde 37 oranında fiyat avantajı sunuyor.

GeForce NOW yeni çözünürlük seçeneğine kavuştu 1 ay önce eklendi

GeForce Now, internet üzerinden akış yaparak kullanıcıların mobil cihazlarda, TV’lerde ve düşük donanımlı PC’lerde yüksek grafikli oyunlar oynayabilmesine imkan tanıyor. Oyun doğrudan internet üzerinden çalıştırıldığı için oyunu indirmeden oynayabiliyorsunuz. GeForce Now, Türkiye’deki sunucular üzerinden akış yaptığı için düşük gecikmeyle oyun deneyimi sunuyor. Dilerseniz GeForce Now’ı ücretsiz olarak da kullanabilirsiniz. Ancak ücretsiz kullanıcılar oyuna girmeden önce kuyruk bekliyor ve 30 dakikalık oynama süresine sahip oluyor.

GeForce Now fiyatları ne kadar?

Basic: Ücretsiz

24 Saatlik Premium: 30 TL

1 Haftalık Premium: 70 TL

1 Aylık Premium: 120 TL

3 Aylık Premium: 270 TL (Aylık 90 TL)

6 Aylık Premium: 480 TL (Aylık 80 TL)

12 Aylık Premium: 840 TL (Aylık 76 TL)

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GeForce Now Game Plus'a 12 aylık abonelik seçeneği geldi