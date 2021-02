GeForce NOW'ın Türkiye sunucuları Mart'ta aktif oluyor!

Tam Boyutta Gör

Nvidia'nın bulut tabanlı abonelik servisi olan GeForce Now, oyun dünyasının son dönemdeki en önemli servislerinden birisi haline gelmiş durumda. Geçtiğimiz aylarda da bildiğiniz ülkemiz için güzel bir haber açıklandı ve GeForce Now ve Turkcell'in iş birliği yapacağı duyuruldu.

Ayrıca Bkz. "Müjde! GeForce NOW Türkiye sunucuları açılıyor"

İlginizi Çekebilir

Müjde! GeForce NOW Türkiye sunucuları açılıyor

Geçtiğimiz saatlerde de Twitter üzerinden paylaşılan bir video ile GeForce Now'ın ya da yeni ismi ile GeForce Now powered by GAME+'ın Türkiye sunucularının ne zaman aktif edileceği açıklandı. Videoya göre Türkiye sunucuları Mart ayı içerisinde aktif edilecek.

Buradan kayıt yaparak sisteme erişen ilk insanlardan olabilirsiniz.

Ne yazık ki net bir tarih yok, yalnızca Mart ayı olarak açıklama yapıldı. İlerleyen günlerde net tarih ve ücretler belli olacaktır. Oyuncular özellik fiyat konusunda fazlasıyla meraklı.

NVIDIA GeForce NOW powered by GAME+ ile oyuncular sahip oldukları oyunları donanım yeterliliği gözetmeksizin istedikleri Windows, MacOS, Android ve iOS cihazlarından 1080P çözünürlükte ve 60 FPS ile platform üzerinden oynayabilecekler. Sistemin desteklediği oyunların tamamını buradan inceleyebilirsiniz

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.