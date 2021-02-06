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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    GeForce NOW'ın Türkiye sunucuları Mart'ta aktif oluyor!

    Geçtiğimiz ay duyurusu yapılan GeForce Now powered by Game+'ın sunucularının aktif olacağı tarih açıklandı. Mart ayı içerisinde sunucular aktif edilecek.
    06 Şubat 2021, 18:10 (1 hf.)
    12,7b
    1
    74
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    34

    GeForce NOW'ın Türkiye sunucuları Mart'ta aktif oluyor!
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    Nvidia'nın bulut tabanlı abonelik servisi olan GeForce Now, oyun dünyasının son dönemdeki en önemli servislerinden birisi haline gelmiş durumda. Geçtiğimiz aylarda da bildiğiniz ülkemiz için güzel bir haber açıklandı ve GeForce Now ve Turkcell'in iş birliği yapacağı duyuruldu.

    Ayrıca Bkz. "Müjde! GeForce NOW Türkiye sunucuları açılıyor"

    İlginizi Çekebilir Avatar Müjde! GeForce NOW Türkiye sunucuları açılıyor

    Geçtiğimiz saatlerde de Twitter üzerinden paylaşılan bir video ile GeForce Now'ın ya da yeni ismi ile GeForce Now powered by GAME+'ın Türkiye sunucularının ne zaman aktif edileceği açıklandı. Videoya göre Türkiye sunucuları Mart ayı içerisinde aktif edilecek. 

    Buradan kayıt yaparak sisteme erişen ilk insanlardan olabilirsiniz. 

    Ne yazık ki net bir tarih yok, yalnızca Mart ayı olarak açıklama yapıldı. İlerleyen günlerde net tarih ve ücretler belli olacaktır. Oyuncular özellik fiyat konusunda fazlasıyla meraklı. 

    NVIDIA GeForce NOW powered by GAME+ ile oyuncular sahip oldukları oyunları donanım yeterliliği gözetmeksizin istedikleri Windows, MacOS, Android ve iOS cihazlarından 1080P çözünürlükte ve 60 FPS ile platform üzerinden oynayabilecekler. Sistemin desteklediği oyunların tamamını buradan inceleyebilirsiniz 



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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    M mesadunal1 (Mahmud Esad ÜNAL) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen Çılgın pilot
    Hangi ülkede yaşıyorsun
    2 Yanıt Yanıtla +35
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    Çılgın pilot 1 hf. ( Mesaj Silindi ) mesadunal1
    Senin internet hızın iyi diye herkesin ki iyi olmak zorunda değil.
    2 Yanıt Yanıtla +28
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    Çılgın pilot 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    İnternet hızının 10 mb geçmediği bir ülkede çok da tutacağını düşünmüyorum açıkçası. Umarım en azından ilk ayı bedava yaparlar.
    6 Yanıt Yanıtla +26
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    Yorumlar (37) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    Mugetsuga 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    %5'lik şanslı hatta daha az sayıdaki azınlıktan olup (50 mbit üstü) herkes için Türkiye'deki hızın yüksek olduğunu sananlar toplanmış yine

    Grafiği bile paylaşılmış adam hangi ülkede yaşıyorsun diyor şaka gibi. Türkiye'de yaşıyoruz ve bu ülkedeki %90 internet kullanıcısı 35 mbiti bile göremiyor.

    Hangi ülkeymiş
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    thestell 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Pingden cs oynarken ışınlanarak gidiyoruz 100 gblık oyunu indirmeden oynamak da ne bileyim
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    K Kwanon (İlker Murat Türkcü) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    13 mbps download 0.60 Upload yeter mi ?
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    ersniaydn (Ersin Aydın) 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Arkadaşlar. Hali hazırda kullanıyoruz. Bana neyin daha farklı olacağını söyler misiniz ? Turkcell istediği kadar iyi sunucu alt yapısı olsun. Bizim internetlerin hızları belli zaten !
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    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    rtx3070li pc topluyorsun heralde,psu 1200tl pahalı geldi,1200wattlık psu mu kullanıyorsun
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    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ben bunu bekliyorum ön kayıt yaptırdım.Fakat fiyat geforce now dan yüksek olursa nware den ingiliz sunucularından oynuyacağım bu kesin.
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    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    sen nerde yaşıyon 8 ms ne la
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    tonodias 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Benim 24 mbps fakat testte 26-27 alıyorum :)
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    rammizdayyi (Ramiz Dayı) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Merakla bekliyoruz bakalim bu hizlarla pinlerler neler gorecegiz
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    T ThErdemO (Erdem Onur) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ben şahsen 200Mbps kullandığım için durum böyle mi bilmiyorum ancak sırasıyla 10Mbps Fiber, 24Mbps ADSL (vdsl de olabilir) ve 35Mbps Fiber (hepsi Superonline) kullanan 3 arkadaşıma da ağ testi yaptırdım fiber kullananlarda bant genişliğini >50 Mbps gösterdi.

    Sanırım Superonline kendi fiber kullanıcıları için bir limitsiz bant genişliği sunacak müşterilerine. En azından SO Fiber tarafından oldukça fazla kişiyi müşteri olarak çekmesi demek bu.

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


    (İnternette 25 Mbps Fiber kullandığını iddia eden biri tarafından paylaşılmış görseli de ekleyeyim.)
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    Challengermert (as das) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) ThErdemO
    Selamlar,
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    Böyle bir değer alıyorum, Superonline 200 megabit GPON fiber kullanıyorum. Sebebi nedir? Testi şimdi yaptım.
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