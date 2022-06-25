GeForce Now kütüphanesine bu hafta 8 yeni oyun eklendi

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Nvidia'nın bulut tabanlı sistemi GeForce Now'un bu hafta oyun kütüphanesine 8 yeni oyun eklendi.

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Gündüz Mac Kullanıcısı, Gece Oyuncu

GeForce NOW, neredeyse tüm Mac'leri üst düzey bir PC oyun bilgisayarına dönüştürerek oyunları en üst kalitede sunuyor ve görüntüyü kesintisiz şekilde Macbook Pro, Macbook Air, iMac ve Mac Mini'lere aktarıyor. Böylece GeForce NOW'la, ayrı bir bilgisayar sahibi olmaya gerek kalmadan oyunların gerçek PC sürümleri oynanabiliyor.

A Plague Tale: Requiem En İyi Oyun Deneyimine Kavuşuyor

A Plague Tale: Requiem oyununa NVIDIA DLSS ve Ray Tracing teknolojileri geliyor. Böylece oyunun hayranları, en yüksek düzeyde performans, en akıcı oyun ve en üst seviye A Plague Tale: Requiem deneyimine kavuşacaklar. NVIDIA DLSS, süper çözünürlük standardını belirlemeye devam ediyor. DLSS, NVIDIA'nın görüntü kalitesinden ödün vermeden performansı artıran, otoriteler tarafından beğenilen AI (Yapay Zekâ) destekli teknolojisidir. NVIDIA DLSS, performansını 3 kata kadar hızlandırdığı 180'den fazla oyunda kullanılıyor.

GeForce NOW'a bu hafta gelen sekiz yeni oyunun listesi:

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GeForce Now kütüphesine bu hafta 8 yeni oyun eklendi