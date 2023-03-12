GeForce NOW'a 8 yeni oyun eklendi: GRID Legends, Call of the Sea ve daha fazlası

GeForce NOW'ın yeni oyunları belli oldu!
GeForce NOW’a bu hafta eklenen popüler oyunlar arasında Hotel Renovator, Clash: Artifacts of Chaos, Figment 2: Creed Valley, Monster Energy Supercross – The Official Videogame 6, Big Ambitions, Scars Above, GRID Legends ve Call of the Sea dahil olmak üzere 8 farklı yapım yer alıyor.
Yeni yapımlar arasından ise özellikle Call of the Sea ve Electronic Arts’ın yarış oyunu Grid Legends'in ön plana çıktığını belirtelim. Ayrıca duyuruya ek olarak Nvidia, GeForce RTX 4080 ile desteklenen RTX 4080 SuperPOD üyelik seçeneğinin artık Chicago ve Montreal bölgelerinde erişime açıldığını duyurdu.
Halihazırda 1500’den fazla oyuna destek sunan GeForce Now (GAME+) platformuna aylık 140 TL ücret ile ulaşılabiliyor. 3 aylık ve 6 aylık Premium paketin ücretleri ise sırasıyla 300 ve 600 TL.
GeForce Now'da Bu Hafta
- Hotel Renovator
- Clash: Artifacts of Chaos
- Figment 2: Creed Valley
- Monster Energy Supercross – The Official Videogame 6
- Big Ambitions
- Call of the Sea
- GRID Legends
- Scars Above
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
umarım yakında umduğumuz aleti de çıkarmazlar. [resim]
bu zaten yapıldı big bang theory Howard Wolowitz saygılar
lan bunu zamanında bigbang teoty de
bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D
bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar
@Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...
kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız
covid ile mücadele yeni yöntemi
Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.
şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez