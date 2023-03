GeForce NOW'a 8 yeni oyun eklendi: GRID Legends, Call of the Sea ve daha fazlası

Tam Boyutta Gör Günümüzde GeForce Now ve Xbox Cloud Gaming gibi bulut tabanlı oyun hizmetleri oyuncular için yeni bir alternatif haline geldi. Bu bağlamda pazarında önde gelen oyuncularından Nvidia, GeForce Now kütüphanesini yeni oyunlar ile güncellemeye devam ediyor. Ülkemizde GeForce Now by Game+ ismi ile de yerelleştirilen platforma 8 yeni oyun daha eklendi.

GeForce NOW'ın yeni oyunları belli oldu!

GeForce NOW’a bu hafta eklenen popüler oyunlar arasında Hotel Renovator, Clash: Artifacts of Chaos, Figment 2: Creed Valley, Monster Energy Supercross – The Official Videogame 6, Big Ambitions, Scars Above, GRID Legends ve Call of the Sea dahil olmak üzere 8 farklı yapım yer alıyor.

Samsung Türkiye ile GeForce NOW GAME+ iş birliği 1 ay önce eklendi

Yeni yapımlar arasından ise özellikle Call of the Sea ve Electronic Arts’ın yarış oyunu Grid Legends'in ön plana çıktığını belirtelim. Ayrıca duyuruya ek olarak Nvidia, GeForce RTX 4080 ile desteklenen RTX 4080 SuperPOD üyelik seçeneğinin artık Chicago ve Montreal bölgelerinde erişime açıldığını duyurdu.

Halihazırda 1500’den fazla oyuna destek sunan GeForce Now (GAME+) platformuna aylık 140 TL ücret ile ulaşılabiliyor. 3 aylık ve 6 aylık Premium paketin ücretleri ise sırasıyla 300 ve 600 TL.

GeForce Now'da Bu Hafta

Hotel Renovator

Clash: Artifacts of Chaos

Figment 2: Creed Valley

Monster Energy Supercross – The Official Videogame 6

Big Ambitions

Call of the Sea

GRID Legends

Scars Above

