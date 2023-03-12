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    GeForce NOW'a 8 yeni oyun eklendi: GRID Legends, Call of the Sea ve daha fazlası

    Popüler bulut oyun servisi GeForce Now (GAME+) hizmetinin oyun kütüphanesine bu hafta 8 yeni oyun eklendi. Yeni yapımlar arasında GRID Legends, Call of the Sea ve daha fazlası yer alıyor.
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    GeForce NOW'a 8 yeni oyun eklendi! GRID Legends ve daha fazlası Tam Boyutta Gör
    Günümüzde GeForce Now ve Xbox Cloud Gaming gibi bulut tabanlı oyun hizmetleri oyuncular için yeni bir alternatif haline geldi. Bu bağlamda pazarında önde gelen oyuncularından Nvidia, GeForce Now kütüphanesini yeni oyunlar ile güncellemeye devam ediyor. Ülkemizde GeForce Now by Game+ ismi ile de yerelleştirilen platforma 8 yeni oyun daha eklendi.

    GeForce NOW'ın yeni oyunları belli oldu!

    GeForce NOW’a bu hafta eklenen popüler oyunlar arasında Hotel Renovator, Clash: Artifacts of ChaosFigment 2: Creed ValleyMonster Energy Supercross – The Official Videogame 6Big Ambitions, Scars AboveGRID Legends ve Call of the Sea dahil olmak üzere 8 farklı yapım yer alıyor. 

    Yeni yapımlar arasından ise özellikle Call of the Sea ve Electronic Arts’ın yarış oyunu Grid Legends'in ön plana çıktığını belirtelim. Ayrıca duyuruya ek olarak Nvidia, GeForce RTX 4080 ile desteklenen RTX 4080 SuperPOD üyelik seçeneğinin artık Chicago ve Montreal bölgelerinde erişime açıldığını duyurdu. 

    Halihazırda 1500’den fazla oyuna destek sunan GeForce Now (GAME+) platformuna aylık 140 TL ücret ile ulaşılabiliyor. 3 aylık ve 6 aylık Premium paketin ücretleri ise sırasıyla 300 ve 600 TL.

     GeForce Now'da Bu Hafta

    • Hotel Renovator
    • Clash: Artifacts of Chaos
    • Figment 2: Creed Valley
    • Monster Energy Supercross – The Official Videogame 6
    • Big Ambitions 
    • Call of the Sea 
    • GRID Legends
    • Scars Above
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    donanimhabercom Instagram

    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    emrahmt 1 gün önce

    umarım yakında umduğumuz aleti de çıkarmazlar. [resim]

    S
    Sino_0 1 gün önce

    bu zaten yapıldı big bang theory Howard Wolowitz saygılar

    S
    Sino_0 1 gün önce

    lan bunu zamanında bigbang teoty de

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    4S14N_HUNT3R 3 gün önce

    bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D

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    CoreXXX 4 gün önce

    bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar

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    ugah6aiw 5 gün önce

    @Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...

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    Ignite 5 gün önce

    kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız

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    pcdiyari 5 gün önce

    covid ile mücadele yeni yöntemi

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    murattari 5 gün önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 6 gün önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

    Profil resmi
    şairane 1 hafta önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 1 hafta önce

    [resim]

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 1 hafta önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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