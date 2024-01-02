GeForce RTX 3050 6GB özellikleri belli oldu: Neler sunacak?

GeForce RTX 3050 6GB özellikleri belli oldu
Aktarıldığı kadarıyla GeForce RTX 3050 6GB, 2.048 CUDA çekirdeği, 6GB VRAM ve 96 bit bellek veriyolu ile eşleştirilen GA107-325-Kx GPU'ya sahip olacak. Bunun temel modele kıyasla CUDA çekirdeğinde yüzde 20, saat hızında ise yüzde 17'ye kadar daha yavaş olduğunu belirtelim. Böylece RX 6600 ve Arc A580/A750 modellerinin karşısına konumlandırılacak.
Sızdırılan listelere göre RTX 3050 6GB, 115W TDP ile eşleştirilecek ve 179 dolardan başlayan fiyatlara sahip olacağı belirtiliyor. Bu doğrultuda 8GB versiyona kıyasla çok daha ekonomik olacağı kesin. Zira RTX 3050 8GB modeli ilk çıktığında 249 dolara satılıyordu. 6GB ile aralarında 70 dolar gibi ciddi fark bulunacak.
GeForce RTX 3050 6GB'ın çıkış tarihi ise henüz netleşmedi. Ancak RTX 40 SUPER serisi ile eş zamanlı olarak raflarda yerini aldığını görebiliriz. Bunun için Şubat ayına kadar beklememiz gerekecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.