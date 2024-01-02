Tam Boyutta Gör Kaçıranlar için Nvidia'nın bir süredir RTX 3050 modelinin daha yavaş bir sürümü üzerinde çalıştığı söyleniyor. Bu noktada RTX 3050 6GB, şirketin üretim ortakları tarafından daha önce doğrulanmıştı. Geçtiğimiz saatlerde ise, bütçe ekran kartının bazı özellikleri gün yüzüne çıktı.

GeForce RTX 3050 6GB özellikleri belli oldu

Aktarıldığı kadarıyla GeForce RTX 3050 6GB, 2.048 CUDA çekirdeği, 6GB VRAM ve 96 bit bellek veriyolu ile eşleştirilen GA107-325-Kx GPU'ya sahip olacak. Bunun temel modele kıyasla CUDA çekirdeğinde yüzde 20, saat hızında ise yüzde 17'ye kadar daha yavaş olduğunu belirtelim. Böylece RX 6600 ve Arc A580/A750 modellerinin karşısına konumlandırılacak.

Sızdırılan listelere göre RTX 3050 6GB, 115W TDP ile eşleştirilecek ve 179 dolardan başlayan fiyatlara sahip olacağı belirtiliyor. Bu doğrultuda 8GB versiyona kıyasla çok daha ekonomik olacağı kesin. Zira RTX 3050 8GB modeli ilk çıktığında 249 dolara satılıyordu. 6GB ile aralarında 70 dolar gibi ciddi fark bulunacak.

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GeForce RTX 3050 6GB'ın çıkış tarihi ise henüz netleşmedi. Ancak RTX 40 SUPER serisi ile eş zamanlı olarak raflarda yerini aldığını görebiliriz. Bunun için Şubat ayına kadar beklememiz gerekecek.

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GeForce RTX 3050 6GB özellikleri belli oldu! Neler sunacak?