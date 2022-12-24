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    RTX 3050 GA107 çipi ile güncellendi: Güç tüketimi azalıyor

    Nvidia’nın giriş seviyesi kartı olan RTX 3050, GA107 çipi ile güncellendi. Böylece ürün, aynı performans seviyesinde daha az güç tüketimi yapacak. MSI, yeni çipli ilk RTX 3050 ürününü tanıttı.
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    GeForce RTX 3050 güncellendi Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz yıl 249 dolar fiyat etiketi ile satışa çıkan Nvidia GeForce RTX 3050, son yılın en popüler kartlarından biri olmayı başardı. Giriş seviyesine ışın izleme ve DLSS gibi özellikleri getiren kart, GA106 çipinden güç alıyordu ancak Nvidia, RTX 3050’yi GA107 çipi ile güncelledi. Yeni RTX 3050, daha az güç tüketimi ile dikkat çekiyor.

    MSI yeni RTX 3050 kartını tanıttı

    Yeni RTX 3050, 2560 CUDA çekirdeği ile GA106’da kullanılan 3840 çekirdeğinde kırpmaya sahip ancak ürün, performans olarak GA106 çipinden güç alan RTX 3050 modellerinden geri kalmıyor. Bahsi geçen yeni RTX 3050, MSI tarafından satışa çıktı. GeForce RTX 3050 VENTUS 2X XS 8GB OC isimli kart 1807 MHz hızında çalışıyor ve hız aşırtma desteğine sahip olarak geliyor. 14Gbps hıza sahip 8GB GDDR6 belleği, 128-bit bus ile desteklenmiş. Ürünün güç tüketimi, GA106’dan güç alan RTX 3050’ye göre 15W daha az ve 115W olarak belirtilmiş.

    GeForce RTX 3050 güncellendi Tam Boyutta Gör
    1 adet DisplayPort 1.4a ve 1 adet HDMI 2.1 bağlantısına yer veren kart ayrıca DL-DVI-D bağlantısına da sahip. Nvidia, yeni RTX 3050 modelini tanıtması ile bir bakıma RTX 4050’nin yakın zamanda tanıtılmayacağını onaylamış oldu.
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    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

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    vjdrsjejv 2 gün önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

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