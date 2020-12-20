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    Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    GeForce RTX 3060 6GB ve 12GB bellek ile gelebilir

    Ampere mimarisine ait orta seviye RTX 3070 ve RTX 3060 Ti ekran kartlarında 8GB bellek miktarını yeterli görmeyenler için RTX 3060 ekran kartı 12GB seçeneği ile gelebilir.
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    GeForce RTX 3060 6GB ve 12GB bellek ile gelebilir
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    Nvidia’nın orta seviyede iddialı olacak GeForce RTX 3060 Ti ekran kartını piyasaya sürmesinin ardından sıra orijinal RTX 3060 modeline geldi. Yaklaşık bir ay sonra GeForce RTX 3060 ekran kartı 6GB ve 12GB bellek ile piyasaya çıkacağı iddia ediliyor.

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    RTX 3060 12GB

    GeForce RTX 3060 Ti ekran kartı önceki nesle göre önemli performans artışı ile gelse de 8GB video bellek kapasitesi eleştiri konusu olmuştu. Pek çok oyunda 8GB üzerinin gerekli olduğu dile getirilmişti. RTX 3060 12GB ile Nvidia’nın bu seviyede önemli bir alternatif oluşturacağı tahmin ediliyor. Hatırlanacağı üzere GTX 1060 ekran kartında 3GB ve 6GB bellek seçenekleri mevcuttu.

    Ayrıca Bkz. "Intel’in 128 EU içeren harici ekran kartı gün yüzüne çıktı"

    192-bit veri yolu sunacak olan RTX 3060 ekran kartı Radeon RX 6700 serisine alan bırakmamayı hedefliyor. Radeon RX 6700 XT ekran kartının 192-bit veri yolunda 12GB bellek sunacak olması muhtemelen bu hamlenin temel nedenini oluşturuyor.

    CES 2021 sanal fuarında tanıtımının yapılması beklenen GeForce RTX 3060 ekran kartının 6GB ve 12GB seçenekleri arasında bir donanım farklılığı olacak mı merak konusu. Elbette fiyatı da bu noktada oldukça belirleyici olacak.



    https://www.techpowerup.com/276134/nvidia-geforce-rtx-3060-to-come-in-12gb-and-6gb-variants Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    fhrstw 2 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Büyük ahlaksızlık yıl olmuş 2020 beğenilmeyen konsollar 16 gb gdddr6 ram ile geliyor. Ama gpular 400-500 dolar sadece ve sadece karta ödüyorsun cpusu anakartı hiç bişeyi yok sadece çıplak gpu ama 6 cigolayt rem şaka gibi.
    Büyük ahlaksızlık yıl olmuş 2020 beğenilmeyen konsollar 16 gb gdddr6 ram ile geliyor. Ama gpular 400-500 dolar sadece ve sadece karta ödüyorsun cpusu anakartı h...
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    2 Yanıt Yanıtla +12
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    Yorumlar (12) Yorum Yaz Forumda Gör
    Romeo84 1 gün ( Mesaj Silindi )
    10gb altı artık çöp olacak gibi, bunlar hala 6 gb çıkarıyor.
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    VITO SCALETTA 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Şimdi 3060, 3060Ti den daha mı iyi bir kart olacak?
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    heyysanadiyom (heyysanadiyom alengirli) 1 gün ( Mesaj Silindi ) VITO SCALETTA
    bence HAYIR


    cuda çekirek az


    bit verisi az


    temel frekans az


    ama 12gb bellek var , bu ne perhiz bu ne lahana turşusu




    • tahmin
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    snakefatih (Fatih Mortezmo Altamiano Del Casio) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    3060 a 12gb vram takan adam 3050 ye de 12gb vram takar
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    FooL (M. P.) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    8 gb ilerisi için yetersiz, mantıklı yatırım değil diyorlar katılıyorum. Ama bu forumda gördüğüm kadarıyla kimsenin umrunda değil 8 gb alan nasıl olsa 10 gb veya 16gb neyse alıp geçiyor. Sadece söylemde kalıyor yazmak için yazılıyor. Olay uygulamaya gelince aynı işlemcilerdeki gibi önce 4 sonra 6 tabii ki 8 alınıyor. Toplumda bu kadar istek olunca bizi yolan çok olur
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    heyysanadiyom (heyysanadiyom alengirli) 1 gün ( Mesaj Silindi ) FooL
    oyunlarda vram yetersiz kalınca ne oluyor?













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    BohemianRhapsody 1 gün ( Mesaj Silindi )
    3060ti ya da uygun fiyatlı bulursam 3070 düşünüyordum ama 8gb VRAM gelecekte yetersiz kalacak gibi gözüküyor. Şimdi 3060 12 GB mantıklı geliyor ama onun da performans çok geride kalacak diğerlerine göre. 3060ti-3070 ayarlarında yüksek vramli bir kart çıksa iyi olur.
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    MsSsS 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Yeni serilerde 8GB bellek alt limit olur diye düşünüyordum şaka gibi hala 6GB kartlar çıkarıyorlar.
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    sniper23 (Enes Şahinler) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    RX 6700 de aynı RAM muhabbeti olacak gibi görünüyor.
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    shruikan 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Şimdi de ekran kartı bellek miktarında mı sidik yarışı başladı?
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    Spider_hip (Doğan Eray) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Bende 6gb 1660ti var. 2560x1080 çözünürlüklü (ultrawide) monitörüm var. Yani 2K'dan düşük FullHD'den biraz fazla. Bir çok oyunda 6gb'nin yetmediğini görüyorum. 3060 ise bu karttan yaklaşık %40 daha güçlü olduğuna göre 6gb yani yazık bu karta. Alana da yazık. 8gb'nin altı olmaz artık, belki sadece pubg falan takılana olur, ona da zaten bu kadar güçlü kart gerekmez.
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    fhrstw 2 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Büyük ahlaksızlık yıl olmuş 2020 beğenilmeyen konsollar 16 gb gdddr6 ram ile geliyor. Ama gpular 400-500 dolar sadece ve sadece karta ödüyorsun cpusu anakartı hiç bişeyi yok sadece çıplak gpu ama 6 cigolayt rem şaka gibi.
    1 Yanıt Yanıtla +12
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    Xit 1 gün ( Mesaj Silindi ) fhrstw
    dahası var. mesala ben 8gb 3070 aldım. insan bi önceden yol haritasını yayınlar bizde ona göre alırız. 12gb ile 3060 gelicek, 8gb ile 3070 sırıtacak.
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    1743 kez okundu.
    12 kişi, toplam 12 yorum yazdı.

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    nvidia, geforce rtx 3060 ti ve
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