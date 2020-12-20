GeForce RTX 3060 6GB ve 12GB bellek ile gelebilir

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Nvidia’nın orta seviyede iddialı olacak GeForce RTX 3060 Ti ekran kartını piyasaya sürmesinin ardından sıra orijinal RTX 3060 modeline geldi. Yaklaşık bir ay sonra GeForce RTX 3060 ekran kartı 6GB ve 12GB bellek ile piyasaya çıkacağı iddia ediliyor.

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RTX 3060 12GB

GeForce RTX 3060 Ti ekran kartı önceki nesle göre önemli performans artışı ile gelse de 8GB video bellek kapasitesi eleştiri konusu olmuştu. Pek çok oyunda 8GB üzerinin gerekli olduğu dile getirilmişti. RTX 3060 12GB ile Nvidia’nın bu seviyede önemli bir alternatif oluşturacağı tahmin ediliyor. Hatırlanacağı üzere GTX 1060 ekran kartında 3GB ve 6GB bellek seçenekleri mevcuttu.

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192-bit veri yolu sunacak olan RTX 3060 ekran kartı Radeon RX 6700 serisine alan bırakmamayı hedefliyor. Radeon RX 6700 XT ekran kartının 192-bit veri yolunda 12GB bellek sunacak olması muhtemelen bu hamlenin temel nedenini oluşturuyor.

CES 2021 sanal fuarında tanıtımının yapılması beklenen GeForce RTX 3060 ekran kartının 6GB ve 12GB seçenekleri arasında bir donanım farklılığı olacak mı merak konusu. Elbette fiyatı da bu noktada oldukça belirleyici olacak.

https://www.techpowerup.com/276134/nvidia-geforce-rtx-3060-to-come-in-12gb-and-6gb-variants

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