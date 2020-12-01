GeForce RTX 3060 Ti satışa çıkıyor: İşte fiyatı!

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Nvidia’nın orta segmentte rakibine alan bırakmama adına hazırladığı yeni GeForce RTX 3060 Ti ekran kartı satışa çıkıyor. Nvidia Türkiye de ekran kartının başlangıç fiyatını belirlemiş durumda.

GeForce RTX 3060 Ti özellikleri ve fiyatı

GeForce RTX 3060 Ti ekran kartı Ampere mimarisinin şimdilik giriş seviyesi durumuna geldi. Elbette RTX 3060 ve 3050 gibi kartlarla durum değişecek. RTX 3060 Ti modeli RTX 3070 ekran kartının altına yerleşiyor.

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GA104-200 grafik çekirdeğini temel alan RTX 3060 Ti ekran kartında 4864 CUDA çekirdeği 1.67GHz saat hızına kadar çıkabiliyor. 8GB GDDR6 grafik belleği 256-bit veri yolunda 448GB/s bant genişliğine ulaşabiliyor. Kart 16.2 TFLOPS performans değerine kadar çıkabiliyor.

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3DMark Fire Strike ve Time Spy sonuçlarına göre RTX 3060 Ti ekran kartı RTX 3070 ekran kartına göre yüzde 10, RTX 2080 Ti ekran kartına göre yüzde 15, RX 6800 ekran kartına göre sırasıyla yüzde 40 ve yüzde 25 daha yavaş.

Geekbench Vulkan söz konusu olduğunda ise RX 6800’e göre yüzde 30’a kadar bir artış görülmüş ancak bunun sebebi tam olarak bilinmiyor. Ashes of The Singularity için de yine benzer sonuçlar mevcut.

GeForce RTX 3060 Ti ekran kartı için 4545TL başlangıç fiyatı belirlenmiş. Üretici ortakların gelişmiş çözümleri ile birlikte muhtemelen bu fiyat daha da yukarı çıkacaktır. Ürün yarın itibariyle stoklarda olacak. Sınırlı bir süre için, yeni bir GeForce RTX 3060 Ti GPU veya sistem satın alan oyuncular NVIDIA GeForce NOW bulut oyun hizmetine de bir yıllık abonelik elde edecekler.

https://www.nvidia.com/tr-tr/geforce/graphics-cards/30-series/rtx-3060-ti/

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