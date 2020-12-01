Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    GeForce RTX 3060 Ti satışa çıkıyor: İşte fiyatı!

    Radeon RX 6800 serisinin önünü kesmeyi amaçlayan GeForce RTX 3060 Ti ekran kartı satışa başlıyor. 16.2 TFLOPS değere ulaşan ekran kartının fiyatı haberimizde.
    2 hf.
    28b
    1
    157
    Ekran Kartı
    Abone ol
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    24

    GeForce RTX 3060 Ti satışa çıkıyor: İşte fiyatı!
    Tam Boyutta Gör

    Nvidia’nın orta segmentte rakibine alan bırakmama adına hazırladığı yeni GeForce RTX 3060 Ti ekran kartı satışa çıkıyor. Nvidia Türkiye de ekran kartının başlangıç fiyatını belirlemiş durumda.

    GeForce RTX 3060 Ti özellikleri ve fiyatı

    GeForce RTX 3060 Ti ekran kartı Ampere mimarisinin şimdilik giriş seviyesi durumuna geldi. Elbette RTX 3060 ve 3050 gibi kartlarla durum değişecek. RTX 3060 Ti modeli RTX 3070 ekran kartının altına yerleşiyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar RTX 3060 Ti fiyatları sızdı

    Ayrıca Bkz. "Samsung gelecek ay QD-OLED üretim testlerine başlıyor"

    GA104-200 grafik çekirdeğini temel alan RTX 3060 Ti ekran kartında 4864 CUDA çekirdeği 1.67GHz saat hızına kadar çıkabiliyor. 8GB GDDR6 grafik belleği 256-bit veri yolunda 448GB/s bant genişliğine ulaşabiliyor. Kart 16.2 TFLOPS performans değerine kadar çıkabiliyor.

    GeForce RTX 3060 Ti satışa çıkıyor: İşte fiyatı!
    Tam Boyutta Gör

    3DMark Fire Strike ve Time Spy sonuçlarına göre RTX 3060 Ti ekran kartı RTX 3070 ekran kartına göre yüzde 10, RTX 2080 Ti ekran kartına göre yüzde 15, RX 6800 ekran kartına göre sırasıyla yüzde 40 ve yüzde 25 daha yavaş.

    Geekbench Vulkan söz konusu olduğunda ise RX 6800’e göre yüzde 30’a kadar bir artış görülmüş ancak bunun sebebi tam olarak bilinmiyor. Ashes of The Singularity için de yine benzer sonuçlar mevcut.

    GeForce RTX 3060 Ti ekran kartı için 4545TL başlangıç fiyatı belirlenmiş. Üretici ortakların gelişmiş çözümleri ile birlikte muhtemelen bu fiyat daha da yukarı çıkacaktır. Ürün yarın itibariyle stoklarda olacak. Sınırlı bir süre için, yeni bir GeForce RTX 3060 Ti GPU veya sistem satın alan oyuncular NVIDIA GeForce NOW bulut oyun hizmetine de bir yıllık abonelik elde edecekler.



    https://www.nvidia.com/tr-tr/geforce/graphics-cards/30-series/rtx-3060-ti/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    CSGSERKAN (Serkan Gazanfer) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bu yorum bir örnektir...
    Ben bir satıcıyım sattığım ürünün gerçek fiyatı 500 TL
    Ben diğer bir satıcıyım 500 TL ye satılan ürünü 350 TL ye satıyorum
    Ben Rekabet kurumu 500 TL lik malı 350 TL ye sattığın için sana ceza veriyorum.
    Ben diğer bir satıcıyım 500 TL lik malı 1500 TL ye satıyorum
    Rekabet kurumu ben bunda bir sakınca görmüyorum....
    Ülkemizin kısa ve net özeti budur rakamlar yüksek olunca alınan vergi de fazla oluyor haliyle devlet büyüklerimiz buna bir güzel göz yumuyor gariban vatandaş gene yediği kazıkla kalıyor.
    Bir gün insan olarak umarım hak ettiğimiz değeri görürüz....
    Bu yorum bir örnektir... Ben bir satıcıyım sattığım ürünün gerçek fiyatı 500 TL Ben diğer bir satıcıyım 500 TL ye satılan ürünü 350 TL ye satıyorum B...
    Devamını Gör
    5 Yanıt Yanıtla +97
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Virinom (Süleyman Kenar) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Kartın fiyatını dolar cinsinden yazsanız da diğer kartlarla karşılaştırabilsek. TL ile yazınca bir şey ifade etmiyor değeri her gün değişiyor.
    1 Yanıt Yanıtla +53
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    fero01 (ferhat özalp) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Adamlar kartları pahalı satanın nividia olduğunu felan sanıyor??????. Olum bu ülkenin ve senin varlığından bi haber lan adamlar. Fiyatını açıklar gerisi seni ve ülkendeki satıcıları ilgilendirir. Yani Türkiye olsa nolur olmasa nolur pazarlarında.
    Adamlar kartları pahalı satanın nividia olduğunu felan sanıyor??????. Olum bu ülkenin ve senin varlığından bi haber lan adamlar. Fiyatını açıklar gerisi seni ve...
    Devamını Gör
    1 Yanıt Yanıtla +41
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (80) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    Noxy77 (Burak Ünver) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ben aldım artık 3060Ti gamegarajdan O.C versyonu düz versyonunu bekliyodum fakat direk stok tükendi ben alana kadar indirim bekledikçede artıyor fiyatları dolar zaten bu saatten sonra düşmez aksine artar bu fiyatlar bile çok iyi şuan iyi derken kötünün iyisi demek istiyorum cep yakıyor evet ama daha kötüsü olucak ülke bu şekilde giderse.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    trumpet (Bülent UE) 2 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    fiyata gel , herkes tutturabildigine fiyat koymus :)

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    flonky 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    1080p oyuncu için gtx1080 den rtx3060 a geçmek mantıksız. 2k ve 3070 olmalı geçme kriteri. Şuanda planım en az 1.5-2 yıl 2k ve 3080 tabi bu fiyatlara ölmezde ayakta kalırsak.
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ßyİsMaİLCaN (ismailcan ) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) flonky
    Sadece 1080p kullanılacaksa su anda hangi ekran kartı seçmeli yani anladığım kadarıyla sadece 1080p kullanacak biri 3080 almasına gerek yok
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Anaesthetica (Liberta Per Gli Ultras) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    B450M S2H - 3500X ile uyumu nasıl olur millet ?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    DH Misafiri 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Acele etmem, 6700 serisini de görmem lazım
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    AnacoN (ilker Akanter) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) DH Misafiri
    AMD, 6x00 serisi ile iyi bir atak yaptı ama RT ve DLSS bence önemli iki kriter. O nedenle Radeon'un bu neslini es geçiyorum ben. RTX serisi daha mantıklı bu iki yönü nedeniyle.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    hamza5806 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Oha bu ne la



    1060li pcyi cikar cikmaz 3300e toplamistik forumda şimdi sadece kart 4500 bir de bendeki 1060 asus strix en pahalısıydı



    Konsola doneyim desen 8300 borrrrru gibi



    Oyun oynanmaz artik bu ulkede eline geçiren xbox one ps4 ps3 falan ucuz ne bulursa alsin onunla yetinsin aga daha da kotu olacak
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Pence1 (Ümit Türkmen) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Yani yeni nesil 2080 super gibi.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    diemcizone 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    3060Ti bekleyen varsa beklemesin, Türkiye'de miningciler çökmeye başladı kartlara.
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    RaveN11 (Sertaç Kılıç) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Dünyada stok sıkıntısı var. Yoksa amazon.com veya newegg'den almayı düşünüyorum.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    cengizps3 (Cengizhan ) 2 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    RTX3060 Ti 200 lira zamlanmış.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    ProfXavier +72 ssbrutality +71 vedkum +64 investing +43 khytr89 +41 galaxyg +39 palamutix +39 dost1984 +28 Xagdas +28 ilkerinanç +28
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 kilecerme ilk kez +377 2 TUFFGONG ilk kez +256 3 Spider_hip 6. kez +201
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    1 Kişi Okuyor (0 Üye, 1 Misafir) 1 Masaüstü

    GENEL İSTATİSTİKLER
    27966 kez okundu.
    63 kişi, toplam 80 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    nvidia, rtx 3060 ti ve
    3 etiket daha rtx 3060 ti fiyatı rtx 3060 ti türkiye Donanım
    Facebook Sayfası249,6b
    Twitter Profili94,7b
    Instagram Sayfası46,5b
    YouTube Kanalı310b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 2 hf. Amazfit GTS 2 Mini akıllı saati tanıtıldı 2 hf. Google’ın yapay zekası ilaç geliştirmelerini hızlandıracak 2 hf. Xbox Game Pass'e Aralık ayında eklenecek olan oyunlar belli oldu; Control, Game Pass'e geliyor 2 hf. Battlefield 3 Amazon Prime üyelerine ücretsiz oldu 2 hf. BluTV bu hafta sonu ücretsiz olacak 2 hf. Bugatti motoru ile donatılmış 1.9 milyon TL'lik kol saati 2 hf. Bir oyuncu, 500.000$'lık oyun koleksiyonunu annesi çöpe attığı için kaybetti 2 hf. Eğlence dünyasının Top 20'si belli oldu: Avengers 2.sırada 2 hf. Marvel'ın Hawkeye dizisinin kadın başrolü belli oldu 2 hf. Red Dead Online bağımsız bir şekilde satışa sunuldu; Türkiye fiyatı belli oldu 2 hf. Çin, Şangay'da üretilecek Tesla Model Y'lerin satışına izin verdi 2 hf. Doom Eternal'ın Xbox Game Pass PC'ye ne zaman dahil olacağı açıklandı 2 hf. WhatsApp'ta, her sohbete özel duvar kağıtları seçebileceksiniz 2 hf. Seat Tarraco e-Hybrid Wolfsburg'da üretim bandına çıkıyor 2 hf. Chang'e 5 resmen Ay'a iniş yaptı: İşte tarihi görevin detayları 2 hf. Snapdragon 888 tanıtıldı: İşte ilk detaylar 2 hf. Hangi ülke ne kadar koronavirüs aşısı sipariş etti? Türkiye ne durumda? 2 hf. YouTube'un 2020 yılındaki en popüler videoları açıklandı 2 hf. Yerli 'mobil dronesavar'a ilk talep Rusya'dan geldi 2 hf. Sony: Tek oyunculu oyunlara müthiş ilgi var 2 hf. GÖRÜNTÜLENEN GeForce RTX 3060 Ti satışa çıkıyor: İşte fiyatı! Sonraki Bakan Koca açıkladı: Türkiye'de ilk koronavirüs aşısı ne zaman uygulanacak? 2 hf. Google yönlendiricileri Zoom ve Meet uygulamalarını öncelikli hale getirecek 2 hf. Kawasaki, motosikletler için yenilikçi hibrit motor üzerinde çalışıyor 2 hf. The Walking Dead World Beyond dizisinin 2. sezonundan ilk video yayınlandı 2 hf. Sony açıkladı: Hangi Xperia telefonlar ne zaman Android 11 güncellemesi alacak? 2 hf. Samsung kendi takip cihazı üzerinde çalışıyor 2 hf. eBay, abartılı fiyata PS5 fotoğrafı satanların ilanını kaldırmaya başladı 2 hf. PS Plus Aralık 2020 oyunları indirmeye sunuldu 2 hf. Karşınızda 2020 yılının en iyi Google Play uygulamaları 2 hf. Google Play yılın en iyi oyunları belli oldu 2 hf. Spotify, 2020'nin enlerini açıkladı! Türkiye'de en çok hangi şarkılar dinlendi? 3 hf. ZTE Blade 20 Pro 5G tanıtıldı: AMOLED ekran, Snapdragon 765G işlemci ve 64 MP kamera 3 hf. Uygun fiyatlı Moto G 5G tanıtıldı 3 hf. Black Mirror'ın yaratıcısı Netflix için 2020 hakkında sahte belgesel (mockumentary) hazırlıyor 3 hf. ZTE tüm markalarını birleştiriyor 3 hf. Uygun fiyatlı iRobot Roomba 671'i denedik 3 hf. Utah'ta bulunan gizemli monolitin ardından şimdi de Romanya'da başka bir monolit bulundu 3 hf. The Walking Dead’in yapımcısı, Rick Grimes filminin muhteşem olacağını söyledi 3 hf. Bazı PS5'ler farklı fanla geliyor: Fanlardan birisi daha sessiz 3 hf. Depreme dayanıklı bükülebilir beton Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Kripto Paralar katkılarıyla
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız