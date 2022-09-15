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    Nvidia GeForce RTX 4000 serisi depolarda bekliyor

    Nvidia’nın Ada Lovelace tabanlı GeForce RTX 4000 ekran kartları halen depolarda yığılı bir şekilde bekliyor. Firma RTX 3000 stoklarının temizlenmesini bekliyor. 
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    GeForce RTX 4000
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    Nvidia’nın performans ve enerji tüketimini arşa çıkaracak yeni Ada Lovelace mimarisi aslında Ağustos bitmeden piyasada olacaktı ancak özellikle ortaya saçılan ikinci el madencilik cihazları ve stoklarda kalan ürünler işleri değiştirdi.

    Depolarda GeForce RTX 4000 kartları

    Sektörden gelen bilgiler Ağustos ayından bu yana GeForce RTX 4000 kartlarının Tayvan’daki depolarda bekletildiğini gösteriyor. Nvidia’nın özellikle GeForce RTX 3080 ve RTX 3090 serilerinin stoklarının temizlenmesini beklediği gündeme gelmişti.

    Zaten GeForce RTX 3000 ekran kartlarının fiyatı oldukça düşmüş durumda. Ayrıca farklı oyun kampanyaları ile müşteriler cezbedilmeye çalışılıyor. Firmanın projeksiyon aralığında stokların temizlenip temizlenmeyeceği merak konusu.

    Bu ay sonunda Nvidia’nın beklenen tanıtımı gerçekleştirdikten sonra Ekim ayında da GeForce RTX 4090 ekran kartını piyasaya süreceği belirtiliyor. Yılın sonlarında ise önce GeForce RTX 4080 ve sonrasında da RTX 4070 ekran kartlarının piyasada olacağı iddialar arasında.

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