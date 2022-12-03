GeForce RTX 4090 sadece iki haftada tükendi, stok sıkıntısı devam ediyor

GeForce RTX 4090 satışları nasıl?
1599$ gibi yüksek bir fiyattan çıkmasına rağmen kaynaklar 160 binden fazla satış yapıldığını dile getirmişti. Nvidia yetkilileri de iddiaları doğrular nitelikte sadece iki haftada stokların tükendiğini belirtiyor. İlk gelen bilgiler 100 bin adetlik ilk partinin tükendiği ve sonrasında 60 binlik bir partinin daha tedarik edildiği yönündeydi.
GeForce RTX 3000 serisi de halen satışta olduğu için Nvidia yeni nesil kartlarını belirli bir sayıda üretti ve stokları optimize etmeyi tercih etti. Muhtemelen RTX 4080 ve RTX 4090 ekran kartlarının benzer rakamlarda satış beklentisi vardı ancak tam tersi oldu. Haliyle RTX 4090 stokları tükendi. RTX 4080 ekran kartının sadece 30 bin civarında sattığı rapor ediliyor.
Nvidia bir süre daha stok sıkıntısının devam edeceğini belirtiyor. Yıl sonundan itibaren gelecek yılın ortalarına kadar normalleşme süreci başlayacak ve stoklar dengelenecek. Bu süreçte RTX 4070 ve RTX 4060 gibi diğer kartların da piyasaya çıkacağı vurgulanıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ben asgari ücretle alıp binemedikten sonra ne yapayım bunu
Süper ötesi
Amerika 8k ise bizde rahatlıkla 200- 250 bin civarında olacaktır. Maşallah eskiden araba aldığımız fiyatlar :D
maaşallah
Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.
Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam