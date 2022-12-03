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    GeForce RTX 4090 sadece iki haftada tükendi, stok sıkıntısı devam ediyor

    GeForce RTX 4090 ekran kartının satışları beklentilerin üzerine çıkınca Nvidia hazırlıksız yakalandı. Stokların gelecek yıl içerisinde dengelenmesi bekleniyor.  
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    GeForce RTX 4090 Tam Boyutta Gör
    Nvidia’nın mevcut oyuncu sınıfındaki en güçlü ekran kartı olan GeForce RTX 4090 büyük ilgi görüyor. Beklentilerin üzerinde satış olunca Nvidia stok sıkıntısı yaşamaya başladı. GeForce RTX 4080 ise beklendiği kadar satış yapamadı.

    GeForce RTX 4090 satışları nasıl?

    1599$ gibi yüksek bir fiyattan çıkmasına rağmen kaynaklar 160 binden fazla satış yapıldığını dile getirmişti. Nvidia yetkilileri de iddiaları doğrular nitelikte sadece iki haftada stokların tükendiğini belirtiyor. İlk gelen bilgiler 100 bin adetlik ilk partinin tükendiği ve sonrasında 60 binlik bir partinin daha tedarik edildiği yönündeydi.

    GeForce RTX 3000 serisi de halen satışta olduğu için Nvidia yeni nesil kartlarını belirli bir sayıda üretti ve stokları optimize etmeyi tercih etti. Muhtemelen RTX 4080 ve RTX 4090 ekran kartlarının benzer rakamlarda satış beklentisi vardı ancak tam tersi oldu. Haliyle RTX 4090 stokları tükendi. RTX 4080 ekran kartının sadece 30 bin civarında sattığı rapor ediliyor.

    Nvidia bir süre daha stok sıkıntısının devam edeceğini belirtiyor. Yıl sonundan itibaren gelecek yılın ortalarına kadar normalleşme süreci başlayacak ve stoklar dengelenecek. Bu süreçte RTX 4070 ve RTX 4060 gibi diğer kartların da piyasaya çıkacağı vurgulanıyor.

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    Milli Muharip Uçak son montaj hattında

    D
    DoubleDragon 1 gün önce

    Ben asgari ücretle alıp binemedikten sonra ne yapayım bunu

    M
    M e c 1 gün önce

    Süper ötesi

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    StaatSanWalt 2 gün önce

    Amerika 8k ise bizde rahatlıkla 200- 250 bin civarında olacaktır. Maşallah eskiden araba aldığımız fiyatlar :D

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    Mohi 3 gün önce

    maaşallah

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    gun 3 gün önce

    Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam

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